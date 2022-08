Unternehmen Klassenerhalt

Von: Wolfgang Krzizok

Bestens vorbereitet: Das deutsche Team mit der Erdingerin Tabea Botthof (l.) hat in Füssen beide Vorbereitungsspiele auf die WM gegen Ungarn (rechts Hayley Williams) gewonnen. In Dänemark geht es zum Auftakt am Donnerstag erneut gegen Ungarn. © IMAGO/nordphoto GmbH / Hafner

Am Donnerstag beginnt die Eishockey-WM der Frauen in Dänemark. Mit dabei sind auch Spielerinnen aus dem Landkreis.

Frederikshavn/Erding – Mit drei Torhüterinnen, sieben Verteidigerinnen und 13 Stürmerinnen hat sich die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen auf den Weg zur Weltmeisterschaft nach Dänemark gemacht. Im Kader stehen nicht weniger als fünf Frauen, die im Nachwuchs des TSV Erding gespielt haben, dazu mit Franziska Albl eine Spielerin, die schon das Tor der Erding Gladiators gehütet hat.

Bei den beiden jüngsten internationalen Turnieren schnitt das DEB-Team mit unterschiedlichem Erfolg ab. Bei den Weltmeisterschaften im September 2021 wurde Deutschland Achter und sicherte sich den Klassenerhalt in der A-Gruppe – Ziel erreicht. Große Enttäuschung dagegen nur zwei Monate später, als die Olympia-Qualifikation für Peking knapp verpasst wurde. Jetzt geht es wieder um den Klassenerhalt.

Bundestrainer Thomas Schädler hatte einen ersten Kader ins Bundesleistungszentrum nach Füssen eingeladen. Mit dabei die ehemaligen Erdinger Nachwuchsspielerinnen Sandra Abstreiter (Tor), Tabea Botthof (Abwehr) sowie Celina Haider, die auch schon im Dorfener Nachwuchs gespielt hat, Franziska Feldmeier und Bernadette Karpf (Sturm). In Füssen wurden auch zwei Testspiele gegen Ungarn absolviert, die 1:0 – das Siegtor erzielte Karpf – und 2:1 gewonnen wurden. Danach wurde der endgültige Kader nominiert – und alle Erdingerinnen sind dabei.

„Die Vorbereitung in Füssen war sehr gut, auf dem Eis war die Intensität hoch“, erzählt Nationalkeeperin Abstreiter, die sich freut, dass beide Vorbereitungsspiele gegen Ungarn gewonnen wurden, was auch psychologisch wichtig sei, denn die Ungarinnen sind auch der Auftaktgegner Deutschlands bei der WM.

„Neben dem Eis hatten wir viel Zeit für Teambuilding“, berichtet Abstreiter. „An einem Nachmittag waren wir beim Stand-Up-Paddle-Boarding, und an einem anderen Nachmittag haben wir ein Curling Training gemacht.“

Am Sonntag ging es nach Frederikshavn, wo die deutsche Mannschaft in ihrer Gruppe auf Ungarn, Schweden, Tschechien und Gastgeber Dänemark trifft. In Herning spielen die USA, Kanada, Finnland, Japan und die Schweiz. „Der Reisetag war anstrengend und hat sehr früh begonnen, nämlich um 5 Uhr“, erzählt Abstreiter außerdem. „Als wir da waren, waren wir noch kurz auf dem Eis, um die Beine zu bewegen.“ Am Montag war mittags Training, „nachmittags hatten wir frei, um die Stadt, den Hafen und den Strand zu erkunden“.

Gestern Abend absolvierte die deutsche Mannschaft dann noch ein abschließendes Testspiel gegen Tschechien, heute findet das Abschlusstraining statt, bevor es dann am Donnerstag um 15.30 Uhr zum WM-Auftakt gegen Ungarn geht. Magenta Sport zeigt alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft live und kostenfrei.