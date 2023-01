Altenerdings Trainer: „Für das erste Spiel passt das schon“

Von: Bernd Heinzinger

Teilen

Do bleibst! Janine Klapproth (r.) stoppt hier die Altenerdingerin Julia Kranich. Letztlich setzt sich die SpVgg aber mit 28:24 Toren durch. © Christian Riedel

SpVgg-Frauen haben gegen Karlsfeld viel Mühe, aber der Trainer zeigt sich milde.

Altenerding – Auch wenn spielerisch noch Luft nach oben herrscht: Die Handballfrauen der SpVgg Altenerding schafften einen gelungenen Jahresstart in der Bezirksoberliga. Zu Hause setzten sie sich mit 28:24 (11:7) Toren gegen den TSV Karlsfeld durch.

Der kritische Trainer Andreas Mittermeier zeigte sich mit dem Ergebnis zwar zufrieden, mahnte aber auch ein wenig: „Über das gesamte Spiel war die Passqualität nicht gut genug. Dabei merkte man durchaus die schwache Trainingsbeteiligung in der Winterpause.“

In der ersten Hälfte stand die Altenerdinger Abwehr allerdings bestens. Torhüterin Hanna Obermair präsentierte sich zudem mit ihren Paraden als starker Rückhalt. Nach einer Viertelstunde führte Altenerding bereits 7:1. Besonders Katharina Künstner und Lena Prem hatten im Angriff einen starken Tag erwischt. Letztere profitierte von vielen Ballgewinnen, und sechs ihrer insgesamt neun Tore warf sie durch Gegenstöße oder über die zweite Welle.

Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte schrumpfte der Vorsprung allerdings ein wenig. Über ein 9:6 führten die Gastgeberinnen 11:7, doch im zweiten Abschnitt stimmte es in der Defensive gar nicht mehr: „Wir agierten plötzlich schludrig und die Abstimmung passte nicht mehr“, beschrieb Mittermeier das Durcheinander hinten.

Die Gäste glichen zum 13:13 aus. Nach 41 Minuten lagen die Biber-Frauen sogar 14:15 hinten. Der Trainer zeigte sich dennoch entspannt: „Sehr positiv war, dass die Frauen absolut ruhig blieben. Ich hatte trotz des Rückstands nie die Befürchtung, dass wir die Begegnung verlieren könnten.“

Er konnte sich dabei nicht nur auf die beiden besten Torschützinnen verlassen. Lena Marie Becker beispielsweise bekam zwar nicht allzu viel Spielzeit, dennoch sorgte sie in ihren wenigen Minuten für zwei wichtige Treffer. Sie markierte das 20:19 für Altenerding, so etwas wie der Startschuss für eine Schlussoffensive. Denn wenig später stand es bereits 25:20, das Tor erzielte ebenfalls Becker.

Die Altenerdingerinnen dominierten wieder übers Tempo, gerade beim Rückzugsverhalten zeigten sich die Gäste nicht als schnellste Truppe. Bis zum Schlusspfiff sank der Vorsprung nicht mehr auf unter vier Tore. Mittermeier: „Heute können wir von einem Arbeitssieg sprechen. Das Gesamtkonstrukt war noch nicht so gut, aber für das erste Spiel passt das schon.“ In der nächsten Partie in zwei Wochen soll das Niveau durch eine bessere Trainingsbeteiligung auch spielerisch nach oben gehen. BERND HEINZINGER

SpVgg-Tore

Lena Prem 9, Katharina Künstner 8/3, Marlene Mittermeier 3, Jessica Scherb 2, Lena Marie Becker 2, Julia Kranich 2, Thea-Sophie Steinbrecher und Verena Bauer.