Freude auf „kleine Weltreisen“

Von: Olaf Heid

Sie spielen Winterrunde und haben damit die Sommersaison fest im Blick: die Landesliga-Herren des TC Isen mit (v.l.) Felix Zitzlsperger, Bastian Zitzlsperger, Michael Eglseder, Jochen Hartmann und Stephan Köpernik. © privat

Landkreis – Die Isener Tennisherren haben am Montag ganz genau hingeschaut und sich gefreut, als der Bayerische Verband (BTV) die Gruppeneinteilung für die Sommerrunde veröffentlicht hat. „Es ist cool, dass wir im Sommer in der Landesliga 2 spielen können. Das wird wieder spannend werden. Unser Ziel wäre der Klassenerhalt“, sagte TCI-Mannschaftsführer Bastian Zitzlsperger.

Denn im Sommer hatte seine Herrenmannschaft – zugleich die Nummer eins im Landkreis – „mit Ach und Krach“ noch die Super-Bezirksoberliga, die höchste Klasse im Tennisbezirk Oberbayern-München, gehalten.

Doch diese Liga gibt es nicht mehr. Die Strukturreform des BTV macht es nun durch eine Ligen-Erweiterung möglich, dass die Isener sogar überregional aufschlagen. Und es in einer „interessanten Gruppe“ mit neuen, unbekannten Mannschaften zu tun bekommen. In diesem Fall ausschließlich mit Vereinen aus Niederbayern.

„Wir haben uns gefreut, dass Rot-Weiß Landshut dabei ist. Dort haben wir in den Vorjahren zeitweise in der Halle trainiert“, erklärte Zitzlsperger. Ansonsten warten viele unbekannte Vereine und durchaus mögliche weite Fahrten (Anm. der Red.: der genaue Spielplan wird erst Ende Februar/Anfang März veröffentlicht) auf das TCI-Sextett. Oder, wie der 28-Jährige lachend sagte, „kleine Weltreisen“.

Und weil es ein Extremfall sei, habe man beim BTV „nachgefragt, ob wir nicht irgendwie die Gruppe tauschen können. Doch die Möglichkeit ist wohl gering, weil alle anderen Gruppen besetzt sind“, meinte der Kapitän. „Wir haben unseren Wunsch hinterlegt. Bis Mitte Februar wissen wir mehr.“ Dann läuft die vom BTV gesetzte Rückmeldefrist ab.

Die Vorbereitung auf die Sommerrunde haben die Isener, die seit vielen Jahren in gleicher Konstellation als gewachsener Freundeskreis zusammenspielen, hingegen schon seit vergangenem Herbst und dem Beginn der Winterrunde aufgenommen. Mit Erfolg: Derzeit rangiert man in der Bezirksliga ungeschlagen auf Rang eins. Die Hallen-Wettkämpfe „spielen wir mit, um weiter Matchpraxis zu haben. Das sind sieben oder acht Spiele, mit denen man gut im Tritt bleiben kann.“ Andernfalls würde man sich im Winter nur sporadisch treffen, und das sei zu wenig. Der Einstieg auf Sand würde damit auch leichter fallen, meinte Zitzlsperger.

Die Hallenrunde sei auch von den Regularien her „deutlich einfacher“ gestrickt, erläuterte der 28-Jährige. Man könne beispielsweise als Spielgemeinschaft mit Akteuren aus verschiedenen Vereinen antreten. „Das geht im Sommer nur mit einem Verein.“ So könne man im Winter mit „Freunden und Bekannten unterwegs“ sein.

Einen anderen Weg der Vorbereitung wählen hingegen die Bayernliga-Herren 50 des TC Erding. „Wir spielen keine Winterrunde. Das wäre zu viel Aufwand für uns“, erklärte Mannschaftsführer Franz Widmann. „Wir konzentrieren uns lieber auf die Punktspiele, die zählen.“ Und dafür trainieren die TCE-Senioren einmal wöchentlich gemeinsam und intensiv in der vereinseigenen Halle, vor allem Doppel, betonte der Kapitän. „Da haben wir im vergangenen Bayernliga-Jahr eine erbärmliche Leistung geboten und zu wenig gewonnen.“ Man setze für die bevorstehende Sandplatz-Saison mehr auf Teambuilding-Maßnahmen wie zum Beispiel ein Trainingslager im April in der Türkei. „Das hat uns in den vergangenen Jahren, ausgenommen natürlich im Corona-Jahr, immer gut getan.“ In diesem Sommer erwarte sie hingegen eine harte Gruppe, hat Widmann festgestellt. „Wir kennen mit Dachau und Feldkirchen nur noch zwei Gegner. Die anderen sind uns weitestgehend unbekannt, aber von den Namen her Teams mit richtig starken Spielern.“ Die Freude auf die Freiluftsaison ist ihm dennoch anzumerken.