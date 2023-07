Fraunberger Freuden

Von: Friedbert Holz

Führen den FC Fraunberg (hinten, v. l.): Michael Westermaier, Michael Vogler, Oliver Langner, Bürgermeister Hans Wiesmaier, Martina Pfanzelt, Veronika Haider, Martin Angermaier, Erwin Daimer, (vorne, v. l.) Josef Gruber, Reinhard Schmidt, Simon Selmeier, Andreas Egger, Vorsitzender Manfred Angermaier, Heinrich Haider, Hermann Eschbaumer, Gerhard Gels, Markus Lex sowie (nicht auf dem Foto) Florian Scherzl. © Friedbert Holz

Auch wenn im Fußball der Sprung an die Spitze nicht ganz gelang, die Meisterschaft in der A-Klasse wurde bekanntlich knapp verpasst, präsentierte sich der FC Fraunberg in seiner Generalversammlung im Vereinsheim mit dem vergangenen Jahr zufrieden.

Fraunberg – Immerhin zeigt der Verein mit seinen Abteilungen Fußball, Tischtennis, Gymnastik und Eltern-Kind-Turnen sowie mittlerweile 417 Mitgliedern eine Aufwärtstendenz. Und er hat schon jetzt, gut ausgestattet, sein 70-jähriges Bestehen im Jahr 2026 fest im Fokus der Vorbereitungen. „Wir haben mit großem Aufwand unser Sportplatzfest gefeiert sowie andere gesellschaftliche Anlässe. Die Höhepunkte waren aber sicher unser Stand beim Christkindlmarkt in Maria Thalheim sowie unsere Mithilfe beim Jubiläum der örtlichen Feuerwehr“, zog Vorsitzender Manfred Angermaier vor rund 60 Mitgliedern Bilanz.

Im September stehe wieder das Sportplatzfest an, zudem soll der Versuch gestartet werden, ein Kinderturnen ohne Eltern zu organisieren. An neuen Errungenschaften erwähnte Angermaier den Schaukasten in der Bäckerei sowie einen Saugroboter für die Turnhalle im Vereinsheim.

Wesentlich aufwendiger gestaltete sich, wie Stellvertreter Erwin Daimer ausführte, die Umrüstung der Flutlichtanlage am Sport- und Trainingsplatz auf moderne und energiesparende LED-Leuchten. „Wir haben für diese neue Ausstattung, die rund 40 000 Euro gekostet hat, immerhin 80 Prozent Zuschuss bekommen, und auch die Gemeinde hat sich beteiligt“, betonte er. Die Stromersparnis, die dadurch erreicht werde, betrage immerhin rund 60 Prozent. Außerdem wurde eine Photovoltaikanlage samt Speicher für das Vereinsheim angeschafft, deren Montage demnächst beginnen soll. Auch hier wird eine weitere Einsparung erwartet, „denn bisher haben wir pro Jahr zwischen 6000 und 7000 Euro für Strom bezahlt“, berichtete Daimer. Schließlich soll das Vereinsheim einen neuen Anstrich erhalten.

Zum Schluss seiner Ausführungen baute Daimer noch Druck auf die FCF-Kicker auf. Mit Blick auf Trainer Volker Lippcke und die A-Klassen-Mannschaft gab er zu verstehen, „dass ich einen zweiten und dritten Platz am Ende der Saison nicht mehr akzeptiere“.

Mit großer Zufriedenheit angenommen wurden hingegen die Finanz-Zahlen des Vereins, vorgetragen von Kassierin Martina Pfanzelt. Bei Einnahmen in Höhe von rund 135 000 Euro und rund 73 000 Euro Ausgaben wurde ein Plus von rund 62 000 Euro erwirtschaftet. Ein bestehendes Darlehen wurde weiter abgetragen und beträgt derzeit noch rund 30 000 Euro. Hannes Lex als Revisor bestätigte der Finanzverwalterin eine saubere Kassenführung.

Was die Mitglieder-Entwicklung angeht, hat der FC Fraunberg die 400er Marke überschritten. Bei den 324 männlichen und 93 weiblichen Mitgliedern sind die Altersgruppen zwischen 27 und 40 sowie 41 und 60 Jahren am stärksten vertreten.

Schließlich kamen die Abteilungsleiter zu Wort. Michael Westermaier als Tischtennis-Chef hob den Klassenerhalt der zweiten und dritten Mannschaft hervor und bedankte sich beim ausscheidenden Jugendwart Manfred Gschlößl für dessen sehr gute Arbeit.

Für die Fußballer sprach Gerhard Gels, der für den FC Fraunberg durchaus die Chance auf den Aufstieg in die Kreisklasse sieht. Er lobte den guten Zusammenhalt aller Teams und auch den Rückhalt im gesamten FC. Und er erinnerte an den unglaublichen Empfang im Vereinsheim, als die Fans die Spieler trotz des verlorenen Relegationsspiels gegen St. Wolfgang herzlich willkommen hießen.

„So etwas macht einen Verein aus“, lobte auch Bürgermeister Hans Wiesmaier in seinem Grußwort, der anschließend als launiger Wahlleiter fungierte. Dabei wurden die meisten Funktionsträger in ihren Ämtern bestätigt. Trotzdem haben die Fußballer einen Wunsch, den Tobias Haider so formulierte: „Wir suchen dringend weitere Jugendtrainer.“

Vorstand

Vorsitzender: Manfred Angermaier

2. Vorsitzender: Erwin Daimer

Kassierin und Mitgliederverwaltung: Martina Pfanzelt

Schriftführer: Florian Scherzl

Ehrenamtsbeauftragter: Simon Selmeier

Technikwart Außenanlagen: Martin Angermaier

Technikwart Innenraum: Josef Gruber

Abteilungsleiter Fußball: Gerhard Gels

2. Abteilungsleiter: Fußball Markus Lex

Jugendleiter Fußball: Oliver Langner

2. Jugendleiter Fußball: Michael Vogler

AH-Leiter: Andreas Egger

2. AH-Leiter: Hermann Eschbaumer

Schiedsrichterobmann: Heinrich Haider

Abteilungsleiter Tischtennis: Michael Westermaier

Jugendleiter Tischtennis: Reinhard Schmidt

Abteilungsleiterin Gymnastik: Veronika Haider