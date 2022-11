Gladiators-Trainer ziehen die Zügel an

Von: Wolfgang Krzizok

Teilen

Fruchtbare Einzelgespräche: Gladiators-Teamchef Felix Schütz (l.), hier im Austausch mit Rudi Lorenz. © Christian Riedel

Gleich zwei Heimspiele haben die Erding Gladiators an diesem Wochenende vor der Brust – und beide Gegner sind im Moment in der Tabelle weit vorne zu finden.

Erding – Heute Abend (20 Uhr) gastiert der Tabellendritte TSV Peißenberg in der Stadtwerke Erding Arena, am Sonntag (18 Uhr) kommt der punktgleiche Vierte EHC Königsbrunn.

„Erhöhten Nachholbedarf in Sachen Kondition und Taktik“, bescheinigt Teamchef Felix Schütz seiner Mannschaft. Ales Jirik und er hätten in dieser Woche sehr viele Einzelgespräche mit den Spielern geführt. Das Fazit der beiden Coaches: „Wir müssen in vielen Bereichen bei Null anfangen.“ Sie hätten diese Woche ein wenig härter trainiert und versucht Kondition aufzubauen. „Natürlich kann es sein, dass der eine oder andere jetzt schwere Beine hat“, stellt der Teamchef fest, aber darauf könne man jetzt im Moment keine Rücksicht nehmen. „Denn unser ganz klares Ziel ist das Erreichen der Playoffs“, betont Schütz.

Was den Kader betrifft, so hat sich die Verletzung von Stürmer Elias Maier nicht als Schienbeinbruch, sondern „nur“ als Haarriss im Schienbein herausgestellt. „Das hatte ich auch schon zweimal“, sagt Schütz. „Das tut echt weh – und das tut lange weh. Auch wenn du dann wieder spielst.“ Er rechne mit rund vier Wochen Pause. Verteidiger Basti Cramer ist nach seiner Handverletzung wieder voll ins Training eingestiegen, „und bei ihm schaut es gut aus“, prophezeit Schütz. Nicht mehr im Kader ist dagegen Mario Strobel. Der Neuzugang, vom ERSC Amberg, der bei sechs Einsätzen keinen einzigen Scorerpunkt verzeichnen konnte, ist vom Verein freigestellt worden. „Er hilft uns leider nicht weiter“, stellt Schütz fest.

Nach dem jüngsten Null-Punkte-Wochenende hoffen die Gladiators auf ein paar Zähler, auch wenn die Gegner zur besseren Kategorie gehören. „Ales und ich haben uns ein paar Videos von unseren Gegnern angeschaut, und man sieht deutlich, dass beide nicht umsonst in der Tabelle vorne stehen“, berichtet Erdings Teamchef. „Aber wenn ich mir unsere letzten Spiele so angeschaut habe, dann denke ich, dass wir uns von der Spielanlage her gegen gute Gegner eher ein wenig leichter tun als gegen schwächere, die sich nur hinten rein stellen und auf Konter lauern.“ Vor allem zuletzt habe man das gesehen, als die Gladiators in Schongau deutlich stärker aufgetreten sind als daheim gegen Geretsried.

Gladiators-Ferien-Special

Für die beiden Spiele am Wochenende bieten die Erding Gladiators vergünstigte Eintrittspreise für Kinder und Jugendliche als Ferien-Special an. Bis 15 Jahre kostet der Stehplatz nur 2 Euro je Spiel, bis 18 Jahre 6 Euro. Kinder unter 10 Jahren haben wie immer freien Eintritt.