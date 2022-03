„Ich bin wieder einen großen Schritt weiter“

Von: Wolfgang Krzizok

Ausspannen nach dem harten Kampf ist bei Uwel Hernandez angesagt. © privat

Göppingen/Erding – „Jetzt bin ich quasi Europameister, jetzt schauen wir, was als nächstes kommt“, freut sich Uwel Hernandez und klingt sehr entspannt.

Der Erdinger Profiboxer hat am Samstagabend in Göppingen den Mittelgewichts-Kampf um die IBO Continental Championship gegen Jackie Mefire nach Punkten gewonnen.

„Ich bin so happy, dass ich jetzt meinen Lieblingstitel gewonnen habe und wieder einen großen Schritt weiter bin“, jubelt der 29-Jährige. Dabei war es keine einfache Aufgabe, die er zu bewältigen hatte. Was es noch schwerer machte, war die Tatsache, dass über Mefire im Internet „nichts zu finden ist, außer einem kurzen Trainingsvideo“. So musste der Erdinger gegen „ein total unbeschriebenes Blatt“ mehr oder weniger nicht, was auf ihn zukommt.

„Mefire ist gebürtiger Afrikaner und hat auch den afrikanischen Stil geboxt“, erzählt Hernandez und erklärt: „Afrikaner kämpfen sehr unorthodox. Sie bewegen sich irgendwie komisch und sind daher auch schwer zu treffen.“ Was bei Mefire noch dazu kam: „Er ist körperlich richtig gut beinander und hat auch Ausdauer.“

So war vor allem Cleverness gefragt. „Ich habe versucht, ihn auszuboxen, und ich denke, das habe ich recht gut gemacht“, betont Hernandez. „So habe ich fast jede Runde für mich entschieden.“ Allerdings musste der Erdinger höllisch auf der Hut sein, „denn Mefire hat erstaunliche Nehmern-Qualitäten bewiesen und war bis zum Schluss brandgefährlich.“ Am Ende der zehn Runden gab es aber keinen Zweifel am klaren Punktsieg von Uwel „Hector“ Hernandez.

Wie es beim Erdinger weitergeht? „Die nächste Stufe nach dem IBO-Continental-Titel wäre der Intercontinental-Titel“, weiß er. Amtierender Champion in seiner Gewichtsklasse, dem Mittelgewicht, ist der Ungar Istvan Szili, der seinen Titel am Samstag in Dortmund gegen Felix Sturm verteidigt hat. „Da war ich schon ein wenig schockiert, als ich gehört habe, dass der Sturm da eigentlich gar keine Chance hatte“, sagt Hernandez, der aber auch andere Möglichkeiten sieht, um einen WM-Kampf bei einem der großen Verbände zu bekommen: „Zum Beispiel, wenn ich meinen Continental-Titel zweimal verteidige.“

Wahrscheinlich ist, dass Hernandez im Mai zunächst bei einem Boxabend von Levent Cukur im Circus Krone in München antritt. „Ich hoffe, dass ich zwei gute Ranglistenkämpfe bekomme, und mich dann so positionieren kann, dass ich nächstes Jahr vielleicht um die WM kämpfen darf“, stellt der 29-Jährige fest, der aber zunächst den Continental-Titel genießen will. „Ich bin daheim, ich bin happy, und mir geht es gut“, meint er lachend.