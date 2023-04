Der Schwaiger Siegeszug rollt weiter

Nicht aufzuhalten ist derzeit der FC Schwaig. Hier bejubelt das Team den Treffer zum 2:0 von Raffi Ascher (4. v. l.). © Christian Riedel

Nach einer tollen Partie besiegte der FC Schwaig den TuS Geretsried verdient mit 3:2 (2:1) Toren und holt damit den dritten Dreier in Folge.

Schwaig – Dass die Heimelf bis zum Abpfiff zittern musste, lag an den vielen vergebenen Chancen.

Dass gegen das formstärkste Team der Liga, das seit November kein Spiel mehr verloren hat, die Trauben hoch hängen würden, war klar. Aber die Schwaiger nahmen den Schwung der letzten beiden Spiele mit und setzten die Gäste vom Anpfiff weg unter Druck. Es waren gerade einmal zwei Minuten gespielt, als Raffi Ascher Torwart Cedomir Radic am rechten Strafraumeck den Ball abnahm und ihn Richtung leeres Tor schlenzte. Ein zurückgelaufener Abwehrspieler konnte noch per Kopf klären, den Nachschuss jagte Markus Straßer über die Querlatte.

Schwaig ließ Geretsried keine Zeit zum Durchschnaufen. Nur eine Minute später spielte Nils Wölken Straßer auf dem rechten Flügel frei, der bis zur Grundlinie lief und flach in den Rücken der Abwehr spielte. Dort lauerte Vincent Sommer, der zur frühen Führung vollstreckte.

60 Sekunden später hieß es 2:0. Hannes Empl hatte einen wunderschönen Ball über die Abwehr auf Ascher gespielt, der auf dem linken Flügel seinen Gegenspieler stehen ließ und Torwart Radic keine Chance ließ. In der 10. Minute wäre nach dem schönsten Spielzug der Partie fast das 3:0 gefallen. Simon Georgakos spielte auf Sommer, der die Kugel für Wölken durchsteckte, aber Ascher verpasste dessen Hereingabe alleine vor dem Tor um wenige Zentimeter.

Bis dahin war von den Gästen überhaupt nichts zu sehen, doch das änderte sich in der 16. Minute. Nach einem Einwurf kam es zu einem Zweikampf im Strafraum zwischen Leon Roth und seinem Gegenspieler. Schiedsrichter Tobias Glashauser entschied sofort auf Foulelfmeter. Srdan Ivkovic verkürzte auf 1:2. Bitter für die Gastgeber, da es der erste Schuss auf ihr Tor war.

In der Folge kam Geretsried etwas besser ins Spiel, ohne jedoch richtig gefährlich zu werden. Nach zehn Minuten hatte Schwaig den Schock verdaut und riss das Spiel wieder an sich. Sommer ließ im Mittelfeld den Ball auf Roth abtropfen, dessen Flanke den am Sechzehner lauernden Ascher erreichte. Aber Schwaigs Mittelstürmer überlupfte mit einem gefühlvollen Heber nicht nur Keeper Radic, sondern auch das Tor. Kurz vor dem Seitenwechsel köpfte Straßer eine Ecke von Empl aus acht Metern neben das Tor.

Nach der Pause hatte Straßer die erste Chance, doch seinen Schuss parierte Radic souverän. Auf der Gegenseite setzte sich Ivkovic toll am Strafraum durch, bediente den mitgelaufenen Podunavac, dessen Schuss links am Tor vorbeisegelte.

In der 58. Minute entschied Schiedsrichter Glashauser nach einem Zweikampf im Mittelfeld auf eine Zeitstrafe gegen Bilal Ibrahim. Aber die Gastgeber überstanden die Unterzahl nicht nur unbeschadet, sondern legten ihrerseits einen Treffer nach. Tobi Jell schickte Ascher auf die Reise, der aus 16 Metern zum 3:1 einschob. Nur eine Minute später hatte Ascher Pech, denn er umkurvte am Strafraumeck Torwart Radic, doch sein Schuss ging knapp am Pfosten vorbei.

In der 73. Minute fischte Radic einen tollen Freistoß von Empl aus dem linken Kreuzeck. Spannend wurde es wieder, nachdem Ivkovic, herrlich freigespielt, aus acht Metern auf 2:3 verkürzt hatte (85.). Danach passierte aber nichts mehr, sodass es beim knappen, aber hochverdienten Heimsieg blieb.