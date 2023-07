Trauer um die FC-Bayern-Legende aus Hörlkofen

Von: Dieter Priglmeir

Bayerns erstes Frauenteam mit Präsident Wilhelm Neudecker (vorne) und Monika Schmidt (stehend, 3. v. r.). © FC-Bayern-Museum

Monika Schmidt ist im Alter von 71 Jahren überraschend verstorben . Sie schoss 378 Tore für den FC Bayern.

Hörlkofen – „Schieß weiter so viele Tore!“, sagte Gerd Müller zu Monika Schmidt. Das war im Weltmeister-Jahr 1974, und ein Reporter titelte: „Der Bomber und die Bomberin.“ Wie recht er hatte, sollte sich in den kommenden zwei Jahrzehnten rausstellen. Die Fußballerin aus Hörlkofen schoss zwischen 1970 und 1995 für den FC Bayern 378 Tore in 520 Spielen, wurde einmal Deutsche und viermal Vize-Meisterin. Die Trauer war groß, als die Nachricht an der Säbener Straße ankam: Monika Schmidt ist im Alter von 71 Jahren verstorben. Sie erlag einem Herzinfarkt.

„Wir waren für den Abend noch verabredet“, berichtet ihre Schwester Ernestine März. Sie ist fassungslos, denn nichts hatte darauf hingedeutet. „Wir haben noch so viel vorgehabt“, sagt sie. Die Familienbande seien sehr eng gewesen. „Wir haben uns zwei- bis dreimal die Woche getroffen.“

Monika Schmidt war mit fünf Brüdern und drei Schwestern aufgewachsen. „Da lernt man, sich durchzusetzen“, hatte sie einst lachend gesagt, als die Heimatzeitung sie für die Serie „Erdings 100 größte Sportler und Sportlerinnen aller Zeiten“ interviewte. Denn zu diesen gehört sie zweifellos.

Monika Schmidt beim Interview vor zwei Jahren. © Dieter Priglmeir

Sie war Fußballpionierin und Spitzenspielerin zugleich. Monika Schmidt war als 18-Jährige dabei, als der FC Bayern zum allerersten Fußball-Casting rief. „70 Frauen waren da, einige im Gymnastikanzug und mit dünnen Schühchen“, erinnerte sie sich damals. Sie gehörte zu den 20 Bewerberinnen, die für gut genug befunden und in den kommenden drei Monaten taktisch und technisch geschult wurden. Das passierte alles im Geheimen. Denn: „Wir spielen erst öffentlich, wenn wir wirklich gut sind“ – das sei eben schon damals der Anspruch des FC Bayern gewesen, so Schmidt.

Es folgte eine einzigartige Erfolgsgeschichte: Die erste bayerische Meisterschaft durch ein 4:2 im nagelneuen Olympiastadion gegen die SpVgg Landshut im Jahr 1972. Ein Titel, den sie 19 Mal gewann. Den größten Erfolg feierte sie am 20. Juni 1976. Durch ein 2:1 gegen Tennis Borussia Berlin wurden Schmidt und die Bayern Deutscher Meister. Gerd Müller löste seinerzeit sein Versprechen ein, spendierte Trikots und neue Fußballschuhe. Überhaupt war ihr Verhältnis zu den Bayern-Stars gut. „Gerd Müller hat sich immer für unsere Ergebnisse interessiert und auch mal ein Spiel von uns gepfiffen – Katsche Schwarzenbeck übrigens auch.“ Franz Beckenbauer sei stets sehr höflich gewesen, und Uli Hoeneß habe später sehr viel für die Entwicklung des Frauenfußballs bei den Bayern getan. Und innerhalb ihrer Bayern-Mädels war sie ohnehin eine ganz große Nummer. Nicht nur, weil sie als erste Bayern-Spielerin überhaupt die 100-Tore-Marke knackte, obwohl sie stets Libera oder Mittelfeldspielerin war. Und sie war auch stets für einen Spaß gut. Wenn es mit dem Mannschaftsbus quer durch Deutschland ging, schnappte sie sich das Mikro und gab die Kathi Prechtl, die bayerische Ratschkathl.

Karin Danner, ehemalige Mitspielerin und langjährige Abteilungsleiterin, bezeichnet Schmidt „als eine der prägenden Spielerinnen des FC Bayern. Sie wird immer in unseren Herzen bleiben. 378 Tore in 520 Spielen sprechen für sich – und sagen dennoch längst nicht alles über ihre Bedeutung für den deutschen Frauenfußball aus. Ich bin stolz, viele Jahre an ihrer Seite gewesen zu sein.“

Bayern-Präsident Herbert Hainer würdigte die Lebensleistung des Fußballerin, die mit 40 Jahren nochmals in der Bundesliga aushalf und auch die 2. Mannschaft trainierte: „Persönlichkeiten wie Monika Schmidt haben dem Frauenfußball den Weg bereitet, der FC Bayern ist ihr zu großem Dank verpflichtet. Sie wird immer einen Platz in der Geschichte unseres Vereins haben.“ DIETER PRIGLMEIR

Die Urnenbestattung

findet am heutigen Dienstag um 14 Uhr im Friedhof Hörlkofen statt.