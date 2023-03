Großkampftag in der Goldachhalle

Warum so skeptisch? Jakob Attenberger (l. Bild, rot) erwartet den Angriff des Hallbergmoosers Jonas Hell. Am Ende setzt sich der Wolfganger Ringer aber durch.

RINGEN

Acht Medaillen gab es für den TSV St. Wolfgang. Für einen Titel reichte es aber nicht.

St. Wolfgang – In der proppenpollen Goldachhalle empfingen die St. Wolfganger Ringerwölfe 206 Ringerinnen und Ringer zur oberbayerischen Freistil-Meisterschaft. Inklusive einiger Gastvereine aus anderen Teilen Bayerns beteiligten sich 17 Teams an dem neun Stunden dauernden Großevent.

Dass die TSV-Ringerabteilung die Organisation bravourös meisterte, ist fast schon selbstverständlich, aber auch sportlich gab es für die Ringerwölfe einige Lichtblicke, wenngleich ihnen ein Einzeltitel diesmal verwehrt blieb. In der Mannschaftswertung belegte der TSV den vierten Platz, hinter den derzeit im Bezirk dominierenden SC Isaria Unterföhring, dem ESV München-Ost und dem SV Siegfried Hallbergmoos, der allerdings keinen Kämpfer aus dem Bundesliga-Kader dabei hatte. Durch die starken Teilnehmerzahlen besonders in der A/B-Jugend und bei den Männern hatten die elf eingeteilten Kampfrichter alle Hände voll zu tun, die teils sehr engen und hochklassigen Kämpfe abzuwickeln.

Von den 17 angetretenen Ringerwölfen hatte Lukas Rimpfl (A/B-Jugend, 52 kg) die besten Titelchancen, verlor aber gegen Hallbergmoos‘ Deutschen Vizemeister Daniel Meyer hauchdünn mit dem Schlussgong 11:12 nach Punkten.

Ein gutes Turnier rang auch Severin Attenberger (A/B, 62 kg) als jüngster Jahrgang mit drei Siegen und Rang drei. Silber holte für St. Wolfgang noch Ludwig Emberger bei seinem ersten Turnier (C, 31 kg). Bronze erkämpften sich zudem die St. Wolfganger Anna-Katharina Fürstenau (Frauen, 69 kg), Vitus Eisenbarth (C, 46 kg), Jonas Emberger (E, 25 kg), Milad Karimi (Männer 75 kg) und Michael Flurer (Männer, über 88 kg), den eine Verletzung an einer besseren Platzierung hinderte.

Weitere Ergebnisse

C-Jugend: Vince Freiwald (34 kg, 8. Platz), Niko Westenthanner (38 kg, 6.) Florian Knaus (46 kg, 5.); D-Jugend: Nayan Menzel (28 kg, 6.) Georg Baumgartner (33 kg, 4.), Janni Westenthanner (33 kg, 6.); E-Jugend: Jakob Attenberger (24k g, 4.); A/B-Jugend: Alex Ostermaier (41 kg, 4.) und Levon Arutiunian (48 kg 4.).