Krimi mit gutem Ende

Handball – Schul-Bezirksfinale

Erding – Großer Jubel bei den Handballerinnen des Korbinian-Aigner-Gymnasiums (KAG) Erding. Sie haben sich beim Bezirksfinale der Schulen eine Medaille erkämpft.

Herrsching war für die KAG-Handballerinnen eine Reise wert, denn am Ende durften sie sich über Platz drei beim Bezirksfinale der Wettkampfklasse III freuen.

Im ersten Spiel trafen die Schützlinge von Susie Falkenstein auf den späteren Turniersieger, die Realschule Herrsching. Bis zur Halbzeit gestalteten die Erdingerinnen das Spiel ausgeglichen, konnten aber nach der Pause trotz bemerkenswerter Spielzüge nur noch zwei Tore erzielen. 7:11 verlor das KAG etwas unglücklich.

Das Spiel gegen die Mannschaft vom Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien verlief ähnlich. Das KAG war ein gleichwertiger Gegner, versäumte es jedoch, klare Torchancen zu verwerten. Mit 6:9 Toren fiel die Niederlage allerdings zu hoch auch.

Somit musste das KAG das letzte Spiel gegen das Gymnasium Geretsried gewinnen, um wenigstens noch Platz drei zu erreichen. Das Kleine Finale war dann an Spannung nicht zu überbieten. Keine Mannschaft konnte sich entscheidend absetzen, und es blieb buchstäblich bis zur letzten Sekunde dramatisch. Das KAG erzielte kurz vor dem Ende das 9:8 und fühlte sich schon als Sieger. Aber Geretsried bekam in letzter Sekunde noch einen Siebenmeter zugesprochen. Ein Ausgleichstreffer hätte Platz vier für das KAG bedeutet. Die Spielerin aus Geretsried zeigte Nerven und verwarf. Jubelnd lagen sich die Erdingerinnen in den Armen und freuten sich riesig über die Bronzemedaille.