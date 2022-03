Führungswechsel beim TC Erding

Von: Wolfgang Krzizok

Der neue Vorstand: Den Tennisclub Erding führen jetzt (hinten, v.l.): Jürgen Zellner, Sabine Hildenbrand, Michael Lehnert, Franz Widmann, Andi Keller, Alexander von Gerichten, Vorsitzender Josef Widmann sowie (vorne, v.l.) Attila Babos, Eileen Stettner und Peter Wawrzyniak sowie (nicht auf dem Foto) Ferdinand Stettner, Jürgen Braun, Thomas Schreder und Stefan Angerer. © Wolfgang Krzizok

Josef Widmann ist der neue Vorsitzende des Tennisclub Erding. Er tritt damit die Nachfolge von Alexander von Gerichten an, der sich nicht mehr zur Wahl gestellt hat.

Erding – Der Tennisclub Erding hat einen neuen Vorstand. Der langjährige Vorsitzende Alexander von Gerichten hatte sich nicht mehr zu Wahl gestellt, zu seinem Nachfolger wurde wurde bei der Jahreshauptversammlung in der Tennishalle Josef Widmann gewählt. Der scheidende Präsident hatte zum Abschied auch kritische Worte parat.

„Als Ziel hatten wir uns vergangenes Jahr gesetzt, trotz Corona möglichst eine normale Saison hinzukriegen und sie finanziell unbeschadet zu überstehen“, sagte von Gerichten. Ein großes Problem sei die Vereinsgastronomie gewesen. Hier sei man mit dem alten Wirt einfach nicht mehr auf einen Nenner gekommen und habe sich Ende April getrennt. Erst habe man das Vereinsheim in Eigenregie geführt, „jetzt sind wir froh, dass wir eine neue Wirtin haben“, meinte der scheidende Präsident. Siri Kop Khun Ka bietet in ihrem Vereinsheim-Restaurant „Ta Lom“ thailändische Küche.

In der Geschäftsstelle habe es einen Wechsel von Sabine Hildenbrand zu Gabi Gantschnig gegeben, berichtete von Gerichten. Außerdem habe der langjährige Platzwart Hans Vogt aufgehört, „für ihn haben wir noch keinen Nachfolger“. Ein Wechsel werde es im Trainerbereich geben, kündigte er an. Peter Wawrzyniak stehe aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Verfügung, Attila Babos werde kürzer treten. „Aber hier ist uns mit Michael Weindl eine fantastische Neuverpflichtung gelungen“, schwärmte von Gerichten.

Zum Abschluss blickte er auf seine Zeit im Vorstand zurück, als er 2013 unter Willi Brandmeier 3. Vorsitzender war und schließlich 2016 dessen Posten übernahm. „Es hat Spaß gemacht, die Dinge voranzutreiben, es hat aber auch viel Zeit gekostet“, meinte von Gerichten. „Es war eine interessante Zeit, aber ich muss sie nicht nochmal haben.“

Natürlich lebe der Verein von anderen Meinungen, aber der Umgang müsse stets respektvoll sein. „Kritik ist das eine, aber Beschimpfungen und Bedrohungen sind was anderes“, stellte er fest. Besonders beim Thema Gastro seien er und sein Team „rabiat angegangen worden“. Eine persönliche Abrechnung liege ihm fern, meinte der scheidende Vorsitzende, „aber ich wollte es nur sagen“. Er habe festgestellt: „Insgesamt wird der Ton rauer. Eine Minderheit trommelt laut und respektlos.“ Er schloss seine Ausführungen mit den Worten: „Ich bin froh, den Verein in gute Hände zu übergeben.“

Alles auf Abstand: 45 Mitglieder waren zur Jahreshauptversammlung gekommen, die, nach einer Online-Veranstaltung im vergangenen Jahr, heuer in Präsenz in der Tennishalle abgehalten wurde. © Wolfgang Krzizok

Bei seinem Kassenbericht sprach Schatzmeister Frank Kriesinger von einem schwierigen Jahr, nicht nur wegen Corona. So habe etwa die Reparatur des undichten Hallendachs über 20 000 Euro gekostet. Auf der anderen Seite habe der Verein während des Lockdowns, als die Halle geschlossen werden musste, keine Einnahmen aus der Hallenmiete gehabt und sogar Abo-Zahlungen zurückerstattet. „Das Thema Liquidität hat mich da beschäftigt“, gestand Kriesinger. Entscheidend waren 40 000 Euro Corona-Hilfen vom Staat: „Das hat uns gerettet.“ So habe der TCE 2020 mit einem Minus von rund 6000 Euro und 2021 mit einem Plus von rund 7000 Euro abgeschlossen. „2020 sind wir mit einem blauen Auge davongekommen, jetzt, würde ich sagen, ist das Veilchen kaum mehr zu erkennen“, schloss der TCE-Schatzmeister.

Nach dem Rechenschaftsbericht der Sportwarte (Bericht folgt) und der Entlastung des Vorstands standen die Neuwahlen auf dem Programm, als Wahlleiterin fungierte Erdings Sportreferentin Janine Krzizok. Als Kandidat für den Vorsitzenden stellte sich Josef Widmann vor. „Für mich und meine Familie ist der TCE Heimat“, sagte der 55-jährige, der seit 48 Jahren im Verein ist und als aktiver Spieler alle Mannschaften von den Bambini bis – aktuell – zu den Herren 50 durchlaufen hat.

Vor knapp 30 Jahren sei er schon einmal im Vorstand gewesen, damals unter Willi Brandmeier. „Erfahrung habe ich – aber auch Respekt“, betonte Widmann. Einen Verein in dieser Größe zu führen, gehe eigentlich nur mit einer „professionellen unternehmerischen Aufstellung, und wir machen das im Ehrenamt“. Er stelle seine bevorstehende Amtszeit unter die Überschrift „Miteinander“, denn das Miteinander in einem Verein sei „sinnstiftend und identitätsbildend“. Auch die wichtige gesellschaftliche Aufgabe eines Vereins stellte Widmann heraus, und dabei vor allem: „Die Jugendförderung ist sehr wichtig.“

Ende 2021 habe er zugesagt, das Amt des TCE-Vorsitzenden zu übernehmen. Er habe eine Mannschaft zusammengestellt. „Und jeder, den ich angerufen habe, hat sofort zugesagt: Das war beeindruckend.“ Nachdem Widmann einstimmig gewählt worden war, präsentierte er sein Vorstandsteam. Es gab bei allen Vorschlägen keine Gegenkandidaten und keine Gegenstimmen. Bereits gestern Abend traf sich der neue Vorstand zu seiner konstituierenden Sitzung.

Der neue TCE-Vorstand

Vorsitzender: Josef Widmann – 2. Vorsitzender: Michael Lehnert – 3. Vorsitzender: Franz Widmann – Schatzmeister: Ferdinand Stettner – Beisitzer: Stefan Angerer, Attila Babos, Jürgen Braun, Sabine Hildenbrand, Thomas Schreder, Eileen Stettner, Peter Wawrzyniak, Jürgen Zellner – Kassenprüfer: Alexander von Gerichten, Andi Keller