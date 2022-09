Zwei Erdinger schlagen zu

Von: Wolfgang Krzizok

Harter Kampf: Der Erdinger Dennis Völker (r.) musste sich im Finale dem Deggendorfer Anton Holler nur knapp nach Punkten geschlagen geben. © Karl-Heinz Klupp

Ein Titel und einmal Platz zwei, das war die Ausbeute der Erdinger Kickboxer bei den deutschen Meisterschaften in Düren.

Düren/Erding – Paul Kästner beherrschte das Halbschwergewicht (-81 kg) quasi nach Belieben und siegte im Finale durch Abbruch. Dennis Völker erkämpfte sich in der Superschwergewichtsklasse den zweiten Platz und bestätigte damit seinen stetigen Formanstieg. Titelaspirant Reza Rezaei (-63,5 kg) ging dagegen in den Vorkämpfen k.o.

Es wäre mehr drin gewesen für die Erdinger Kickboxer, wären da nicht einige unglückliche Faktoren zusammengekommen. So musste zum Beispiel die Topfavoritin in der Damenklasse bis 56 kg, Tatjana Obermeier, krankheitsbedingt zu Hause bleiben. Emma Winter, Titelanwärterin in der Klasse bis 65 kg, hatte sich bei ihrem Herbstfestkampf eine schmerzhafte Daumenverletzung zugezogen, die erst auskuriert werden muss. Und last but not least war für die Erdingerin Anna Hofmann (Jugendklasse -70 kg) schon nach dem Wiegen Schluss, da die gemeldeten Gegnerinnen nicht zur Waage erschienen waren, oder das Gewicht nicht brachten. Somit gab es hier keinen Wettbewerb.

Einen rabenschwarzen Tag erwischte Reza Rezaei, als er sich im Halbweltergewicht-Vorrundenkampf dem Ingolstädter Richard Homer stellen musste. Rezaei führte nach der ersten Runde deutlich nach Punkten und sammelte in der zweiten Runde durch schöne Faust- und Fußtreffer weitere Zähler. Doch plötzlich eine kleine Unachtsamkeit und ein Rundkick von Homer, wie aus dem Nichts abgefeuert, schlug genau am Kinn von Rezaei ein. Der Erdinger ging zu Boden und kam nicht mehr auf die Beine. „Ärgerlich, aber so ist halt Kickboxen“, kommentierte sein Trainer Peter Lutzny.

Dennis Völker kam im Superschwergewicht (+91 kg) ins Finale und stand, wie schon beim Herbstfestvergleich, dem Deggendorfer Anton Holler gegenüber. Völker war voll motiviert, denn er wollte Revanche. Mit seinen 2,04 Meter Körpergröße war er Holler reichweitenmäßig deutlich überlegen und nutzte diesen Vorteil mit seiner langen Führhand aus. Obwohl er den ständig drückenden Holler gut auf Distanz halten konnte, gelangen dem Deggendorfer dennoch einige gute Treffer im Nahkampf. Die Entscheidung fiel in den letzten zehn Sekunden der dritten Runde. Die knappe Punkteführung von Völker wurde kurz vor Schluss mit einem schönen Fausttreffer von Holler zunichte gemacht. Die Punktrichter entschieden mit 2:1 Stimmen für Holler. Für Völker war es trotzdem ein toller Erfolg. Die Erdinger Trainer Peter Lutzny und Alexander Häußer bestätigten ihm eine deutliche Leistungssteigerung, an die in den nächsten Wochen angeknüpft werden soll.

Relativ entspannt zurücklehnen konnte sich das Erdinger Trainergespann, als dann Paul Kästner in den Ring stieg. Der Erdinger beherrscht im Moment eindeutig das Halbschwergewicht und hat diese Vormachtstellung einmal mehr eindrucksvoll untermauert. Quasi mühelos zog er ins Finale ein und traf dort auf Andre Holzer aus Schleswig-Holstein. Begann Kästner in der ersten Runde noch etwas verhalten, machte er in Runde zwei dann richtig ernst, sodass der Ringrichter wegen zu großer Überlegenheit des Erdingers abbrach und sich Kästner über den Meistertitel freuen durfte.