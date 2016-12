Der Gastgeber holt den Pott

Hallenturnier des FC Türk Gücü Erding

Erding – Der FC Türk Gücü Erding hat an Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag zum zehnten Mal sein jährliches Hallenturnier in der Semptsporthalle veranstaltet und den Titel nach einem Sieben-Meter-Krimi im Finale gegen Akgüney München gefeiert.

Den Auftakt machte ein Gaudi-Turnier an Tag eins. Hier gab es keine Spielerpasspflicht, sodass auch nicht im Verein spielende Fußballer teilnehmen konnten. Sieger von zehn Teams wurde die Mannschaft „Heisenberg“, deren Name sich von der Heisenberg-Straße in Erding ableitet, an der ein Großteil der Mannschaft wohnt.

Am zweiten Tag fand dann das offizielle Turnier statt. Zwölf Mannschaften waren angemeldet, allerdings sagten der BVTA Fürstenfeldbruck und der FC Munzur München kurzfristig ab. Der am Ende triumphierende Gastgeber hatte sich bereits in den ersten beiden Gruppenspielen als Mitfavorit herauskristallisiert und wurde diesem Ruf am Ende auch gerecht.

Rund 80 Zuschauer verfolgten jeweils die beiden Turniertage. Fußball-Abteilungsleiter Gökmen Uluhan hatte das Turnier drei Monate lang von A bis Z organisiert und war auch beim Auf- und Abbau eine treibende Kraft war. An seiner Seite half Selcuk Gürel fleißig mit, der die Weihnachtsfeiertage quasi in der Semptsporthalle übernachtet hat.

Ergebnisse:

Vorrunde:

Türk Sp. Garching - Türk SV Pfaffenhofen 2:4

1880 München - Akgüney München 1:7

Türk SV Ingolstadt - Gartenst. Trudering 0:3

FC Türkgücü Erding - Vatansport Freising 3:0

Türk SV Pfaffenhof. - Türk JKV Augsburg 4:1

Akgüney München - Inter Taufkirchen 2:1

Gartenst. Trudering - Türk Sport Garch. 3:4

Vatansport Freising - 1880 München 7:2

Türk JKV Augsburg - Türk SV Ingolstadt 3:0

Inter Taufkirchen - FC Türkgücü Erding 2:3

Türk SV Pfaffenhofen - Gartenst. Truder. 7:1

Akgüney München - Vatansport Freising 3:1

Türk JKV Augsburg - Türk Sport Garch. 2:3

Inter Taufkirchen - 1880 München 2:2

Türk SV Ingolstadt - Türk SV Pfaffenhof. 0:3

FC Türkgücü Erding - Akgüney München 1:3

Gartenst. Trudering - Türk JKV Augsburg 1:7

Vatansport Freising - Inter Taufkirchen 3:1

Türk Sport Garching - Türk SV Ingolstadt 3:0

1880 München - FC Türkgücü Erding 0:6

Halbfinale:

Türk SV Pfaffenhofen - FC Türkg. Erding 1:3

Türk Sport Garching - Akgüney München 1:2

Spiel um Platz 3:

Türk SV Pfaffenhof. - Türk Sport Garch. 3:2

Endspiel:

Türkgücü Erding - Akgüney München n.S. 6:5