BMW International Open ohne die Lokalmatadore, aber mit Kaymer, Garcia und Co.

Diesmal wohl kein Abschlag in Eichenried: Lokalmatador Stephan Jäger hält seine Teilnahme für unwahrscheinlich. © Johann Kalteis

Martin Kaymer kommt, Sergio Garcia ebenfalls, und auch Louis Oosthuizen ist dabei. Diese drei Major-Sieger werden bei den 33. BMW International Open auf dem Championship-Course des Golfclub München Eichenried abschlagen. Dafür fehlen aber die Lokalmatadore.

Kaymer, Vorjahreszweiter und bisher einziger deutscher Sieger dieses traditionsreichen und größten Golfevents in Deutschland, der Spanier Garcia und Oosthuizen aus Südafrika haben ihre Teilnahme zu diesem frühen Zeitpunkt bereits fest zugesagt, freut sich Turnierdirektor Marco Kaussler, der bei der digitalen Pressekonferenz aus Kalifornien zugeschaltet war.

Fehlen werden dagegen wahrscheinlich die Lokalmatadore Stephan Jäger und Thomas Rosenmüller, die in den USA auf der PGA Tour und der Korn Ferry Tour unterwegs sind. Jäger jettet bereits in der kommenden Woche für einige Tage nach Eichenried zur Beerdigung seines kürzlich verstorbenen Vaters. „Ich werde dann höchstwahrscheinlich nicht mehr bis Dezember nach Deutschland kommen“, ließ der Profi-Golfer wissen. „Ich glaube, dass es deswegen heuer mit den BMW Open höchstwahrscheinlich nicht klappen wird.“

Da es auf der Tour auch noch nicht so gut gelaufen sei, müsse er noch „ein bisschen arbeiten“. Dreimal hat er heuer erst den Cut geschafft, eine Spitzenplatzierung fehlt allerdings noch. Sein vorrangiges Ziel in diesem Jahr: Möglichst viele Turniere auf der PGA Tour spielen und punkten, um die Tour-Karte zu behalten.

Jäger ist trotz der momentan „ziemlich schwierigen Zeit“ optimistisch, wieder bessere Ergebnisse zu erzielen. „So was kann sich ja schon innerhalb einer Woche zum Positiven ändern.“ Auch Rosenmüller, der im vergangenen Jahr bei den BMW Open nur um einen Schlag ganz knapp am Cut gescheitert war, kämpft auf der zweitklassigen Korn Ferry Tour um gute Platzierungen und wichtige Punkte.

„Auf ein fantastisches Spielerfeld und viele Zuschauer“ freut sich Kaussler. Er hofft, dass wieder Zuschauer ohne Einschränkungen kommen dürfen. „Diese haben uns vergangenes Jahr sehr gefehlt.“ Auch dem frischgebackenen Vater Kaymer, der Golf und Familie inzwischen gut koordinieren könne. „Zuschauer können schon den Unterschied im Spiel machen.“

Viel Lob gab’s vom Direktor für den Platz des Golfclubs. „Die Anlage ist super aus dem Winter gekommen.“ Die im vergangenen Jahr neu gebauten Grüns würden schon jetzt toll ausschauen und sind „tipptopp“. Dieses Lob freut Geschäftsführer Wolfgang Michel, der sich eine „volle Hütte“ erhofft.

Neben Kaymer, Garcia und Oosthuizen dürfen sich die Fans auch auf die Ryder-Cup-Spieler Bernd Wiesberger aus Österreich und den Spanier Rafa Cabrera Bello sowie die deutschen Topspieler Matti Schmid, Max Kieffer und Marcel Siem freuen. Kaussler verspricht, weitere internationale Golf-Asse nach Eichenried zu lotsen, vielleicht sogar den Überflieger des vergangenen Jahres und Titelverteidiger Victor Hovland aus Norwegen. Denn die Spieler würden nicht nur wegen des Geldes gerne ins Erdinger Moos kommen – das Preisgeld (333 330 Euro für den Sieger) wird wieder auf zwei Millionen Euro angehoben, und für ein Hole in One auf der Bahn 17 gibt’s einen neuen BMW 7i obendrein – sondern auch wegen der einmaligen familiären Atmosphäre in Eichenried.

Johann Kalteis