Sommerbiathlon bei Herbstwetter

Massenstart: Die Teilnehmer am Laserbiathlon, der erstmals veranstaltet wurde, waren mit großer Begeisterung dabei.

Ausrichter SG Eschbaum kann bei den Wettkämpfen in Isen über 100 Teilnehmer begrüßen

Nach zweijähriger Pause fand wieder der Sommerbiathlon bei der SG Eschbaum im Rahmen des Oberbayern Cups statt.

Isen – Auch ein verregneter, kalter Tag hielt weder Sportler noch Zuschauer auf, nach Isen zu kommen. Über 100 Sportler aus Ober- und Niederbayern wetteiferten in den Wertungen Sommerbiathlon Sprint, Massenstart, Laserbiathlon und Target Sprint.

Besonders gut bei den Zuschauern angekommen ist der Laserbiathlon, der erstmals für Kinder unter zwölf Jahren angeboten wurde. Anstatt mit einem Luftgewehr wurde mit einem Lasergewehr geschossen. Der Wettkampf wurde im Massenstart ausgetragen, und der künftige Biathlonnachwuchs von den Zuschauern begeistert angefeuert.

Auch der Target Sprint fand heuer zum ersten Mal statt. Diese Wettkampfform hat sich in den vergangenen Jahren etabliert, da es hier auch internationale Wettkämpfe gibt. Am Wochenende, 1./2. Oktober, finden die deutsche Meisterschaften im Bayern Park in Reisbach statt.

Für die SG Eschbaum sorgten Alex Friedl, Ferdinand Linner, Moritz Kellner, Christoph Larasser, Zeno Larasser, Anni Heinisch und Helga Bauer für insgesamt neun Podestplätze. Die Meistbeteiligung sicherte sich Gambrinus Niedergeiselbach vor allem mit vielen jungen Athleten, die erfolgreich ihre ersten Wettkämpfe liefen. Mit Lena Moser, Tim und Ben Matkovic und Theresa Detterbeck konnten vier Podiumsplätze erreicht werden. Die Mannschaftswertung entschieden die Burgschützen Burgrain für sich. Außerdem freuten sich Julia Perner, Anna und Christian Wieser, Franzi, Georg-Michael und Axel Reiner, Franzi und Johanna Schillinger und Luisa Peintner über Stockerlplätze.

Schützenmeister Hubert Müller bedankte sich bei allen Organisatoren, Helfern und Sponsoren und vor allem bei Familie Fruth, die den Austragungsort zur Verfügung gestellt hatte.

Infos und Ergebnisse gibt es auf www.sg-eschbaum.de

