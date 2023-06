Marshall Lackner passt auf

Teilen

Als Marshall ist Franz Lackner unterwegs. F.: jok © Johann Kalteis

Es braucht viele Helfer, um ein so großes und komplexes Golfturnier wie die BMW International Open durchführen zu können. Einer davon ist Franz „Jeckyl“ Lackner aus Isen.

Eichenried – Am ersten Turniertag war Lackner als so genannter Marshall am Abschlag der Bahn 13 eingeteilt. Seine Aufgabe: mit einer gelben Fahne dem Ball-Watcher am Fairway-Rand anzeigen, wohin ein Ball fliegt, wenn er von der Ideallinie abkommt. Damit wird dem Spieler die Suche nach dem Ball im hohen Gras (Rough) erleichtert.

„Es macht großen Spaß, als Helfer zum Gelingen der BMW Open beitragen zu können“, sagt der Isener, der heuer zum zweiten Mal in Eichenried im Einsatz ist. Vergangenes Jahr war er als Begleiter von US-Star Billy Horschel dabei. Er musste dem Spieler gewissermaßen „den Rücken freihalten“, damit er sich konzentriert auf seine Schläge vorbereiten konnte. „Sehr interessant“, meint Lackner.

Und ganz umsonst ist er auch nicht an drei von vier Turniertagen im Einsatz. Denn alle Helfer werden vom Veranstalter mit kostenlosen Klamotten wie T-Shirts, Caps und einigen weiteren Utensilien ausgestattet.

Seit rund 15 Jahren spielt der Isener selbst mit Begeisterung Golf. Mitglied ist er im Rottaler GC. Bevor er vom Golf-Virus infiziert wurde, jagte er dem Fußball nach, einige Jahre beim TSV Buchbach, die meiste Zeit aber beim SV Schwindegg. Der ehemalige Angestellte bei der Münchner Hypobank befindet sich zur Zeit in Altersteilzeit und hat daher die nötige Zeit und Muße, als ehrenamtlicher Volunteer bei den BMW International Open mitzuarbeiten. „Es macht sehr viel Spaß“, sagt Jeckyl lachend, „man sieht viel, und man kann sich von den Profis auch einiges abschauen“.

Marcel Siem ballte derweil die Faust und verließ unter dem Beifall der Zuschauer das Grün, nachdem er mit einem Birdie seine Runde abgeschlossen hatte. Mit 68 Schlägen beendete er am Freitag seinen Arbeitstag und schaffte mit insgesamt Fünf unter Par locker den Einzug in die beiden Finalrunden am Samstag und Sonntag.

Die vielen Zuschauer, die ihn auf der Runde begleiteten und ihn anfeuerten, hatten anscheinend ein gutes Näschen. Der Profi aus Mettmann hat in seiner Jugend viel Zeit auf dem Eichenrieder Golfplatz verbracht, da seine Eltern dort beschäftigt waren. Auf den ersten sechs Bahnen lochte er gleich viermal zum Birdie ein. Drei Bogeys machte er mit weiteren drei Birdies wett. „Ich bin seit Mittwoch immer besser geworden“, zog Siem zufrieden Resümee. Der Platz sei gestern trotz des Windes besser zu spielen gewesen als am ersten, sehr schwülen Tag, erklärte der 42-Jährige. Was ihn in den Tagen zuvor mehr unter Druck gesetzt hatte: Er durfte beziehungsweise musste mit Rydercup-Kapitän Luke Donald in einem Flight spielen. Da habe er als möglicher Kandidat für das Europateam schon etwas schlechter geschlafen.

Doch vom ersten Abschlag war der Druck weg. Er habe sich nur auf sein Spiel konzentriert. Er wisse zwar, dass die Chance auf einen Platz im europäischen Rydercup-Team da ist, „doch wenn’s nicht klappt, geht die Welt auch nicht unter“. Auf der zweitklassigen Challenge Tour, in die er zwischenzeitlich abgerutscht war, „wird man demütiger“. Umso „geiler“, dass er sich wieder herausgearbeitet habe, freut sich Siem.

Zwei ganz schwere Tage hat Titelverteidiger Hoatong Li hinter sich. Sang- und klanglos ist er am Cut gescheitert. Die Misere hatte für den Chinesen schon nach drei Löchern zu Beginn des Turniers mit zwei Doppelbogeys begonnen.