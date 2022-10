Führungswechsel beim TSV St. Wolfgang

Von: Johanna Furch

Der TSV St. Wolfgang ist gut aufgestellt: Zum Gruppenfoto nach den Neuwahlen stellten sich (Foto links; v. l.) Bürgermeister Ullrich Gaigl, Kassier Franz Hinterwimmer, Heinz Westenberger (Volleyball), Johann Schwimmer (Stockschützen), Theresa Herzog (Tanzen), Jugendvertreter Lukas Loidl, Tobias Westenberger (Ski), der neue Vorsitzende Albert Föstl, Michael Bachmaier, Rene Schöder (Ringen) und der scheidende Vorsitzende Rudolf Müller-Brunnhuber. © Johanna Furch

„Nach fast sieben Jahren ist es Zeit für einen Wechsel“, kündigte Rudolf Müller-Brunnhuber seine letzte Ansprache als Vorsitzender des TSV St. Wolfgang zum Beginn der Jahreshauptversammlung an.

St. Wolfgang – Denn es standen Neuwahlen an, und er gab dabei sein Amt an der Vereinsspitze ab.

Einige Projekte hat der Sportverein im vergangenen Jahr gestemmt. „Es ist viel passiert, und wir haben viel umgesetzt“, stieg er in seinen letzten Geschäftsbericht ein. Besonders hob er die Tenniswand hervor, bei der sowohl die Kleinsten als auch die Jugendlichen und Erwachsenen miteingebunden wurden. Außerdem setzte er als Schwerpunktthema seiner Rede das Ehrenamt. Dadurch ließen sich „eigene Ideen und Interessen verwirklichen“, und es stärke den Gemeinschaftssinn.

Sein Fokus habe stets darauf gelegen, dass der Sportverein breit aufgestellt sei. „Auch kleine Abteilungen haben bei uns einen Platz.“ Besonders stolz zeigte er sich über die Sparten, die Geflüchtete integrieren und in ihre Gemeinschaft aufnehmen.

BLSV-Kreisvorsitzender Martin Weber griff die Themen Ehrenamt und Integration ebenfalls auf. „Integration findet in den Vereinen statt – das ist Vereinsarbeit.“ Und diese Arbeit leisteten einige TSV-Mitglieder bereits seit über 60 Jahren. Dafür erhielten Helmut Czech, Franz Eder, Martin Eiglsperger, Karl Fietz, Georg Loidl, Franz Miksch und Georg Renner eine Auszeichnung. Seit einem Dreivierteljahrhundert ist Siegfried Holzer dem Sportverein treu.

In seinem Kassenbericht freute sich Schatzmeister Franz Hinterwimmer: „Wir sind schuldenfrei.“ Obwohl noch immer viele Einnahmen aufgrund fehlender Veranstaltungen ausblieben, konnte der Verein beispielsweise den Kauf von neuen Sportgeräten jederzeit stemmen. Mit einer LED-Flutlichtanlage und einer PV-Anlage wolle man künftig „die Kosten für Strom und Heizöl in den Griff kriegen“, denn diese liegen bei knapp 10 000 Euro pro Jahr – Tendenz steigend. Die Tenniswand habe den Verein über 40 000 Euro gekostet, etwa die Hälfte davon komme aber aus Spenden zusammen. Die Investition war es wert, wie sich im Bericht aus der Abteilung Tennis zeigte. Viele junge Spieler habe die Sparte dazugewonnen.

Ebenfalls positiv sei das Fußball-Jahr gelaufen, sagte Abteilungsleiter Bernhard Deuschl. Höhepunkt sei der Aufstieg von Schiedsrichter Wolfgang Haslberger in die 2. Bundesliga gewesen.

Für die Stockschützen meldete Abteilungsleiter Johann Schwimmer mehrere Erfolge: Man sei dreimal Meister geworden. Weniger los war bei den Ringern und im Taekwondo, denn coronabedingt sei es schwierig gewesen, diese Sportarten auszuführen.

Besonders schwer habe es die Ski-Abteilung gehabt, wie Spartenleiter Albert Stadler berichtete. Er habe versucht, die Gruppe neu zu mobilisieren, bedauerte aber das geringe Interesse. Ein gegenteiliger Trend zeigte sich bei den Vollyballern, bei der die Trainer- sowie Mannschaftszahlen steigen. Die Mannschaft Jugend Mixed kämpft dieses Jahr laut Spartenleiter Heinz Westenberger sogar um die Deutsche Meisterschaft.

Seit Jahrzehnten beim TSV: BLSV-Kreisvorsitzender Martin Weber (Foto rechts; r.), Rudolf Müller-Brunnhuber (2. v. l.) und Albert Föstl (4. v. l.) ehrten die langjährigen Mitglieder (v. l.) Georg Loidl, Franz Miksch, Franz Eder (alle 60 Jahre), Siegfried Holzer (75) und Martin Eiglsperger (60). © Johanna Furch

„Zukunft braucht Veränderung“, sagte der scheidende Vorsitzende zu Beginn der Neuwahlen. Am 28. Februar 2016 war Müller-Brunnhuber dem Sportverein beigetreten – und direkt zum Vorsitzenden gewählt worden. Mit diesem Amt „habe ich mich in die Gemeinde eingefunden“. Jetzt gab er es in jüngere Hände ab. Als neuer Vorsitzender wurde Albert Föstl gewählt, ihm zur Seite stehen stellvertretend weiterhin Thomas Linner und neu Rosi Obermeier. Die Kasse übernimmt weiterhin Franz Hinterwimmer, und auch Schriftführerin Evi Rott wurde wiedergewählt. Als Frauenvertreterin bleibt Tanja Brandlhuber tätig, die Jugendvertretung teilen sich Lukas Loidl und Tobias Alsters. In der Abteilung Ringen löste Rene Schöder seinen Vorgänger und jetzigen Vorsitzenden Föstl ab.

Eine Überraschung gab es in der Abteilung Ski. Nach über 20 Jahren hörte Albert Stadler auf. Spontan erklärte sich Tobias Westenberger bereit, das Amt zu übernehmen. Er sei früher in Dorfen Skirennfahrer gewesen, habe mit seinem Studium als Bauingenieur aber aufgehört. Nun wolle er das Hobby mit diesem Amt „in St. Wolfgang wieder aufleben lassen“.

Die sonstigen Abteilungsleiter blieben gleich mit: Anton Schwimmer (Fasching), Simon Döllel (Turnen), Heinz Westenberger (Volleyball), Thomas Alsters (Tennis), Helmut Brandl (Tischtennis), Richard Staab (Taekwndo) und Johann Schwimmer (Stockschützen). Noch bis Saisonende übernimmt Deuschl kommissarisch die Abteilung Fußball, und Theresa Herzog führt kommissarisch die Sparte Tanzen, bis sich eine Nachfolge gefunden hat.

Abschließend stellte der neu gewählte Vorsitzende Föstl die Projekte vor, die er in seiner Amtszeit angehen möchte. So seien seine Ziele, die personellen Lücken zu schließen und das Sportangebot zu stabilisieren. Mit der LED-Flutlichtanlage und einer PV-Anlage plant er große Schritte Richtung Stromsparen und Nachhaltigkeit. Ein besonders Thema werde außerdem die Feier zum 90. Jubiläum des TSV St. Wolfgang in 2024.