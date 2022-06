Hochkarätiges Teilnehmerfeld, aber Bangen um Kaymer

Teilen

Der letzte Schliff: In der neu gestalteten Public Area auf dem Golfplatz in Eichenried schwingen derzeit noch die Arbeiter fleißig ihre Werkzeuge, ab kommenden Donnerstag dann auf den Fairways die Profi-Golfer ihre Schläger. Furiose Aufholjagd vergangenes Jahr 60 000 Besucher werden erwartet © Johann Kalteis

Während knapp eine Woche vor Beginn der 33. BMW International Open (22. bis 26. Juni) auf dem Gelände der Public Area und beim Aufbau der Tribünen noch fleißig gewerkelt wird, steht das Teilnehmerfeld der Golf-Profis fest.

Eichenried – „Wir haben wieder viele internationale und deutsche Top-Golfer nach Eichenried locken können, die den Zuschauern absoluten Spitzensport bieten werden“, freut sich Turnierdirektor Marco Kaussler. Er bedauere zwar, dass der norwegische Vorjahressieger Victor Hovland heuer seinen Titel „wegen anderweitiger Tourplanung“ nicht verteidigen wird, hat aber mit dem US-Amerikaner Billy Horschel einmal mehr einen absoluten Top-Spieler ins Erdinger Moos gelotst. Der Weltranglisten-Elfte wäre mit einem Sieg in Eichenried der erste Profi-Golfer, der dann alle drei von BMW gesponserten, internationalen Turniere gewonnen hätte.

Alle Jahre wieder zählt auch der zweimalige Major-Sieger Martin Kaymer zu den Zugpferden der BMW International Open, obwohl er mittlerweile schon lange auf einen Turniersieg warten muss. In der Weltrangliste ist der Rheinländer weit nach hinten gerutscht und rangiert nun auch hinter Stephan Jäger. Der Lokalmatador aus Eichenried lässt das Event auf seinem Heimatplatz, wie bereits berichtet, heuer sausen und konzentriert sich ganz auf die PGA-Tour in den USA, um sich mit guten Ergebnissen, heuer bereits mit einem Top Ten-Platz, den Verbleib in der Elite-Liga des Golfsports zu sichern. Das zweite Eichenrieder Eigengewächs, Thomas Rosenmüller, hat sich in der zweitklassigen Korn Ferry-Tour dasselbe Ziel gesetzt.

Noch ist allerdings nicht ganz sicher, ob Kaymer, der die BMW Open bereits einmal gewonnen hat und im vergangenen Jahr nach einer furiosen Aufholjagd noch den zweiten Rang belegt hatte, am 23. Juni in Eichenried überhaupt abschlagen kann, da er wegen einer schmerzhaften Handverletzung die momentan laufenden US Open abgesagt hat. Nur mit Schmerzmitteln habe Kaymer vergangene Woche auch das Turnier der neugegründeten LIV-Tour in London absolvieren können, berichtet Kaussler.

Diese Tourserie, von Saudi Arabien mit rund zwei Milliarden Dollar an Preisgeldern gesponsert, sorgt momentan für mächtig Wirbel und Ärger in der internationalen Profi-Golfszene. Die PGA hat schon reagiert und Spieler ohne Rücksicht auf Rang und Namen, die bei der LIV-Tour abschlagen, für ihre Turniere gesperrt. Sollte nun auch kurzfristig die DP World Tour (ehemals European Tour) diesem Vorgehen folgen, würden neben Kaymer auch die Topspieler Sergio Garcia (Spanien), Louis Oosthuizen (Südafrika) und der Österreicher Bernd Wiesberger in Eichenried passen müssen.

Turnierdirektor Kaussler versprüht jedoch großen Optimismus und ist sich „fast hundertprozentig sicher“, dass Kaymer seine Verletzung bis Mitte nächster Woche soweit auskuriert hat, dass er am kommenden Donnerstag abschlagen wird – ebenso die LIV-Spieler.

Sicher in Eichenried dabei sind viele ehemaligen Turniersieger wie Pablo Larrazabal (Spanien), Thomas Bjorn (Dänemark) – beide haben die BMW Open bereits zweimal gewonnen –, Andrea Pavan (Italien), die Engländer David Horsey und David Howell sowie einige mehr.

Ein starkes deutsches Spielerfeld will ebenfalls ein gewichtiges Wort um den Turniersieg mitreden. Allen voran neben Kaymer der Neu-Prof Matti Schmid, der vergangenes Jahr als Amateur den hervorragenden 14. Platz belegt hatte, Marcel Siem, in Eichenried aufgewachsen, und auch Max Kieffer. Insgesamt vertreten 15 Pros und zwei Amateure die deutschen Farben bei den diesjährigen BMW International Open.

Nachdem im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie nur wenige Besucher die BMW International Open live verfolgen konnten, erhoffen sich die Veranstalter diesmal an den vier Tagen rund 60 000 Besucher. „Der Vorverkauf der Tages- und Dauerkarten sowie VIP-Tickets für den Fairway Club im Online-Ticketshop läuft gut“, berichtet Kaussler zufrieden. Beim Pro-Am-Turnier am Mittwoch ist der Eintritt frei.