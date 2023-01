Hürden-Hochburg Dorfen

Von: Beate Spindler

Auf dem Weg zu Gold: die Oberdorfenerin Emilia Kurz. © Claus Habermann

Mit zwei Goldmedaillen sind die Leichtathleten des TSV Dorfen bei den südbayerischen Hallenmeisterschaften ins Jahr 2023 gestartet. Sowohl für Emilia Kurz (W 15) als auch für Vincent Bachmayr (U 20) war es jeweils der erste Titelgewinn über 60 Meter Hürden in der Halle.

Dorfen - Dass es ein knappes Rennen werden würde, war Emilia Kurz schon Tage vor dem Wettkampf am vergangenen Sonntag klar. Über 40 Teilnehmerinnen aus Oberbayern, Niederbayern und Schwaben hatten sich für den Lauf über 60 Meter Hürden in der Werner-von-Linde-Halle in München gemeldet.

Dabei zählte die 14-Jährige aus Oberdorfen klar zu den Titelfavoritinnen, denn Kurz ging mit derselben Meldezeit wie Eva Schmid (LG Augsburg), die Siegerin des Vorjahres, an den Start. Beide Hürdenläuferinnen lieferten sich schon 2022 ein spannendes Duell. Doch während Kurz sich im vergangenen Jahr mit nur neun Hundertstelsekunden Rückstand geschlagen geben musste, entschied sie dieses Mal den Wettkampf im Rollentausch für sich: Mit 8,98 sec war die Oberdorfenerin ihrer Konkurrentin aus Schwaben nun um acht Hundertstelsekunden voraus.

Die neue persönliche Bestzeit sicherte Emilia Kurz nicht nur den Südbayern-Titel und das Ticket zur Teilnahme an den bayerischen Hallenmeisterschaften der U 16. Zugleich katapultierte sich die 14-Jährige damit in der Liste der schnellsten deutschen Hürdenläuferinnen auf Platz drei.

Unter ihren Möglichkeiten blieb sie im Weitsprung. Verletzungsbedingt musste sie nach dem vierten Versuch abbrechen. Mit 4,77 landete sie dennoch auf Platz sechs unter 43 Starterinnen.

Blitzschnell und fehlerfrei: Vincent Bachmayr gewann über 60 Meter Hürden den Südbayern-Titel in der WK 20. © Ludwig Stuffer

Zufrieden kehrte auch Vincent Bachmayr aus München zurück. In einem überschaubaren Lauf mit gerade mal drei weiteren Teilnehmern in der U 20 siegte der Dorfener mit klarem Vorsprung. Fehlerfrei meisterte er die 99 Zentimeter hohen Hürden über 60 Meter in guten 8,87 Sekunden und ließ dabei Paul Richstein (TSV Gräfelfing; 9,18 sec), Jakob Weller (VfR Garching; 9,27 sec) und Jakob Schießler (SV Schloßberg-Stephanskirchen; 9,62 sec) hinter sich zurück.

Mit der kurzfristig zusammengestellten Staffel-Mannschaft der LAG Mittlere Isar landete Bachmayr, der das Team über 4 x 200 Meter als Startläufer anführte, außerdem auf dem vierten Platz (1:37,56 min). bsp