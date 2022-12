Offensive Ausrichtung bleibt

Von: Wolfgang Krzizok

Will seine Jungs wieder in die Spur bringen: Gladiators-Teamchef Felix Schütz (l.) zeigt, so es lang geht. © Christian Riedel

Heute Abend endet das Auswärts-Triple für die Erding Gladiators.

Erding – Irgendwie scheint der EHC Königsbrunn den Erding Gladiators nicht zu liegen. Nach dem 1:7 im Hinspiel setzte es am Mittwochabend ein 1:6. Aber zum Wunden lecken bleibt keine Zeit, denn schon am heutigen Freitagabend geht es für das Team von Felix Schütz im dritten Auswärtsspiel innerhalb von fünf Tagen zum TSV Peißenberg. Anpfiff ist um 20 Uhr.

„Auch wenn es sich nach einem 1:6 vielleicht komisch anhört, aber die Jungs haben super gespielt“, meint Schütz zur Niederlage in Königsbrunn. Zusammen mit Trainer Ales Jirik habe er sich die Partie noch einmal auf Video angeschaut. „Wir haben in der Offensive brutal Druck gemacht, hatten so viele Chancen und hätten locker acht Tore schießen können, aber der Keeper war überragend“, sagt Schütz und ist sich sicher: „Wenn wir gleich am Anfang ein, zwei Tore vorlegen, dann gewinnen wir.“

Mit den beiden Ausländern Roni Rukajärvi und Tomas Plihal sowie Dominik Wagner, Basti Cramer und Christoph Schedlbauer hatte eine Handvoll Stammspieler gefehlt. „Wir hatten einen sehr jungen Kader zur Verfügung, mussten innerhalb der Reihen sehr viel wechseln“, betont Erdings Teamchef. „Normalerweise bin ich da kein Freund davon, ich setze lieber auf eingespielte Reihen.“

Die Königsbrunner hielten dem Druck stand, setzten immer wieder Nadelstiche und schlossen fast jeden Konter erfolgreich ab. Meist sah sich der sträflich allein gelassene Torwart Thomas Hingel einem oder gar zwei Angreifern gegenüber. „Die haben die Tore halt gemacht“, sagt Schütz, will aber die Schuld nicht alleine auf die Verteidiger schieben. „Wir haben fünf Spieler im Block, und auch Stürmer müssen nach hinten arbeiten – das hat in Königsbrunn nicht funktioniert.“

Die Fankritik, warum Allrounder Lukas Krämmer im Sturm und Stürmer Sebastian Busch in der Abwehr spielt, weist er zurück. „Wir machen uns jeden Tag Gedanken. Es ist ja nicht so, dass wir würfeln, wer wo spielt“, grantelt Schütz. „Der Lu ist im Sturm stark, und der Sebi spielt einen sehr guten Offensivverteidiger. Den Gedanken, ihn in die Abwehr zu stellen, hatten wir schon länger.“

Heute Abend geht es also gegen den TSV Peißenberg, der auf Platz fünf unmittelbar vor den Gladiators liegt und drei Punkte mehr auf dem Konto hat. Am Erdinger Kader wird sich nichts ändern, Rukajärvi, Schedlbauer und Cramer sind nach wie vor krank, Wagner verletzt, und mit Plihal war es laut Schütz so vereinbart, dass er zwischen den Jahren in seiner Heimat Tschechien bleiben darf. Er wird Anfang kommender Woche wieder in Erding auf dem Eis stehen. So werden erneut Landshuter Förderlizenzspieler die Auswärtsfahrt mitmachen.

„In Peißenberg erwartet uns ein ähnlicher Gegner wie in Königsbrunn“, glaubt Erdings Teamchef, der die bisherige offensive Ausrichtung nicht infrage stellen will: „Wir haben schließlich vor dem Königsbrunn-Spiel fünfmal hintereinander gewonnen.“ Schütz vertraut seiner Truppe. „Wir müssen hinten besser stehen und dürfen nicht so viel zulassen“, fordert er und fügt an: „Ich will in Peißenberg gewinnen.“