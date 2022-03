Eishockey: Fünf Tage, drei Spiele, zwei Derbys

Von: Wolfgang Krzizok, Georg Brennauer

Zweimal Schläger kreuzen: Dorfens Maximilian Steiner (l.) und Erdings Sebastian Busch (r.) messen sich mit ihren Teams heute und Dienstag. © Foto: Dominik Findelsberger

Richtig stressig wird es für die beiden Eishockey-Bayernligisten aus dem Landkreis Erding. Sie müssen drei Spiele in fünf Tagen absolvieren – darunter zweimal das Derby: heute Abend um 20 Uhr in Dorfen und am kommenden Dienstag um 20 Uhr in Erding.

Erding – Am Sonntag steht dazwischen für die Gladiators um 18 Uhr das Heimspiel gegen den EHC Königsbrunn auf dem Programm, die Eispiraten gastieren zur gleichen Zeit beim VfE Ulm/Neu-Ulm.

Während Dorfen an den nächsten beiden Wochenenden noch drei weitere Punktspiele in der Abstiegsrunde absolvieren muss, endet für die Gladiators die Saison mit dem Heim-Derby am 8. März.

Wie aus dem ESC-Lager zu hören ist, will man den Kreisstädtern heute kräftig einheizen. Bei drei Begegnungen in dieser Saison gingen die Dorfener stets nur als zweiter Sieger vom Eis. Zu Buche stehen ein 1:2 beim Erdinger Herbstpokal, ein 0:3 in Erding sowie ein 4:8 in Dorfen in der Bayernliga-Hauptrunde. In der Abstiegsrunde dürfte es hingegen eine enge Kiste werden. Denn ESC-Trainer Franz Steer kann seit Anfang Februar wieder drei Verteidiger- und Sturmreihen aufbieten und sogleich vier Siege in Folge landen.

Nach letztem Stand kann Steer auch im Derby wieder mindestens drei komplette Blöcke aufbieten – inklusive Topscorer Urban Sodja, mittlerweile an fünfter Stelle der Rangliste mit sieben Toren und acht Assists in nur sechs Spielen, und Thomas Vrba, der zuletzt in Königsbrunn zum besten Spieler der Partie gewählt worden war. Zwischen den Pfosten zeigt sich Luca Endres in Bestform. Übrigens liegen die Eispiraten mit nur elf Strafminuten pro Spiel an erster Stelle der Fairness-Tabelle der Siebener-Konkurrenz, was Steer zuletzt besonders würdigte.

„Wir freuen uns richtig drauf“, sagt Erdings Trainer Thomas Vogl. „Wir haben alle Mann an Bord bis auf Marko Babic.“ Für den 30-Jährigen ist die Saison wegen eines Bandscheibenvorfalls beendet. Dagegen kann der Gladiators-Coach zwei Rückkehrer begrüßen: Erik Modlmayr (aus der Quarantäne entlassen) und Wassilij Guft-Sokolov. „Er spielt und lässt sich erst nach der Saison am Knie operieren“, teilt Erdings Banden-Chef mit.

„Wir haben diese Woche gut trainiert, und natürlich steht erst einmal Dorfen im Fokus“, erzählt Vogl, der sich schon riesig auf den Dreierpack freut und zunächst auf den „geilen Hexenkessel“ in Dorfen. Er kündigt an: „Wir sind heiß, wir wollen dreimal gewinnen und Erster bleiben.“ Und er ergänzt grinsend: „Das wird ein geiles Wochenende.“

Mehr Zuschauer zugelassen - und Spenden sammeln für die Ukraine

Eine positive Nachricht gibt es für die Eishockeyfreunde im Landkreis vor dem heute angesetzten Derby: Nach neuesten Corona-Beschlüssen sind zum Spiel in der Isenstadt jetzt 900 Zuschauer mit 2G (75 Prozent der Stadion-Kapazität) zugelassen.

„Da weiter mit einem hohen Zuschauerandrang gerechnet wird, halten wir an der Couponregelung fest“, teilt der Eishockeychef des ESC Dorfen, Manfred Detterbeck, mit. Die Anzahl der zunächst verfügbaren Coupons war schnell vergriffen, deshalb wurde das Kontingent nochmal um 300 Stück erhöht. Für ältere Besucher ist ein kleineres Kontingent an Tickets an der Kasse des Eisstadions vorhanden. Diese ist ab 18.30 Uhr geöffnet.



Die Verantwortlichen der Eispiraten und das Team haben sich dazu entschieden, beim Derby Spenden für die betroffenen Menschen im Krisengebiet in der Ukraine zu sammeln. Zum einen wird pro verkaufter Eintrittskarte ein Euro gespendet, zum anderen sammelt der ESC-Nachwuchs während des Spiels für die Ukraine. Im Nachgang wird dazu ein Trikot der Eispiraten mit allen Unterschriften der Spieler sowie ein Spielpuck (signiert von beiden Mannschaftskapitänen) versteigert. Alle Spenden kommen dem heutigen „Antenne Bayern Spendentag“ mit der „Aktion Deutschland hilft“ zugute.