Gitarre, Biertisch und andere Waffen in Erding

Gleich kracht’s: Deadsaw schickt mit einer sogenannten Chokebomb Officer Corey auf die Matte. Ringrichter David Whitney hat alles im Griff. © Christian Riedel

Bei der Erding Wrestling Show wurde wieder ordentlich ausgeteilt- Ein Höhepunkt: der Rumble mit 30 Kämpfern.

Erding – Der Tourstart ist geschafft, und das ziemlich erfolgreich. Vor knapp 300 hochmotivierten Zuschauern startete die EWS Erding Wrestling Show vor heimischem Publikum ins Kampfjahr 2022.

Während bereits eine Stunde vor Beginn die ersten Fans in den Sportpark Schollbach kamen, war alles aufgebaut: der Ring in der Mitte des Tennisplatzes, Verpflegung in Form von Kaffee und Kuchen, sowie Wurst- und Käsesemmeln mit Getränken und der Merchandise-Stand, an dem bereits die ersten Wrestler standen, um sich mit den Besuchern zu unterhalten, Autogramme zu schreiben, Fotos zu machen und eben auch eigene T-Shirts zu verkaufen.

Und dann ertönte der Startgong. Auch wenn das Mikrofon des Ringsprechers Bernhard Wulff (ehemaliger Kommentator für WWE) kurzzeitig ausfiel, waren die Fans heiß auf Wrestling. Der Eröffnungskampf ging direkt um die EWS-Tag-Team-Championship, der ligeninterne Weltmeistertitel im Teamkampf. Kevin Kaiden und Deadsaw gingen nach über einem Jahr als Champions in das Match. Gegen Alex Wonder und seine Entourage waren sie dieses Mal jedoch machtlos. Nach mehreren ungesehenen Eingriffen von außerhalb konnten sich Officer Nick und Officer Corey den Titel sichern, ehe sie von den Fans mit Buhrufen aus der Halle vertrieben wurden.

Im zweiten Kampf des Abends gab es Ladys-Action. Furious Avery aus dem Schwarzwald setzte sich hierbei gegen La Catrina aus dem Saarland und Violet Zante aus Duisburg durch. Nach der ersten Pause kam es zu einem weiteren Teamkampf.

Don Sheen, der dieses Mal seinen Weltmeister-Gürtel nicht verteidigen musste, trat gemeinsam mit Hakeem Waqur gegen das neue Team „Shockwave“, bestehend aus Tommy Golden und Max Diamond, an. Während des Matches griff Ricky Sky ein und bekannte sich so ebenfalls zu dem Team. Am Ende gab es mehrere Missverständnisse zwischen Sheen und Waqur, die dazu führten, dass Sheen von seinem Gegner eingerollt wurde und Shockwave das Match gewann.

Gummimensch? Don Sheen in der lila Hose muss sich mächtig verbiegen, um mit einem Northern Lights Suplex seinen Widersacher Bonecrusher Max Diamond zu überraschen. Links wartet dessen Partner Tommy Golden auf seinen Einsatz, Ringrichter ist André Domel (r.). © Christian Riedel

Nach dem Ringgong gab es einige hitzige Diskussionen zwischen dem Champion und Hakeem Waqur, ehe der „Arabian Superstar“ den Lokalmatador angriff und nach allen Regeln der Kunst verprügelte. Er posierte mit dem Titel über dem geschlagenen Sheen, und damit dürfte das erste Match für die nächste Show feststehen.

Dann folgte das für viele Fans Highlight der Show: das Hardcore Match. Terrible Ted Jr. konnte sich gegen Boris Pain durchsetzen und so seinen Hardcore-Titel verteidigen. Hierbei handelt es sich um ein Match ohne Regeln, weswegen unter anderem ein Biertisch zertrümmert wurde oder Boris Pain eine handelsübliche Gitarre über den Kopf gezogen bekam.

Der Hauptkampf des Abends war dann der sogenannte Invasion Rumble mit ganzen 30 Kämpfern. Das Ziel bei diesem Kampf ist es, seine Gegner über das obere Seil nach draußen zu befördern. Zwei Wrestler starten im Ring, alle 90 Sekunden kommt ein weiterer Kämpfer dazu, bis alle 30 im Kampf sind.

Als Vorbild diente hier der „Royal Rumble“, bekannt aus der WWE in den USA. Sieger des Kampfes und damit Herausforderer auf den EWS- Weltmeister-Titel am Ende des Jahres ist Georges Khoukaz: Der zwei Meter große Hüne aus Syrien ist nicht nur Wrestler, sondern war auch bereits in mehreren Serien und Kinofilmen zu sehen.

Die Bilanz nach dem Abend: zwei ausgeschlagene beziehungsweise abgebrochene Zähne und eine gebrochene Rippe. Ansonsten sind alle laut EWS-Angaben bis auf einige Blessuren soweit fit für die nächste Show– am 30. April in Dachau. (ds)