Aufbruchstimmung beim FC Moosinning

Sportlicher Höhenflug der Fußballer – Start für Baumaßnahme am Sportgelände

Von Wolfgang Krzizok

Es läuft derzeit richtig gut beim FC Moosinning.

Moosinning – Das wurde in der Jahreshauptversammlung am Sonntagabend im Daimerwirt deutlich, wo die Stimmung kaum hätte besser sein können, hatten doch am Nachmittag alle drei FCM-Mannschaften ihre Punktspiele gewonnen.

Und so grinste FCM-Vorsitzender Karl Thumbs bis über beide Ohren, als er rund 100 Mitglieder begrüßen durfte. „Warum sind so viele da?“, fragte er schmunzelnd. „Haben alle Hunger? Weil wir heute drei Siege eingefahren haben? Oder weil es keine Neuwahlen gibt?“ Rund 800 Mitglieder hat der FC Moosinning („Das ist seit Jahren relativ konstant“), und nach der Corona-Zeit „gewinnt das Vereinsleben wieder an Fahrt“, sagte Thumbs.

Er gab einen kurzen Überblick über das vergangene Jahr, bedauerte, dass man derzeit keinen FSJler habe, weil es keinen geeigneten Kandidaten gebe, lobte neben seinen vielen Helfern die Gemeinde als „zuverlässigen Partner“ und freute sich darüber, dass es mit dem Neubau der Umkleiden jetzt losgeht: „Das ist eine hervorragende Geschichte.“ Danach übergab er das Wort an den 2. Vorsitzenden Oliver Schilling, „meinen Co-Piloten“, der für die Baumaßnahmen zuständig ist. Er war im Oktober für den zurückgetretenen Rupert Lanzinger als Vize gewählt worden, „und ist ein wahrer Glücksgriff für den FC Moosinning“, wie es Thumbs formulierte. „Er ist von Null auf Hundert durchgestartet.“

Schilling berichtete, dass übernächste Woche mit dem Bau des neuen Kabinentrakts am Sportgelände begonnen werde. Doch nicht nur das. Unter anderem würden auch die Heizöltanks entfernt und auf Wärmepumpe umgestellt. „Der Hauptplatz wird um 20 Meter nach Süden verschoben, was nicht einfach ist wegen dem Untergrund“, erklärte er. Außerdem sei ein neues Kassenhäuschen errichtet worden, dazu komme noch ein Kunstrasenplatz – „ein Neuner-Kompaktfeld“. Was die Finanzierung betrifft, so werde demnächst eine Crowdfunding-Aktion gestartet, „denn wir wollen nicht immer bei der Gemeinde betteln“. Darüber hinaus kündigte er ein Gaudi-Turnier am 1. Juli an, anlässlich „50 Jahre AH FC Moosinning“.

Fußball-Abteilungsleiter Florian Huber zeigte sich stolz, „dass wir drei Herrenmannschaften und eine Damenmannschaft im Spielbetrieb haben, das schafft im Landkreis sonst nur Kirchasch“. Er schaute zurück auf die Corona-Jahre, gab einen Überblick über den aktuellen Stand bei den Kickern und blickte voraus. So werde es nach der Saison einige Wechsel im Trainerstab geben, doch die Nachfolger stünden bereit. „Und wenn wir weiter an einem Strang ziehen, dann geht unsere Erfolgsgeschichte weiter“, schloss Huber unter großem Applaus.

Auch Jugendleiter Max Kaifel hatte nur Positives zu berichten. Bei den Mädchen habe man nach einem Partner gesucht, den man mit dem FC Forstern auch gefunden habe. Diese Forsterner U 17 führe nun ungeschlagen die Bayernliga-Tabelle an. „Der Weg geht in Richtung Bundesliga“, stellte Kaifel fest und betonte, er sei „glücklich, dass wir alle Mannschaften mit Trainern besetzen können – das wird immer schwieriger“.

Ins gleich Horn stieß sein Stellvertreter Christian Brunner, der erzählte, „dass bei den Buben um die 20 Trainer im Einsatz sind“. Die Zusammenarbeit im Nachwuchs mit dem SV Eichenried „war der absolut richtige Weg“. Er berichtete von einem neuen Projekt, „denn die Verknüpfung zwischen Nachwuchs- und Herrenbereich muss schon früher starten“. Daher werde der FC Moosinning „in einem einzigartigen Programm“, schon bei den besten C-Jugendspielern anfangen, sie mit einem separaten Training auf den Herrenbereich vorzubereiten. Er versprach: „Gebt dem Projekt Zeit, dann kommen tolle Spieler heraus.“

Rosemarie Thumbs trug den Kassenbericht vor. Habe der FCM das Jahr 2021 mit einem Gewinn von 9000 Euro abgeschlossen, so stehe am Ende des Jahres 2022 ein Verlust in Höhe von rund 16 000 Euro. So habe der Verein für 2021 einige Corona-Zuschüsse erhalten, die mit etwa 32 500 Euro überdurchschnittlich waren. Jetzt hätte sich die Lage normalisiert, und die Zuschüssen seien auf gut 14 000 Euro gesunken. Insgesamt habe der Verein im Jahr 2022 rund 152 000 Euro ausgegeben. Die Ausgaben für Sportkleidung seien beispielsweise um 10 000 Euro auf 19 000 Euro gestiegen, Personalkosten von 16 400 auf 21 200 Euro. Der Verein habe auf dem Konto aber ein Plus von rund 12 000 Euro. Die Kassenprüfer Rudi Ways und Toni Eschbaumer bestätigten eine korrekte Kassenführung, und so folgte die einstimmige Entlastung.

Sportreferent Helmut Scharlach betonte in seinem Grußwort die „hervorragende Zusammenarbeit“ zwischen Gemeinde und Verein. Er wies noch einmal darauf hin, dass die Kosten für den Neubau der Umkleiden auf 1,5 Millionen Euro gedeckelt sei und lobte den „hervorragenden Zusammenhalt im Verein“.

Nach den Ehrungen (Bericht folgt) beschwor der Vorsitzende ebenfalls noch einmal den Zusammenhalt beim FC Moosinning: „Wenn der so bleibt, ist mir die nächsten Jahre beziehungsweise Jahrzehnte nicht bange.“ Und mit einem Augenzwinkern fügte er unter großem Gelächter an: „Wenn jedesmal, wenn wir eine Generalversammlung haben, alle drei Mannschaften gewinnen, dann können wir von mir aus jede Woche eine machen.“