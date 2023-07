Das Geisling-Moosinninger Fußballduo

Thomas und Lena Kressirer geben sich das Ja-Wort – Im Gaudispiel hat er sie einst umgegrätscht

Von Dieter Priglmeir schließen

„Jetzt ist es also offiziell“, meinte Pfarrer Richard Greul am Ende der Trauung grinsend: „Ein Moosinninger wird zum Geislinger.“

Langengeisling – Das sei schon etwas sehr Besonderes, „denn die Langengeislingerinnen zu knacken, das ist schon eine harte Nuss – nicht nur auf dem Fußballplatz“.

Lena Kressirer (geb. Scheibl) war schon in der D-Jugend dabei, als der FCL mit dem Mädelsfußball startete. 19 Jahre später spielt sie noch immer für den Bezirksoberligisten. Seit zehn Jahren als Fan am Spielfeldrand: ihr Thomas. Zumindest sofern er Zeit hatte, schließlich war der 31-jährige Kaminkehrermeister als Bezirksliga-Fußballer des FCM und später auch noch Sportlicher Leiter selbst ständig auf den Plätzen unterwegs.

Und so feierten nun rund 175 Gäste nach der festlichen und sehr persönlichen Trauung (Greul: „Lena hat schon bei meiner Primiz ministriert“) in der Langengeislinger St.-Martins-Kirche im Eicherloher Gasthaus Faltermaier eine Fußballer-Hochzeit mit einem launigen Bachelor-Film, den die FCM-Kicker höchst professionell zusammengeschnitten hatten, und einem Quiz, das die FCL-Teamkolleginnen ausgetüftelt hatten. Durchaus interessant, was man dabei alles erfuhr: Er grätschte sie mal bei einem Gaudifußballspiel um. Sie kassiert mehr gelbe Karten. Er hatte schon mal einen Frosch in der Sporttasche.

Nach der fröhlichen Feier ging es für die beiden in die Flitterwochen auf die Malediven. Auf den Fußballplatz wird Lena Kressirer vorerst noch nicht zurückkehren. Der Grund: Es wird schon bald ein neues FCL-Mitglied geben. Oder ein FCM-Mitglied? Das wird wohl noch ausgekartelt.