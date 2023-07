Olivers Zeidlers Hattrick bei der ältesten Regatta der Welt

Von: Dieter Priglmeir

König der Seen: Oliver Zeidler gewann den dritten Weltcup in Folge – diesmal auf dem Rotsee in Luzern © Philipp Schmidli

Der Schwaiger schreibt erst auf der Themse Geschichte und dann in Luzern.

Schwaig – Von historischen Erfolgen ist im Sport schnell mal die Rede. Aber wie soll man es anders bewerten, wenn Oliver Zeidler als erster Deutscher dreimal in Folge eine Regatta gewinnt, die es seit über 180 Jahren gibt?

Bereits seit 1839 messen sich in Henley-on-Thames Ruderer aus der ganzen Welt. Es ist eine sehr besondere Regatta, denn die Entscheidung fällt im K.O.-Modus, also im Duell Boot gegen Boot, und auch die Streckenlänge ist anders: statt 2000 sind es 2112 Meter (550 Yards). Marcel Hacker gewann dort 1999 und 2004. Zeidler siegte nach 2019 und 2022 nun auch in diesem Jahr.

Zeidler schwärmt von der ältesten Regatta der Welt. „Sie ist sehr traditionell, viele Menschen stehen am Ufer.“ Und weil die Themse nördlich von London noch beschaulich schmal ist, „sind die Leute ganz nah an den Ruderen dran“, sagt Zeidler. „Das ist eine Atmosphäre, wie man sie nirgendwo anders auf der Welt hat. Deswegen komme ich ganz gern da hin, weil es das coolste Ruder-Event des ganzen Jahres ist.“

Und er machte dann auch sein Ding, besiegte im Viertel- und im Halbfinale die beiden Kanadier Liam Smit und Trevor Jones. Auch im Finale war er nicht zu schlagen. Sein Gegner, der Pole Pjotr Plominski, 13. bei der EM, war chancenlos.

Die Regatta in Henley ist die älteste der Welt. Die Siegerehrung ist entsprechend würdevoll. © Privat

Sein Vorsprung? „Easily“ nennen die Briten das. Zeidler fuhr den Sieg locker ein. Dritter Erfolg in Henley, Eintrag in das dortige sehr, sehr dicke Geschichtsbuch. Seine echte Leistungsstärke bewies Zeidler dann eine Woche später beim Weltcup auf dem Luzerner Rotsee.

Dort gewann er nicht nur die Regatta, sondern machte damit auch den Weltcup-Hattrick perfekt, denn zuvor hatte er bereits die Rennen in Zagreb und Varese gewonnen, aber nicht so dominant wie auf seiner Lieblingsstrecke. In Luzern fuhr er alle in Grund und Boden. Über sieben Sekunden lag er am Ende vor dem ewigen Konkurrenten Sverri Nielsen aus Dänemark. Der Neuseeländer Thomas Mackintosh, Achter-Olympiasieger in Tokio, wurde Dritter.

Trainer und Vater Heino Zeidler dürfte sich über den starken Start, früher eher eine Schwäche seines Schützlings, gefreut haben. Schnell lag der Schwaiger zwei Längen vorn und bewies auch am Schluss Stehvermögen.

„Sieben Sekunden Vorsprung sind schon sehr sehr zufriedenstellend“, sagte Oliver Zeidler im Gespräch mit der Heimatzeitung. Ob er gerade in der besten Form seines Lebens sei? „In Tokio war ich auch sehr sehr fit, vielleicht sogar noch fitter“, meinte er. Dennoch sei das Finale in Luzern „das beste Rennen, das ich je gefahren bin“. Und er schaut selbstbewusst nach vorne: „Drei Weltcupsiege – das macht mich natürlich schon zum Favoriten.“ Aber er habe auch nicht vergessen, dass er bei der EM Federn lassen musste und nur Dritter wurde. „Deshalb werde ich noch mehr trainieren, um das Level von Tokio zu bekommen.“