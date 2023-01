Hollywood in Dorfen

Gerührt, nicht geschüttelt, war das Publikum von der James-Bond-Adaption der ESC-Läuferinnen und -läufer. © Nadine Mutlitz

Die ESC-Gala in der Dr-Rudolf-Halle begeisterte die Zuschauer. Die Läuferinnen und Läufer hatten die Filmmusik perfekt umgesetzt.

Dorfen – In einer kurzweiligen Darbietung verzauberten die Läuferinnen und Läufer des ESC Dorfen am Neujahrstag ihre Zuschauer mit Beiträgen zu bekannten Hollywood-Blockbustern. Im Dr.- Rudolf-Stadion herrschte für knapp zwei Stunden Oscar-Feeling.

Unter der Leitung der Jugendtrainerin Jenny König, unterstützt von ihrer Mutter Anna König, sowie Korbinian Riedl und Iryna Andrukh, haben über 30 Läuferinnen und Läufer ein fulminantes Programm auf die Beine gestellt. Mit dabei waren auch Läuferinnen des VfL Waldkraiburg. Zusammen inszenierten sie bekannte Leinwandklassiker aus den letzten Jahrzehnten.

Giftgrün war Trumpf, als die ESC-Mädchen die Story von Shrek auf das Dorfener Eis zauberten. © Nadine Mutlitz

Disney-Filme wie Arielle waren ebenso dabei wie Musical-Darbietungen. So ließen etwa Jessica Hahmann und Carina Roßmeier zusammen mit den Gästen aus Waldkraiburg bei der Kür zu „Chicago“ das Amerika der 1920er Jahre auf dem Eis wieder aufleben. Die beiden Dorfenerinnen, die bereits auf bayerischem Niveau laufen, beeindruckten auch in ihren Solodarbietungen zu „Shades of Grey“ und „San Andreas“ das Publikum mit glanzvollen Pirouetten und Mehrfachsprüngen.

Diese fügten sich ebenso meisterlich in das Programm ein wie die Kür von Konrad Graf, der als „Olaf, der Schneemann“ gewohnt verspielt zur Musik der „Eiskönigin“ über das Eis schwebte. Kaderneuling Magdalena Böhm präsentierte gekonnt den wohl bekanntesten Part aus dem Disney-Klassiker. Mit ihrem Solo als Elsa verzauberte sie mit einer einwandfreien Kür das Publikum. Außerdem zeigten die Gruppen je nach Leistungsniveau fleißig einstudierte Gruppenchoreografien zu den Titeln von Oscar gekrönten Filmen wie „Avatar“ und „Harry Potter“.

Alle Läuferinnen und Läufer – die jüngsten davon erst drei Jahre alt – konnten ihre bereits erworbenen Fertigkeiten auf dem Eis präsentieren. Von Klein bis Groß durften alle ihren Beitrag leisten. Alles war hervorragend aufeinander abgestimmt, von den ausgezeichnet arrangierten und farbenfrohen Kostümen über Licht- und Tontechnik bot sich den zahlreich erschienenen Zuschauern ein großartiges Ensemble aus Tanz, Musik und Choreographie auf dem Eis. Besonders gelungen anmoderiert wurde das Ganze mit Witz und Charme und dem einen oder anderen nützlichen Wissenswerten von Ludwig Roßmeier, passend in Szene gesetzt von Christian Linde in der Lichttechnik.

Hand in Hand zum Erfolg: Alle Läuferinnen und Läufer genossen den Applaus des verzauberten Publikums. © Nadine Mutlitz

Ein besonderer Höhepunkt war die Darbietung von Antonia Traut und Enrique Parache, die Elemente des Eistanzes einstudiert hatten und die Liebesgeschichte aus dem Musical „LaLaLand“ auf Kufen zum Besten gaben. So wurden alle Elemente des Eissports, vom Solo über Formationslauf bis hin zu Paartanz vereint mit großartiger Filmmusik, zum Besten gegeben. Für alle Freunde des Eissports war es ein rundum gelungenes Feuerwerk aus Licht- und Showeffekten und ein schöner Start ins neue Jahr mit tollen Darbietungen aller Mitwirkenden, die ihren Verein würdevoll repräsentierten. (Nadine Mutlitz)