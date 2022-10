Aus kleiner Idee wird große Spende

Gaudispiel der „74er Weltmeisterbezwinger“ gegen Eichenrieder AH bringt 2250 Euro

Von Bernd Heinzinger schließen

Aus einer kleinen Wette entstand in Eichenried eine wunderbare Spendenaktion – mit einem außergewöhnlichen Fußballspiel.

Eichenried – Sie brachte über 2000 Euro für die Elterninitiative krebskranke Kinder in München.

Anfangs ging es nur um einen Kasten Bier: Lucia Gruber vom SV Eichenried wettete mit Torsten Grahl, dass dieser keine reine „Ossi“-Mannschaft aus Bürgern der Gemeinde für ein Fußballspiel zusammenbekomme. Das Mitglied der Eichenrieder Alten Herren schlug ein, wollte daraus aber schnell etwas Größeres auf die Beine stellen: „Ich habe mir gedacht, dass wir es wenn dann schon richtig machen.“

Schnell kam Grahl eine Spendenaktion in den Sinn, und die Organisation lief an. Die erste Aufgabe lautete, erst einmal eine Mannschaft zusammenzustellen mit Eichenrieder Bürgern, die aus der DDR stammen. Das gelang Grahl, und bald formierten sich die „74er Weltmeisterbezwinger“, in Erinnerung ans WM-Vorrundenspiel 1974, als die DDR den späteren Weltmeister Deutschland 1:0 bezwang. Die SVE-AH stellte sich für ein Freundschaftsspiel zur Verfügung, aber auch das reichte Grahl noch nicht.

Also suchte er im Internet und fand den Trabi-Fanclub Bayern, dazu den Simson-Club Erding – diese sagten zu, mit ihren Autos (Trabant und Wartburg) sowie Mopeds der Marke Simson nach Eichenried zu kommen und unentgeltlich eine große Auffahrt zu veranstalten. Da staunten nicht nur die Besucher des Events, denn parallel fand auf dem Hauptplatz auch noch die Kreisligapartie der ersten Männermannschaft statt.

Am meisten Geld lässt sich bekanntlich beim Essen und Trinken einnehmen – daher organisierten Grahl und seine Helfer eine Menge original Thüringer Bratwürste. „Über 300 sind am Ende über den Grill gegangen“, freute sich der Eichenrieder „Ossi“ am Ende. Kuchen, Kaffee und Glühwein gab es dazu aus den Händen der „Backfrauen“, wie Grahl die fleißigen Helferinnen unter der Leitung von Marille Scherzl nannte.

Um die 350 Zuschauer verfolgten gut gestärkt das Freundschaftsspiel zwischen den zusammengewürfelten „74er Weltmeisterbezwingern“ und der eingespielten SVE-AH. Grahl wollte über das Ergebnis gar nicht erst reden. „Zweistellig wurde es aber“, meinte er lachend. Die Stimmung sei bombastisch gewesen: „Es gab sogar einen Flitzer, der mit DDR-Fahne über den Platz rannte.“

Das Allerwichtigste an diesem Event war aber die Spendensumme – und nach dem Zusammenzählen der Scheine und Münzen konnte es Grahl kaum glauben: „Es kamen 2250 Euro zusammen, das ist einfach der Wahnsinn.“ Zur Spendenübergabe kam eine betroffene Familie in Eichenried vorbei, und zusammen mit allen Teilnehmern gab es die symbolische Scheckübergabe. Von der Elterninitiative krebskranke Kinder werden Familien in schweren Zeiten unterstützt, und man ist dort dankbar über jeden Euro.

Aus einer kleinen Wette entstand also etwas Großartiges in Eichenried. Und wer weiß, vielleicht lassen sich Torsten Grahl und seine Mitstreiter schon bald etwas Neues für den guten Zweck einfallen.

Weitere Infos

zur Elterninitiative gibt es unter www.krebs-bei-kindern.de.