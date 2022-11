HC Donau soll in Altenerding baden gehen

Von: Bernd Heinzinger

„Die ganze Truppe ist heiß“, sagt SpVgg-Trainer Peter Mesiarik (M.). Archi © Brouczek

Die Zielsetzung der Altenerdinger Handballer beim Heimspiel am Samstag (18.30 Uhr) in der Semptsporthalle gegen den HC Donau/Paar ist klar: Zwei Punkte müssen für den Bezirksoberligisten her.

Altenerding – Die Gäste sind ein Zusammenschluss aus HG Ingolstadt und MBB Manching, wobei SpVgg-Trainer Peter Mesiarik eins überrascht: „Spieler von Manching vermisse ich in den bisherigen Aufstellungen.“ Viele kennt er noch aus seiner Ingolstädter Zeit und weiß: „Die Gäste sind eine verdammt schnelle Mannschaft, unser Rückzugsverhalten muss bestens passen.“

Am Kader dürfte es nicht liegen. Bis auf den Langzeitverletzten Christian Loris – sein Comeback ist für Dezember anvisiert – sollten alle an Bord sein. Ein kleines Fragezeichen gibt’s noch bei Kreisläufer Quirin Huber, der zuletzt krankheitsbedingt mit dem Training ausgesetzt hat. Gerade für die Abwehr wäre ein Ausfall fatal, betont Mesiarik: „Er ist unser erfahrenster Mann, und auf seine Kommandos hören alle.“ Severin Lößl sollte nach seiner Verletzung gegen die HG mitmachen können und damit den Rückraum verstärken, ansonsten bleibt die Aufstellung unverändert. Die Gäste konnten bisher lediglich ein Spiel gewinnen, und eine Bilanzauffrischung soll es in Altenerding nicht geben. Mesiarik: „Die ganze Truppe ist heiß auf diese Partie, und wir werden alles geben.“

Gast bei unbesiegtenSimbachnern

Die zweite Mannschaft spielt am Samstag um 18 Uhr beim SC Eching 2. Um Punkte geht’s dabei in der Bezirksklasse aber nicht, denn die Gastgeber treten in dieser Saison außer Konkurrenz an.

Eine schwere Aufgabe haben die Altenerdinger Männer 3, sie gastieren am Sonntag um 16.30 Uhr beim TSV Simbach 2. Die Gastgeber gewannen ihre bisherigen drei Spiele allesamt souverän.

Zuversichtlich zeigt sich Trainer Andreas Mittermeier, dass seine Frauen in der Bezirksoberliga weiter punkten. Am Samstag um 16.45 Uhr geht’s in der Semptsporthalle gegen die SpVgg Erdweg. Die Biberfrauen spielen bislang eine hervorragende Saison und wollen ihre weiße Weste verteidigen. „Wenn wir so auftreten wie in der zweiten Hälfte des letzten Spiels, dann habe ich gar keine Sorgen“, betont der Coach.

Die starke Saisonder Lena Prem

Auf der Mittelposition leitet erneut Marlene Mittermeier das Altenerdinger Spiel, und der Ball dürfte sicherlich wieder einige Male bei Lena Prem landen. Sie zeigt bislang eine sehr starke Saison. „Ich habe schon in der Vorbereitung gemerkt, dass die Lena heuer was vorhat“, sagt Mittermeier. Das auf Konter und eine schnelle Mitte ausgelegte Spiel kommt der schnellen Frau dabei natürlich zugute. Bis auf wenige Ausfälle ist der Kader komplett.

Die Frauen 2 streben beim TSV Simbach 2 (Sonntag, 14.30 Uhr) den ersten Sieg in der Bezirksligasaison an. Die Gastgeber verloren ihre bisherigen zwei Partien, die Chancen stehen für Miriam Deuschle, Grit Kschischow und Co. also nicht schlecht.

Für das von Trainer Mittermeier gewünschte Sechs-Punkte-Wochenende braucht es auch einen Sieg von Altenerding 3 beim SC Eching am Samstag um 14 Uhr. Neben den Routiniers wollen dabei B-Jugendliche wie Selina Belmer, Greta Felbinger oder Laura Zimmermann weitere Erfahrungen im Damenbereich sammeln. Von der Papierform ist Altenerding 3 als Tabellenführer der Bezirksklasse beim Schlusslicht klarer Favorit, und der Coach betont: „Wir treten mit 14 Frauen an, ich sehe gute Chancen auf zwei weitere Punkte.“