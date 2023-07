Wie Erdings Trainer die Sommerpause überstehen: Hochzeiten, Golf, Zahn-OPs

Von: Dieter Priglmeir

Sportgeflüster von Dieter Priglmeir

Interessiert es Sie auch, was Lehrer in den Ferien machen? Nein? Dann haben Sie Glück, dass das hier nicht die „Schultüte“ oder „Pauker-Ecke“ ist, sondern ein Sportgeflüster. Und deshalb, pssst, verraten wir hier, wie unsere Fußballtrainer ihre Sommerpause verbringen.

Zuerst mal: Sie sind auch in dieser Zeit richtig auf Zack. Meine Anfrage ging um kurz nach sieben Uhr morgens raus. Keine Viertelstunde später hatte ich die ersten Antworten. Andere baten um ein paar Minuten, weil sie entweder schon in einer Tagung saßen (Eichenrieds Stefan Huber um 7.34 Uhr) oder noch ihren Zaubertrank brauten. „Kurz noch Kaffee trinken, dann bin ich startklar“, meinte Aspis-Coach Leo Balderanos. Dann legte er los. Vier Wochen Pause lägen jetzt hinter ihm, „wobei natürlich der Fußball nicht komplett vom Tisch ist“, wie er sagt. Schließlich gelte es, den Kader für die neue Saison und die Trainingspläne zusammenzustellen. Ausnahmsweise habe er heuer kein Relegationsspiel gesehen („Sonst mache das immer“) und die Zeit lieber privat genutzt. Biergarten, Radlausflüge – solche Sachen halt. Außerdem sei er im Umzugsmodus. „Langweilig wird’s mir nicht. Dann kommt man auch nicht auf blöde Gedanken.“

Das dürfte auch nie das Problem von Ewald Rupprecht gewesen sein, und heuer schon gar nicht. Denn als Jugendtrainer war er noch bis gestern im Einsatz. Am Dienstag geht’s mit der Vorbereitung bei der SpVgg Eichenkofen los. Es bleibt ihm diesmal nicht mal Zeit für das, was er sonst tut in der Sommerpause: „Haus renovieren, Hecken schneiden“. Ahja, „a bisserl Urlaub machen“ fällt ihm auch noch ein.

Exquisiter ist da die Freizeitbeschäftigung von Wartenbergs neuem Coach Christian Grüll: Golf. Er teilt diese Leidenschaft nicht nur mit Pep Guardiola, sondern mit seiner Familie. „Weil mein Sohn und meine Frau ebenfalls Platzreife haben, spielen wir an freien Tagen viel“, erzählt er – und dann schickt der Streber doch noch ein Bild vom Fitness-Studio.

Ja, auch das hätte von Guardiola kommen können. Wie auch die Freizeitgestaltung von Pedro Locke. Altenerdings Meistertrainer versucht „mindestens fünf Tage komplett vom Fußball abzuschalten, was aber so gut wie nie gelingt“, um dann ein Buch zu lesen. Bei Pep ist es gern ein Gedichtband, bei Pedro der Band „Mensch Trainer“ – eine Sammlung von Porträts über Ottmar Hitzfeld („die Legende“), Andre Breitenreiter („der Erzieher), Imke Wübbenhorst („die Erzieherin“) bis Marco Rose („der Menschenfänger“). Außerdem mache er eine Weiterbildung beim BLSV, „was immer gut ist, um sich mit anderen Trainern auszutauschen“. Ein paar Tage Urlaub in Italien oder Spanien seien auch immer eingeplant. „Ich hatte mal vier Wochen Pause und einen USA-Roadtrip mit der Familie“, erzählt er, fügt aber gleich hinzu: „Das war aber einmal in zehn Jahren.“

Richtig Sommerpausen-Stress hatte 2022 Marcus Balbuch. Erst ging es zum Junggesellenabschied (JGA) für drei Tage in die Berge. Kaum daheim, folgte JGA 2 in Las Vegas, dann eine Woche Urlaub mit der Frau mit anschließender Punktlandung zum ersten Vorbereitungstraining mit der Berglerner Eintracht. „Heuer läuft’s entspannter“, verrät der neue Trainer des SC Moosen.

