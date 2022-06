Hörgersdorf scheitert, St. Wolfgang hofft weiter

Von: Wolfgang Krzizok

Genau Maß genommen: Der St. Wolfganger Simon Peinelt (Nr. 5) setzt den Ball nach einem Freistoß gefühlvoll ins lange Kreuzeck – Hörgersdorfs Torwart Johannes Wurzer ist ohne Chance. © Hermann Weingartner

Für den FC Högersdorf ist die Saison beendet, allerdings ohne Happy End.

Dorfen – Die Mannschaft von Trainer Hans-Peter Walter unterlag am Mittwochabend in der Relegation dem TSV St. Wolfgang mit 2:4 (0:2) Toren und steigt damit in die A-Klasse ab. Die Wolfganger haben dagegen die Chance, gegen den BC Attaching 2 (Termin und Spielort stehen noch nicht fest) in die Kreisklasse aufzusteigen.

Spielabbruch, Elfmeterschießen, Unterbrechung wegen Gewitter – alles war in den letzten Wochen bei den Relegationsspielen des FC Hörgersdorf und des TSV St. Wolfgang geboten. Gestern in Dorfen lief vor rund 1000 Zuschauern alles glatt.

Die leicht favorisierten Hörgersdorfer hatten die erste Chance, doch Martin Grasser scheiterte aus spitzem Winkel an TSV-Torwart Lukas Linner – da waren noch keine zwei Minuten gespielt. Doch dann kamen die Wolfganger. Der agile Sebastian Lory schoss aus 17 Metern knapp drüber (4.), doch zwei Minuten später durfte im TSV-Lager gejubelt werden. Ein Lory-Freistoß von der linken Seite war sehr lange in der Luft, trotzdem kam Simon Peinelt nahezu unbedrängt an den Ball und köpfte ihn unhaltbar in den Winkel.

Hörgersdorf wirkte geschockt und mental etwas angeschlagen. Sämtliche FCH-Angriffsversuche wurden von den Wolfgangern konsequent unterbeunden, und nach gut 20 Minuten stand es 2:0. Lory war von Matthias Benningsfeld 18 Meter vor dem Tor gefoult worden. Den fälligen Freistoß schlenzte Luca Lamprecht über die Mauer in den Winkel.

In der zweiten Hälfte nahm die Partie gleich richtig Fahrt auf. Keine drei Minuten waren gespielt, da legte Hörgersdorfs Martin Vorsamer quer auf Denis Prsa, der auf 1:2 verkürzte. Aber mitten hinein in die Offensive des FCH liefen die Wolfganger nach einem Fehlpass im Mittelfeld einen Konter, Loidl spielte auch noch den Torwart aus und machte das 3:1 (54.). Dieser Treffer hinterließ Spuren bei den Hörgersdorfern, und zehn Minuten später fiel die Vorentscheidung. Loidl traf aus kurzer Distanz den Pfosten, der Ball sprang noch einmal zu ihm, er legte quer auf den eingewechselten Bernhard Deuschl, der mühelos zum 4:1 vollstreckte.

Trotz des deutlichen Rückstands steckten die Hörgersdorfer jedoch nicht auf und kamen zum 2:4. TSV-Keeper Lukas Linner hatte den Ball zu lange gehalten, es gab indirekten Freistoß im Strafraum, den Martin Stöckl zum 2:4 verwertete (72.). Wer weiß, was für den FCH noch möglich gewesen wäre, hätte Daniel Karpfinger in der 81. Minute, nach tollem Vorsamer-Pass, nicht aus kurzer Distanz über den Ball gesäbelt.

So aber agierte der TSV St. Wolfgang die letzten Minuten tief stehend sowie mit Befreiungsschlägen und ließ keine Hörgersdorfer Torchance mehr zu.