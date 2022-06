SpVgg Altenerding setzt zum Höhenflug an

Ein Vierteljahrhundert bei der SpVgg Altenerding: Vorsitzender Reinhold Kunz (2. v. r.) und Fußball-Abteilungsleiter Andreas Heilmaier (2. v. l.) ehrten Stefan Pieczonka (l.) und Florian Amonn (r.) für 25-jährige Mitgliedschaft. © Daniel Georgakos

In der Jahreshauptversammlung der Altenerdinger Kicker herrschte ausgelassene Stimmung – und viel Optimismus.

Altenerding – Nach dem souveränen Aufstieg der ersten Mannschaft in die Kreisklasse will der Verein auch in der neuen Liga Meister werden.

Zu Beginn der Veranstaltung gratulierte SpVgg-Vorsitzender Reinhold Kunz zum Aufstieg. „Es war schön zu sehen, wie hier in Altenerding gefeiert werden kann“, schwärmte er. Er berichtete von Schwierigkeiten mit der Satzung, die in der nächsten Delegiertenversammlung Ende Juli zur Abstimmung vorgestellt werden soll. Dort soll ebenfalls ein neuer Beisitzer des Vorstands gewählt werden.

Abteilungsleiter Andreas Heilmaier berichtete über einen Zuwachs von 150 Mitgliedern. Insgesamt 679 zähle der Verein aktuell, Tendenz steigend. Die neu aufgemachte Frauenabteilung habe einen „Run“, freute sich Heilmaier, der vor allem die Leistung und Einsatzbereitschaft von Jugendleiter Florian Aldinger hervorhob. Er konstatierte, dass das große Bangen, was nach Corona passieren würde, letztlich vollkommen unbegründet war. Denn die Spielvereinigung stehe nicht nur personell, sondern auch sportlich super da.

„Ich will nochmal an unsere Leistung im letzten Jahr erinnern“, holte Heilmaier aus, „65 Punkte – und elf Punkte Vorsprung auf den Zweiten, das ist einen Applaus wert.“ Auch der Toto-Pokal sei ein großer Erfolg für die Mannschaft von Trainer Pedro Locke gewesen. „Wir haben lange überlegt, uns da überhaupt anzumelden“, verriet Heilmaier. „Dann sind wir zehn Monate später im Finale, und das war für mich ein einmaliges Erlebnis, auch wenn wir nicht gewonnen haben.“

Nächstes Jahr sei das Ziel klar: „Wir wollen hoch in die Kreisliga“, sagte der stellvertretende Abteilungsleiter Matthias Dasch selbstbewusst. Er verkündete, dass die Brüder Matthias und Lukas Loher von der BSG Taufkirchen zur Spielvereinigung wechseln werden. Zudem kommt mit Hakan Acinal aus Landshut ein Spieler mit Landesligaerfahrung ins Team.

Auch die zweite Mannschaft bekam Lobesworte von Fußball-Chef Heilmaier. Von einer Freizeitmannschaft hätten sich die Jungs zu einem eingeschworenen Haufen entwickelt, der nächstes Jahr um den Aufstieg in die A-Klasse mitspielen soll.

Auf die Jugendarbeit ist man in Altenerding besonders stolz. In der abgelaufenen Saison gewannen zehn Mannschaften den Meistertitel. „Das gab es noch nie“, war sich Heilmaier sicher. Und Aldinger ergänzte: „Man muss sich nur mal bei den umliegenden Vereinen in den höherklassigen Ligen umschauen. Da ist in jeder Mannschaft mindestens einer dabei, der eine Vergangenheit bei Altenerding hat.“

Besonders ärgerlich seien die Unstimmigkeiten beim Bayerischen Fußballverband. Im letzten Augenblick wurde die zweigleisige Bezirksoberliga mit zwei Gruppen vom Verband zurückgenommen. Zuvor war den Jahrgängen 2004 mitgeteilt worden, dass sie nächstes Jahr noch im Jugendbereich auflaufen könnten. Nun spielen sie nächstes Jahr bei den Herren. Die Rolle rückwärts ist für Heilmaier „eine Sauerei und ein Machtspiel, das den Jugendlichen schadet“. Eine Herren 3 anzumelden sei nicht mehr möglich gewesen. „Die Anmeldefrist endete zwei Stunden nach der Entscheidung des BFV“, schimpfte Heilmaier.

Aldinger berichtete von 110 F-Jugend-Spielern sowie 70 E-Junioren. Jede Woche kämen neue dazu, die nie abgelehnt würden. Der Platz werde also eng. Deshalb solle das Vereinsheim ausgebaut werden. Weitere Kabinen und Duschanlagen sollen entstehen.

Finanziell sei der Verein „gut aufgestellt und gut durch die Pandemie gekommen“, sagte Kunz. Der Kassenbericht, präsentiert von Tom Ostermaier, bestätigte das. Die Fußballabteilung habe ein Plus von 53 200 Euro erwirtschaftet, der aktuelle Kontostand betrage 131 000 Euro.