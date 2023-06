Beim TSV Erding wird weiter gekickt

Neue Führung für die Fußballabteilung gefunden – Mannschaft spielt in der B-Klasse

Von Wolfgang Krzizok

Das drohende Aus der Fußballabteilung beim TSV Erding ist abgewendet.

Erding – In einer außerordentlichen Jahreshauptversammlung am Mittwochabend im TSV-Vereinsheim konnte eine neue Abteilungsleitung präsentiert werden, die dann auch gewählt wurde: Neuer Fußballchef ist Tobias Steiger.

„Warum stehen wir heute da?“, fragte der kommissarische Abteilungsleiter Ralf Sandner und erinnerte an die Hauptversammlung vor vier Wochen, als keine neue Abteilungsleitung gefunden werden konnte. Hintergrund ist die Gründung des FC Herzogstadt unter dem Dach von Rot-Weiß Klettham, verbunden mit dem Wechsel der Erdinger Fußballer zu diesem Club (wir berichteten). Somit stand die Fußballabteilung des TSV Erding mangels Spielern vor der Auflösung, was der Vereinsführung missfiel.

„Es gab die eine oder andere Sache, die zu Diskussionen geführt hat“, gab Sandner zu. Man habe sich daraufhin mit TSV-Präsident Rainer Winter zusammengesetzt „und den gordischen Knoten gelöst“. So verkündete der kommissarische Fußballchef, dass es weiter einen Herren-Spielbetrieb unter dem TSV-Dach geben werde.

„Wir werden mit einer SG Erding/Klettham in der B-Klasse an den Start gehen – ein offizieller Antrag an den Fußball-Verband ist bereits gestellt“, verkündete Sandner. Die Mannschaft werde aus Spielern bestehen, „die ausschließlich hier Spielrecht haben, aufgefüllt wird mit Spielern vom FC Herzogstadt“. Er berichtete weiter von einem „sehr harmonischen Gespräch“, das es diesbezüglich mit Kletthams Fußball-Abteilungsleiter Patrick Tischer gegeben habe.

„Wir haben eine Abteilungsleitung gefunden“, teilte Sandner den 45 anwesenden Mitgliedern mit und ergänzte, dass sich diese keine finanziellen Sorgen machen müsse. Rund 8500 Euro habe die Fußballabteilung aktuell auf dem Konto, dazu 1000 Euro in der Kasse. Durch Bandenwerbung und Inserate kämen demnächst noch weitere 10 000 Euro dazu. „Wir haben die Voraussetzungen geschaffen, dass wir in eine goldene Zukunft gehen – wir freuen uns darauf“, schwärmte Sandner, ehe er sich abschließend bei allen Helfern bedankte.

Die anschließenden Neuwahlen leitete TSV-Präsident Winter, der meinte: „Auf der einen Seite freue ich mich, dass wir es geschafft haben, den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten, auf der anderen Seite bin ich gespannt, wie es beim FC Herzogstadt läuft.“ Das neue Team an der Spitze der Erdinger Fußballer, das ohne Gegenstimmen gewählt wurde, besteht aus Abteilungsleiter Tobias Steiger, seinem Stellvertreter Oliver Kurowski, Kassier Kurt Müller und Schriftführer Max Malterer, der bekannte: „Ich bin ein großer Fan der Fusion, und ich glaube, wir haben was sehr Großes vor.“ Kommissarischer Jugendleiter bleibt Lothar Feuser. „Er führt dieses Amt weiter, bis die Saison vorbei ist“, erklärte Sandner. Zur neuen Saison wechselt der Nachwuchs dann komplett nach Klettham beziehungsweise zum FC Herzogstadt.

„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit der neuen Abteilungsleitung“, meinte TSV-Präsident Winter abschließend und versprach: „Wir werden uns in nächster Zeit zusammensetzen.“