Ein Erdinger beim Ironman: „Geben wir Nizza eine Chance“

Teilen

Der Vielstarter: Arnd Zabka lässt keinen Erdinger Triathlon aus, war aber bisher auch bei jedem Ironman in Frankfurt. Jetzt geht’s nach Nizza. © privat

Arnd Zabka freut sich auf die WM, auch wenn sie nicht auf Hawaii ist.

Erding – „Ankommen und genießen“ – mit diesem Ziel fährt Arnd Zabka zur Ironman-WM nach Nizza. Nach den vielen Jahren in Hawaii treffen sich dort die besten männlichen Sportler in diesem Jahr am 10. September an der Côte d’Azur, während es für die Damen am 14. Oktober auf der Insel um den begehrten Titel geht.

Wie berichtet, ist die Durchführung des Ironman aufgrund der hohen Teilnehmerzahlen und der logistischen Herausforderungen auf Hawaii nur möglich, wenn der Wettkampf aufgeteilt wird. Vergangenes Jahr hatte man den Triathlon der Männer und Frauen auf verschiedene Renntage aufgeteilt. Aber das löste die Probleme nicht, weshalb nun abgewechselt wird. „Ich finde es sehr schade, dass die WM nicht mehr für alle in Kona stattfindet und jetzt alle zwei Jahre wechselt“, sagt auch Zabka. „Kona ist der Heilige Gral des Triathlonsports. Auf Hawaii begann alles, und der Sport ist eng mit der Magie und Mystik der Inseln und den dortigen Naturgewalten verbunden.“ Nizza müsse erst noch zeigen, dass es ein gleichwertiger Ersatz ist. „Aber geben wir Nizza eine Chance.“

Zabka ist kurzfristig auf den WM-Zug aufgesprungen. Für den 55-Jährigen vom Trisport Erding ist es nach der Teilnahme an den Weltmeisterschaften 2013 das zweite Mal. Dabei war die Qualifikation gar nicht eingeplant. Doch in einer Zeit von 14:39 Stunden sicherte er sich einen der Slots in der Altersklasse 55 bis 59. Wo? „Natürlich in Frankfurt.“ Seit der erstmaligen Austragung war Zabka bei jedem Ironman in der Main-Metropole dabei.

Für den 30. Ironman seiner Karriere reist das Sport-Ass nun kurzfristig nach Nizza, wofür er sich mit drei Trainingseinheiten am Tag fit hält. Radfahren, Schwimmen, Laufen, aber auch Gymnastik stehen auf dem Plan. Vor Ort will er die Zeit weiterhin für den Sport nutzen, „wenn auch reduziert“.

Und auch der Wettkampfort wird noch einmal genau unter die Lupe genommen. „Die Strecke ist brutal selektiv. Da bin ich froh, wenn ich oben bin“, gesteht der Triathlet, der seine Stärken besonders beim Schwimmen sieht. „Mit der Vorbelastung wird es hinten raus richtig hart.“ Immerhin gilt es nach 3,86 Kilometern Schwimmen und 180,2 Kilometern Fahrradfahren noch einen Marathon zu laufen.

Auf welcher Position er das Rennen beenden wird, spielt für den Ausdauersportler kaum eine Rolle. Denn selbst über einen letzten Platz wäre er nicht traurig. „Da gibt’s am meisten Applaus.“ Zum Schluss finden sich nämlich alle Athleten im Zielbereich zusammen.

„Ich freue mich am meisten über das Bier im Ziel“, sagt Zabka schmunzelnd. Doch wer holt sich denn nun den WM-Titel? „Frodo (Jan Frodeno, Anm. d. Red.) oder Patrick Lange. Ich traue es beiden zu. Aber es kann so viel unterwegs passieren.“ Weiterhin viel passieren kann auch in der sportlichen Karriere des 55-Jährigen. „Noch macht der Körper mit.“ Auch deshalb ist ein Karriereende aktuell nicht absehbar. Und vielleicht reicht ja noch einmal eine Zeit für den Start bei den Weltmeisterschaften.

FRANZISKA KUGLER