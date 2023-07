Gelungene Symbiose von Sport und Natur

Von: Friedbert Holz

Nützlichen Insekten auf der Spur: Kindergartenkinder nach ihrer Bienen-Wanderung über den Golfplatz mit (hinten; v. l.) Michael Kollmair (Umweltbeauftragter des Golfclubs), Claudia Burckhart (Technische Universität München) und Club-Präsident Rudi Bauschmid (vorne, r.). © Friedbert Holz

Die über 900 Mitglieder des Golfclubs Erding-Grünbach freuen sich nicht nur über das 50-jährige Bestehen ihres Vereins, das sie in dieser Woche mit mehreren Veranstaltungen feiern beziehungsweise gefeiert haben (wir berichteten).

Grünbach – Der Club bekam pünktlich zum Jubiläum auch noch eine wichtige Auszeichnung verliehen: das Qualitäts- und Umweltzertifikat Golf und Natur des Deutschen Golf-Verbands in Gold.

Schon 2021 war der rund 67 Hektar große 18-Loch-Platz mit der Zertifizierung in der Stufe Bronze geehrt worden, 2022 folgte dann der Silber-Rang. „Es war sehr weise, diesen Golfplatz so anzulegen, wie er sich heute präsentiert“, lobte Gunther Hardt, Vorsitzender des Ausschusses Umwelt und Platzpflege beim Deutschen Golf-Verband, das Präsidium bei der Verleihung im Clubhaus. „Dieses Areal ist gut, was die Vielfalt der Bepflanzung angeht, alle Vegetationsformen sind hier anzutreffen. Schließlich ist die Bindung zur Umwelt heutzutage ein wichtiges Thema, sogar Feldhasen sind hier noch zu sehen“, betonte Hardt und fügte an: „Auch ein guter Arbeitsschutz gehört zu einem Golfclub. Ihr seid hier hervorragend aufgestellt.“

Mittlerweile hätten rund 200 der insgesamt rund 825 Golfplätze in Deutschland eine solche Umwelt-Auszeichnung erhalten, meinte der Vertreter des Deutschen Golf-Verbands, als er die Urkunde an Club-Präsident Rudi Bauschmid, seinen Stellvertreter Jens Hassler und den Umweltbeauftragten Michael Kollmair überreichte. Kollmairs ehrenamtliche Verdienste, auch um diese Auszeichnung, belohnte der Club mit einem Geschenk.

Als künftiges Thema, das es zu lösen gelte, sieht Umweltexperte Hardt das Wassermanagement: „Der Golf-Rasen von morgen muss vielleicht nicht mehr zwingend grün sein, aber immer noch sehr dicht.“ In Grünbach werde auch sehr viel für die Bienen-Freundlichkeit geleistet, etwa durch Blühstreifen und Streuobstwiesen, wie Club-Präsident Bauschmid ergänzte. Dafür hatte der Platz bereits vor zwei Jahren durch den Bayerischen Umweltminister Thorsten Glauber im Rahmen des Blühpakts Bayern und der Anerkennung als bienenfreundlicher Platz eine Auszeichnung erhalten. Ein besonderer Dank des Präsidenten galt den so genannten „Grünspechten“, die sich um Erhalt und Pflege des Platzes verdient gemacht haben.

Im Rahmen der Jubiläumswoche war während des kleinen Festakts auch eine Gruppe aus dem Kindergarten Bockhorn mit Michael Kollmair und Claudia Burckhart auf dem Gelände unterwegs. Die Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Technischen Universität München aus Weihenstephan betreibt seit sechs Jahren eine Umwelt-Projektarbeit zusammen mit dem Club. Auch eine Schulgolf-Klasse aus der Grundschule Bockhorn bekam beim Schnupper-Golfen mit Jugendtrainerin Stephanie Heideker und Haupttrainer Georg Schultes einen ersten Eindruck von dieser Sportart.

Der Sonntag, erklärte Vizepräsident Hassler, soll zu einem Erlebnistag auf dem Platz werden. Von 10 bis 16 Uhr gibt es für interessierte Gäste ein kostenloses Schnuppergolfen, Schläger werden gestellt, zudem gibt es Platzrundfahrten, einen Kinder-Golfparcours, Verpflegung vom Grill und Musik von Anton Schlehhuber senior mit seiner Band.