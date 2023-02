Eispiraten haben alle Mann an Bord

Von: Georg Brennauer

Drunter und drüber ging es zuletzt beim Aufeinandertreffen von Dorfen (schwarz) und Pfaffenhofen. Hier stemmen sich (v. l.) Torwart Maxi Englbrecht, Christoph Obermaier und Benedikt Dietrich den Eishogs entgegen. © Dominik Findelsberger

Eispiraten gegen Eishogs heißt es am Sonntag in Pfaffenhofen.

Dorfen – Wider Erwarten steht für die Puckjäger vom ESC Dorfen an diesem Wochenende nur eine Herausforderung in der Bayernliga-Abstiegsrunde an, nachdem der EV Pegnitz die für Freitagabend in Dorfen angesetzte Begegnung wegen einer Grippewelle im Team kurzfristig absagen musste. Die Oberfranken hatten keine spielfähige Mannschaft mehr zur Verfügung. Jetzt ist der Fokus der Eispiraten ganz auf die Begegnung am Sonntag um 17.30 Uhr beim EC Pfaffenhofen gerichtet.

Die Ilmstädter, die zum Auftakt spielfrei waren, setzten sich am zweiten Spieltag unter freiem Himmel beim EV Pegnitz nach einem sehr eng geführten, jedoch relativ fairen Schlagabtausch am Ende mit 5:4 Toren nach Verlängerung durch. Der kurz vor Jahreswechsel neu verpflichtete 23-jährige tschechische Stürmer Jan Tlacil trug sich dabei als vierfacher Torschütze ein.

Die Eishogs, die ihr Team für diese Saison mit insgesamt zwölf Neuverpflichtungen umkrempelt hatten, haben sich nach Transferöffnung von den Kanadiern Tom Callaghan (vorher Erding) und Bailey Morissette getrennt. Neben Tlacil wurde zuletzt auch noch der slowakische Stürmer David Hornak neu verpflichtet.

Überrascht hat der Tabellenletzte der Hauptrunde, der in 28 Spielen lediglich sieben Punkte sammeln konnte, die Konkurrenz nicht. Schon mehrfach in den vergangenen Jahren hatte Pfaffenhofen mit einem ganz knappen Kader die Vorrunde bestritten und dann – wenn es ernst wird im Abstiegskampf – entsprechend aufgerüstet.

In dieser Saison stehen für die Pfaffenhofener, die von Stefan Teufel trainiert werden, neben einer 1:4-Niederlage beim letzten Test in Dorfen sowie einem 7:6-Penaltysieg Ende November, ebenfalls in Dorfen, noch eine 2:4-Heimniederlage im Dezember gegen den ESC zu Buche.

In dieser Woche haben die Eispiraten dreimal regulär trainiert, am Freitag war eine freiwillige Einheit angesetzt. Auf die Frage, ob es ein Vorteil sein könnte, wenn die Mannschaft durch den Ausfall des Pegnitz-Spiels eine längere Regenerationszeit habe, meinte ESC-Trainer Franz Steer, dies sei erfahrungsgemäß „ganz unterschiedlich“ zu bewerten. „Wir hatten schon die gleiche Situation und haben beispielsweise gegen Miesbach sehr gut gespielt, andererseits besteht die Gefahr, dass der Rhythmus bei zwei Einsätzen am Wochenende besser gehalten werden kann“, sagte er. Festlegen wollte sich der Cheftrainer in dieser Hinsicht nicht. Wichtig sei, so Steer weiter, „dass wir aktuell alle Leute an Bord haben“. Die Entscheidung, welche zwei von den mittlerweile drei Kontingentspielern (zwei Slowenen und neuerdings ein Amerikaner) zum Einsatz kommen, werde er erst am Sonntag kurzfristig entscheiden.