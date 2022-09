SpVgg Altenerding: Großer Zulauf und ein gut gefülltes Konto

Von: Bernd Heinzinger

Es läuft rund bei der SpVgg: OB Max Gotz (r.) gratulierte dem neu gewählten Vorstand mit (v. l.) Jonas Pamer (Beisitzer), Wolf Ferlisch (Schatzmeister), Ulrike Pointner (Geschäftsführerin), Heidi Schneider (2. Vorsitzende) und Reinhold Kunz (Vorsitzender) sowie (nicht auf dem Foto) Julia Kranich (Jugendleiterin) und Peter Michalek (Beisitzer). Foto: Bernd Heinzinger © Bernd Heinzinger

Bei der SpVgg Altenerding läuft es hervorragend. Der Mitgliederstand ist mit über 2800 auf einem Rekordniveau angelangt, die Finanzen stimmen derzeit ebenfalls.

Altenerding – Kein Wunder also, dass der bisherige Vorstand in der Delegiertenversammlung bei den Neuwahlen ausnahmslos einstimmige Ergebnisse bekam und es kaum Veränderungen gab.

Vor den Wahlen hatte Vorsitzender Reinhold Kunz den 43 Delegierten und einigen Ehrengästen seinen Rechenschaftsbericht präsentiert. Im vergangenen Winter hätten die Probleme mit der Semptsporthalle der SpVgg viele Stunden Arbeit beschert. „Wir hatten unsere Taschen eigentlich schon für die Rückkehr von der Gerd-Vogt-Halle gepackt, als die neue Belüftung und das Dach uns dabei ein Schnippchen geschlagen haben“, erzählte er. Die Sanierung der Semptsporthalle dauerte daher doch deutlich länger: „Dank der Kooperation mit dem TSV und der Unterstützung der Stadt bekamen wir aber zum Glück genügend Zeiten in anderen Hallen.“

Über die Fußball- und Tennisabteilung erzählte Kunz, dass hier große Investitionen geplant seien. Beim Tennis stehe die Sanierung des in die Jahre gekommenen Vereinsheims an, eventuell sollen zwei neue Plätze dazu kommen: „Dafür gibt es bereits Gespräche mit der Stadt.“

Dank der erfreulichen Entwicklungen bei den Fußballern im Frauenbereich – für diese Saison wurden gleich vier Mädchenteams gemeldet – sind weitere Umkleiden und Duschen dringend erforderlich: „Es ist aber schwer, dafür einen Platz zu finden. Die Planungen stehen noch am Anfang.“

Mit Blick auf den anwesenden OB Max Gotz bekräftigte Kunz, dass es der Verein natürlich verstehe, wenn angesichts der aktuellen Energiekrise eingespart werden müsse: „Dass wir aber Gastmannschaften un- oder kaltgeduscht nach Hause schicken müssen, schmerzt bei allem Verständnis.“

Es folgte der Bericht von Schatzmeister Wolf Ferlisch. Der Verein konnte im vergangenen Jahr ein sattes Plus in Höhe von rund 148 000 Euro verbuchen. „Dieses wäre sogar noch höher ausgefallen, wenn wir nicht unsere Rücklagen auf 130 000 Euro gesteigert hätten“, bemerkte er. Insgesamt verfügt die SpVgg damit über ein Guthaben von 832 000 Euro, wovon sich rund 480 000 Euro auf dem Bankkonto befinden. Ferlischs Fazit: „Wir stehen finanziell sehr gut da.“

Die Abteilungsleiter gaben im Anschluss einen kurzen Einblick in die Geschehnisse bei ihren Sportarten. Die erste Fußballmannschaft etwa habe sich nach dem Aufstieg auch in der Kreisklasse bestens etabliert und es habe trotz Corona einen starken Mitgliederzuwachs gegeben. Mit 800 Mitgliedern, davon über 400 Jugendlichen, ist Turnen und Tanz weiterhin die größte Abteilung. Dort herrsche das große Problem, dass die Kindergruppen aktuell überfüllt seien und es an Übungsleitern fehle. Daher plant man einen Tag des Ehrenamts, um neue Leute fürs Mitmachen zu finden. Die Tennisabteilung floriert ebenfalls: 81 neue Mitglieder kamen dazu, und die Handballer bewegen sich ebenfalls auf einem hohen Niveau.

Angesichts der fast ausschließlich positiven Berichte lobte OB Gotz: „Ihr dürft stolz auf Euch sein und werdet von Eurem Vorstand hervorragend geführt.“ Beim Umgang miteinander herrsche Fairplay, und Gotz versprach: „Trotz sinkender Gewerbesteuereinnahmen werden wir den Sport weiterhin fördern, wo auch immer es uns möglich ist.“

Vorstand

Vorsitzender: Reinhold Kunz.

2. Vorsitzende: Heidi Schneider

Schriftführer: Wolf Ferlisch

Geschäftsführerin: Ulrike Pointner

Jugendleiterin: Julia Kranich

Beisitzer: Peter Michalek und Jonas Pamer (beide neu)