Entspannt saß Wast Held wohl nicht auf dem Stuhl – bei seiner Zahn-OP. Dieser hatte sich der Geislinger Aufstiegscoach während der Pause unterzogen. Der Rest der freien Tage: „Chiemsee-Radltour mit Spezln, Malerarbeiten daheim“, und er habe sich in Sachen eingemischt, um die sich sonst die Frau kümmert. „Klar, dass ich alles durcheinander gebracht habe.“

Die Frau seines Namensvetters Ben Held hat’s da ein wenig leichter, denn der Schwaiger Spielertrainer verbringt die fußballlose Zeit gern auf dem Tenniscourt. Mit seiner Frau übrigens und seinen Kindern, die ebenfalls sehr aktiv und gut spielen. Sommerpause ist eben auch Familytime. Helds Schwaiger Trainerkollege Manfred Buchhauser kam unverhofft zu einer Fußball-Nulldiät. Der Coach des Frauenteams war 2019 bei seinem Urlaub mit seiner Frau auf Sansibar das Handy kaputt gegangen. Einerseits ärgerlich, andererseits gut, „denn so konnte ich den Urlaub auch wirklich ohne Whatsapp und damit verbundene Anfragen zum Fußball total genießen“. Heute startet er in seinen Urlaub auf eine Berghütte nach Kärnten – „auf 1600 Metern,wo es wahrscheinlich auch keinen Internetempfang geben wird“, sagt er. Also schon wieder totales fußballfrei? „Die Planung für die neue Saison ist schon so gut wie abgeschlossen“, so Buchhauser.

Manchmal aber nutzt die beste Planung nichts, wie Thomas Bonnet weiß. Als er seinen Hochzeitstermin ausmachte, wusste er noch nicht mal, dass er im Laufe der vergangenen Saison Trainer werden würde. Dann war Hochzeit am 28. Mai, „und zwei Tage später mussten wir in der Relegation ran“, erzählt er. Zwei Probleme brachte das mit sich: „Erstens war ich da schon in den Flitterwochen, zweitens haben sich die Jungs bei der Weinstube auch nicht unbedingt zurückgehalten.“ Aber es kam zum Doppel-Happy-End. „Die Jungs haben das Spiel gewonnen, und ich bin noch immer glücklich verheiratet.“

Hochzeit steht bei Stefan Huber nächstes Jahr an. Die werde wohl in der Sommerpause sein, verrät der Eichenrieder Trainer, für den aber auch klar ist: „Als Trainer kannst du nie so richtig runterfahren.“ Was aber für ihn kein Problem sei, „denn ohne Fußball geht es sowieso nicht“. Dass Florian Leininger so denkt, ist bekannt. Aber nicht erst als Trainer habe er Dinge in der fußballlosen Zeit erledigt, sagt der Coach vom FC Herzogstadt. Zwei Beispiele: „Weißheitszähne raus. Und Hochzeit.“

Geheiratet wird wirklich viel in der Sommerpause. Jüngst hat dies erst Lorenz Becker getan und dann am Gardasee geflittert, ehe er sich um die andere Hochzeit kümmerte: die Spielgemeinschaft von Hörlkofen und Wörth. Ehe man schaut, ist sie nämlich schon wieder vorbei, diese Sommerpause. „Deshalb bin ich ganz froh, mal zwei, drei Wochen von Fußball nichts hören“, sagt Oberdings Fredi Obermeier, der sich dann aber umso lieber in die Arbeit (Trainingspläne etc.) schmeißt. Oder um es mit dem eingangs erwähnten Leo Balderanos zu sagen: „Sommerpause schön und und gut. Aber die darf auch nicht zu lang sein, sonst wird man daheim bloß lästig.“