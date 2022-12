Ein gebrauchter Tag

Von: Wolfgang Krzizok

Teilen

Einziger Lichtblick: Nur Erik Modlmayr (r.) brachte den Puck im Königsbrunner Tor unter. © Christian Riedel

Diese Niederlage war absehbar.

Königsbrunn/Erding – Die Erding Gladiators unterlagen am Mittwochabend stark ersatzgeschwächt – unter anderem fehlten beide Ausländer – beim Tabellenvierten EHC Königsbrunn mit 1:6 (0:1, 0:3, 1:2) Toren.

Erdings Teamchef Felix Schütz und Trainer Ales Jirik waren um ihre Aufgabe nicht zu beneiden. Im Vergleich zum Montagsspiel in Geretsried war zwar Rudi Lorenz wieder dabei, aber wegen Verletzung oder Erkrankung fehlten neben Dominik Wagner, Christoph Schedlbauer und Basti Cramer auch noch die beiden Ausländer, der Finne Roni Rukajärvi und der Tscheche Tomas Plihal. Nur gut, dass mit Luis Scheibengraber und Björn Sahli wenigstens zwei Förderlizenzspieler vom EV Landshut dabei waren, sodass die Gladiators mit drei kompletten Blöcken auflaufen konnten.

Und sie hielten lange gut mit den favorisierten Königsbrunnern mit. Die Gladiators hatten sogar ihre Möglichkeiten, hatten jedoch im Abschluss kein Glück – das zog sich schließlich durchs ganze Spiel. Und so gingen die Gastgeber nach einer Viertelstunde in Führung, als in Überzahl ein verdeckter Schuss von Nicolas Baur im von Thomas Hingel gehüteten Erdinger Tor einschlug.

Der zweite Abschnitt war gerade 89 Sekunden alt, da stand es nach einem Treffer von Lukas Heckelsmiller 2:0 für die Gastgeber. Und die Königsbrunner legten nach: Jeffrey Szwez erhöhte in der 30. Minute auf 3:0. Mittlerweile hatten die Gastgeber eine ziemlich harte Note in die Partie gebracht. Allerdings leiteten die Schiedsrichter – aus Erdinger Sicht – viel zu großzügig, zumindest was die Aktionen der Königsbrunner betraf, In der 32. Minute aber konnten sie nicht anders, als eine Spieldauerstrafe gegen Max Petzold auszusprechen, der den Erdinger Michael Franz übel gecheckt hatte. Aber die fünfminütige Überzahl brachte nichts ein, nicht zuletzt deshalb, weil dann kurz hintereinander zwei Gladiators auf die Strafbank geschickt wurden. Als beide Teams wieder komplett waren, erhöhte Szwez auf 4:0 (39.) – das war die Vorentscheidung.

Im Schlussdrittel traf zwar Erik Modlmayr nach einem sehenswerten Solo zum 1:4 (52.), aber der EHC konterte mit dem 5:1 durch Marco Sternheimer (54.) und setzte dann noch einen drauf: Als Erding bei zwei Mann Überzahl auch noch den Torwart vom Eis nahm, gelang Gustav Veisert mit einem Schuss ins leere Tor noch das 6:1 (57.). Damit endete ein gebrauchter Tag für die Gladiators.

Statistik

Tore/Vorlagen: 1:0 (16.) Baur (Beslic, Prokopovics/5-4), 2:0 (22.) Häckelsmiller (Tausend), 3:0 (30.) Szwez (Beslic, Becher), 4:0 (39.) Szwez (Prokopovics, Beslic), 4:1 (52.) Modlmayr (S. Franz), 5:1 (54.) Sternheimer (Bullnheimer, Prokopovics), 6:1 (57.) Veisert (Tausend, Prokopivcs/3-6) – Zuschauer: 650 – HSR: Markus Sperl, Philipp Sintenis – Strafminuten: Königsbrunn 12 + 5 + Spieldauer (Petzold), Erding 14