Freibeuter-Duell in Dorfen

Von: Georg Brennauer

Teilen

Auf harte Kämpfe dürfen sich die Dorfener um (schwarze Trikots, v. l.) Maxi Englbrecht, Christoph Obermeier und Benedikt Dietrich am Wochenende wieder einstellen. © Dominik Findelsberger

Der ESC Dorfen spielt endlich wieder einmal daheim - und ist zuversichtlich.

Dorfen – Nach fünf Auswärtsspielen, bei denen die Eispiraten den aktuellen vier Spitzenteams gehörig eingeheizt haben, hofft man im ESC-Lager, dass die personell arg gebeutelte Truppe um Headcoach Franz Steer in den zwei Spielen an diesem Wochenende ihr Punktekonto aufbessern kann. Zunächst steht am heutigen Freitagabend um 20 Uhr im Dr.-Rudolf-Stadion die Begegnung mit dem ESV Buchloe Pirates an. Am Sonntag reisen die Eispiraten zum VfE Devils Ulm/Neu-Ulm (Anpfiff 18 Uhr).

Im heutigen Piratenduell kreuzen der gastgebende Tabellenzwölfte und der Neunte aus dem Ostallgäu die Schläger. Die Gäste sammelten in acht Spielen zwölf Punkte. Vier Niederlagen, davon drei im eigenen Haus gegen Miesbach (2:6), Ulm (3:6) und Schongau (0:4), stehen zu Buche. Zuhause wurde gegen Waldkraiburg 6:5 und gegen Amberg 3:1 gewonnen.

In der Saisonvorbereitung musste sich der ESC Dorfen in einem Test in Buchloe 1:5 beugen. Das geplante Spiel in Dorfen kam wegen des Defekts des Eismaschine nicht zustande. Tonangebend in der Buchloer Arena war neben dem Tschechen Michal Petrak – der 38-jährige Stürmer kam auf vier Scorerpunkte – der 34-jährige Stürmer und Lenker Alexander Krafczyk, der drei Punkt verzeichnete. Das Team von Trainer Christopher Lerchner ist sowohl in der Defensive als auch im Angriff gut besetzt Die zweite Kontingentstelle hat, wie gehabt, der tschechischen Verteidiger Lukas Popel, der aber zuletzt wegen Verletzung fehlte.

Im der Eissporthalle in Neu-Ulm dürfte den Isenstädtern am Sonntag ein scharfer Wind ins Gesicht wehen. In der Bilanz des Tabellenfünften standen nach neun Spielen sechs Siege, zwei Niederlagen nach 60 Minuten (2:6 in Schweinfurt, 1:10 in Königsbrunn) plus eine weitere Niederlage beim 1:2 nach Penalty in Waldkraiburg.

Nachdem man in der letzten Saison in die Abstiegsrunde kam, wollen sich die Devils in dieser Saison unbedingt unter den besten Acht einreihen. Den bisherigen Erfolgen nach könnte dieses Vorhaben gelingen.

Fünf Abgänge wurden durch fünf Neuverpflichtungen ersetzt, davon drei vom Oberligisten Lindau. Der Tscheche Martin Podesva führt sogar die Topscorerliste der Bayernliga mit 21 Punkten an. Sein Landsmann Dominik Synek liegt auf Platz fünf mit 19 Punkten.

Bei den Eispiraten hat sich die personelle Lage mit zehn verletzten Spielern, darunter noch immer Topscorer Tomas Vrba, Lukas Kirsch, Maximilian Steiner und Kapitän Christian Göttlicher, noch nicht gebessert. Zuletzt war auch noch der Einsatz von Jungstürmer Josef Folger fraglich. „Wir müssen halt mit den Spielern auskommen, die wir haben und die sich in den letzten Spielen mehr als gut ins Szene gesetzt haben“, betont ESC-Trainer Steer.