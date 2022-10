Freude über Vereinsrekord

Von: Aleks Scharfe

Waren zufrieden: Sophia Geyer und Sander Liebig durften sich über gute Platzierungen freuen. © Aleks Scharfe

Zweiter Wettkampf – erster Vereinsrekord. Es war ein Saisonstart nach Maß, den Sander Liebig vom TSV Erding hingelegt hat, wenn es nach Trainer Ralf Alscher geht.

Erding – Bei den bayerischen Kurzbahnmeisterschaften in Ingolstadt waren die Delphine aus Erding mit zwei Talenten vertreten: Sophia Geyer (Jahrgang 2006) und eben Liebig (Jahrgang 2004).

Der Tag begann für Geyer noch relativ durchwachsen, da Alscher in der unmittelbaren Vorbereitung noch Optimierungsbedarf sah: „Das Aufwärmen und die Sprints beim Einschwimmen waren noch nicht bei hundert Prozent, um im Rennen das beste Ergebnis rausholen zu können.“ Nach dieser klaren Ansage vom Trainer legte Geyer dann über 100 m Freistil in 1:04,49 Minuten eine gute Leistung hin und steigerte sich über 100 m Rücken (1:14,63 m) deutlich mit einer neuen Bestleistung. Die 50 m Schmetterling stellten Trainer und Schwimmerin zwar zufrieden, aber mit einer Zeit von 30,96 Sekunden blieb Geyer ein wenig hinter ihren Erwartungen. „Wir haben allerdings auch technisch einiges umgestellt, und gerade auf der 50-m-Strecke sind wir noch nicht ganz dort angekommen, dass Sophia das perfekt im Wettkampf umsetzen kann“, gesteht Alscher ein.

Am zweiten Wettkampftag klappte diese technische Umstellung dann über die 100 m Schmetterling umso besser. Völlig befreit schwamm Geyer in 1:08,66 Minuten in einer tollen Bestzeit auf einen starken zehnten Platz.

Für Liebig ging es am ersten Tag mit den 100 m Brust los, und in einer Zeit von 1:07,37 Minuten holte er seine erste persönliche Bestzeit bei diesen Meisterschaften. Die 50 m Rücken kurz darauf beendete er in 27,87 Sekunden und qualifizierte sich damit für das Finale am Nachmittag, wo er sich um weitere zwölf Hundertstelsekunden steigerte.

Am zweiten Tag ließ der Moosinninger es dann richtig krachen. Zunächst gab es über 100 m Freistil (55,26 sec) die nächste Bestzeit. Über 100 m Rücken jedoch kam dann die große Überraschung. „Hier haben wir technisch auch ein paar Stellschrauben verändert, sodass Sander noch kräftiger und effektiver durchs Wasser zieht“, erklärt Alscher den Grund für den ersten Vereinsrekord für den TSV Erding in dieser Saison. Mit einer Zeit von 1:01,76 Minuten qualifizierte sich Liebig erneut für das Finale und war am Ende selbst völlig überrascht von dieser Zeit. Im Finale dann zeigte Liebig ein wenig Nerven und blieb etwa eine halbe Sekunde über der Vorlaufzeit.

Die stärkste Platzierung bei den bayerischen Meisterschaften erreichte der 17-Jährige über die 50 m Brust. Im Vorlauf und Finale blieb er knapp über den 30 Sekunden und schaffte dann im Endlauf in 30,22 Sekunden einen soliden sechsten Platz.