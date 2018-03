Der Trainer bleibt und bekommt einen Mann mit Torriecher

Fussball – A-Jugend der JFG Sempt Erding

von Markus Schwarzkugler schließen

Daniel Rieplhuber wird nicht nur bis zum Saisonende Trainer bleiben, sondern wird auch in der kommenden Spielzeit an der Seitenlinie stehen.

Erding – Sechs Wochen Training bei teils klirrender Kälte. Jetzt sind die A-Jugend-Kicker der JFG Sempt Erding aber bereit für den Rückrundenauftakt der Bezirksoberliga. „Wir haben Schnee und Kälte getrotzt“, sagt Trainer Daniel Rieplhuber vor dem Auftakt morgen um 14 Uhr auf dem Geislinger Kunstrasen gegen Milbertshofen.

Egal, wie diese Partie ausgeht: Frohe Kunde gibt es bereits jetzt, und zwar vom Coach höchstpersönlich. Er wird nicht nur bis Saisonende an der Seitenlinie stehen, sondern auch in der kommenden Spielzeit am Ruder stehen. „Ich habe der JFG für eine neue Saison zugesagt“, berichtet der 29-Jährige. „Die Arbeit mit jungen Spielern macht mir persönlich viel Spaß, auch wenn sie mal einen Tritt in den Allerwertesten brauchen“, meint er schmunzelnd.

In der vergangenen Saison hat Rieplhuber den FC Eitting trainiert, zuvor war er fünf Jahre Co-Trainer der A-Junioren des TSV 1860 München. „Mit Sicherheit werde ich irgendwann mal wieder eine Herren-Mannschaft trainieren, aber momentan bin ich sehr, sehr glücklich“, betont der Erdinger.

Zufrieden stimmt ihn auch die Rückkehr von Mario Jon zur Mannschaft. „In der vergangenen Saison hat er für uns 14 Tore geschossen, und das als Spieler aus dem jüngeren Jahrgang. Er bringt einen Torriecher mit. Mit ihm haben wir im Sturm eine Waffe mehr“, lobt Rieplhuber seinen neuen Schützling, der sich in der laufenden Spielzeit bei Landesligist SE Freising versucht, es dort aber zu keinem Einsatz gebracht hat.

Voller Zuversicht kann es am Samstag nun also wieder losgehen. Es dürfte eine enge Partie werden. Das Hinspiel endete leistungsgerecht 2:2 unentschieden, und auch in der Tabelle trennt die beiden Teams nicht viel. Die JFG liegt als zehntes von 14 Teams derzeit nur drei Punkte hinter Milbertshofen, hat aber im Vergleich zum TSV noch zwei Spiele in der Hinterhand. „Dank des Kunstrasens haben wir viel mit dem Ball arbeiten können. Es ist das erste Spiel nach längerer Pause. Es wird wichtig sein, dass wir auf Betriebstemperatur kommen“, sagt Rieplhuber.

Die Grippewelle hat auch vor seinem Team nicht Halt gemacht. Für morgen ist der Coach aber optimistisch, dass alle Mann an Bord sind. Das große Ziel für die Rückrunde sei, „den Klassenerhalt so schnell wie möglich einzutüten. Vielleicht müssen wir im April ja schon nicht mehr zittern“. Drei Zähler Vorsprung hat Rieplhubers Truppe, übrigens die ligahöchste A-Jugend des Landkreises, derzeit Vorsprung auf die Abstiegszone – bei einem noch auszutragenden Spiel in der Hinterhand.