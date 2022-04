Gefährliches Schlusslicht

Von: Helmut Findelsberger

Stark wie noch nie: Moosinning mit (v. l.) Johannes Volkmar, Mäx Lechner und Dennis Stauf will dran bleiben. © Christian Riedel

Der FC Moosinning trifft auf den TSV Otterfing, doch das Schlusslicht ist besser, als es sein Tabellenplatz aussagt.

Moosinning – Fünf Spiele hat der FC Moosinning in dieser Bezirksligasaison noch vor sich und dabei viermal Heimrecht. So auch an diesem Samstag um 15 Uhr gegen den TSV Otterfing.

Der Neuling aus dem Landkreis Miesbach rangierte nach den 14 Hinrundenspielen mit 13 Punkten auf Tabellenplatz zwöf, also auf einem der beiden Relegationsplätze. Aus den acht Partien der Rückrunde sprangen nur ein Sieg und ein Remis raus, und so steht der TSV jetzt auf dem letzten Tabellenplatz.

Moosinnings Trainer Christoph Ball hat sich den Gegner bei dessen Nachholspiel am Ostermontag in Dorfen angeschaut. „Die hatten zwei Pfosten- und einen Lattentreffer sowie weitere hundertprozentige Tormöglichkeiten“, zeigte er sich durchaus beeindruckt und sah es auch so, dass dieses 4:0 für Dorfen nicht alles aussagt.

Dominik Urban, der Abteilungsleiter des TSV Otterfing stieß ins gleiche Horn. „Auch wenn es sich bescheuert anhört, aber wir hatten in Dorfen so viele Tormöglichkeiten, um dieses Spiel auch gewinnen zu können“. Der 41-Jährige, 25 Jahre aktiv bei seinem Club und ein Ur-Otterfinger, kann vor seiner Mannschaft „nur den Hut ziehen“, sagt er. „Wir haben eine sehr junge Truppe, die nie aufgibt und auch über Ostern in zwei Spielen alles gegeben hat“, lobt er die Schützlinge des erfahrenen Trainers Mike Probst. Der 59-Jährige brachte es als Torhüter sogar auf zwei Bundesligaeinsätze für den FC Bayern und hat als Trainer einige Bezirks- und Landesligaclubs betreut. Auch das Hinspiel dürfte für den FCM Warnung sein. Tobias Bartls 3:2-Siegtreffer fiel in der 94. Minute.

Fünfmal musste Trainer Ball beim 3:0 in Baldham wechseln. Wäre ein sechster erlaubt und nötig gewesen – nur er selbst wäre noch auf der Bank gewesen. Ob’s bei Christian Reiser, der genäht werden musste,und bei Maxi Lechner wieder geht, ist fraglich. „Wir müssen einfach unser Spiel machen“, fordert Ball. Otterfings Abteilungsleiter: „Ein Überraschung gegen einen der Großen würde nochmal einen Kick bringen im Abstiegskampf.“

FCM-Kader

Strunk, D. Auerweck; Schmid, Volkmar, G. Ball, Lanzinger, Bartl, Haas, Jakob, A. Auerweck, Stauf, Treffler, Th. Auerweck, Mäx Lechner, Saßmann, Maxi Lechner (?), Reiser (?)