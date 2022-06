Altenerdings Basketballer verpassen Aufstieg in die Bezirksoberliga

Teilen

Raus mit Applaus: Geknickte Altenerdinger Basketballer verabschieden sich nach dem Turnier und verpassten Aufstieg in die Bezirksoberliga von ihrem Publikum. © Christian Riedel

Im Endspurt ging dem Team von Takis Paraschidis nach einer tollen Saison die Puste aus.

Altenerding – Die Luft war raus. Keine Kraft mehr für den Sprung in die Bezirksoberliga. Die Basketballer der SpVgg Altenerding haben es nicht geschafft, das Aufstiegsturnier zu gewinnen. Am Schluss fehlte die Power, um einen 20-Punkte-Rückstand aufzuholen.

Neben der SpVgg Altenerding traten der SV Germering und die zweite Mannschaft der München Baskets im Korbinian-Aigner-Gymnasium an. Das erste Spiel konnte die SpVgg gegen starke Germeringer mit 60:53 Punkten für sich entscheiden. Altenerding führte schnell 17:4 im ersten Viertel und konnte den Vorsprung bis zum Ende des Spiels halten.

In der zweiten Partie schlug der SV Germering die favorisierten München Baskets 2 mit 59:51 Punkten. Nun konnten sich die Altenerdinger sogar eine Sieben-Punkte-Niederlage erlauben gegen die München Baskets 2. Jedoch war genau dies wohl in den Köpfen der meisten Spieler. Bis zur Halbzeit schaffte Altenerding noch ein relativ ausgeglichenes Ergebnis (22:23). Nach dem Wiederanpfiff war keine Kraft mehr da. Schnell geriet die SpVgg mit zehn Punkten in Rückstand (22:32) und hatte außer Einzelaktionen keine Antwort mehr parat. Die Umstellung der Abwehr auf eine Zonenverteidigung brachte einige Ballverluste der Baskets. Diese konnten die Altenerdinger jedoch nicht in Punkte umwandeln. Eine katastrophale Wurfquote von der Freiwurflinie und sehr viele Fehler kosteten das Spiel und damit auch den Aufstieg. Am Ende hieß es 45:60.

Coach Takis Paraschidis bilanzierte: „Es war eine coronabedingt lange und sehr schwere Saison. Leider haben uns in den letzten Wochen die Verletzungen aus dem Aufstiegsrennen geworfen. Wir konnten das nicht mehr kompensieren. Dazu kam noch Nervosität dazu. Fast alle Spieler haben noch nie Playoffs oder Do-or-Die-Spiele absolviert. Deshalb waren wir dieses Jahr einfach nicht bereit. Wir gratulieren den Aufsteigern und nehmen diese beiden Aufstiegsrunden als Erfahrung mit. Wir werden daran wachsen.“

Generell war es ein sehr gut besuchtes Turnier, und die SpVgg Altenerding Abteilung Basketball erhielt sehr viel Lob von den gegnerischen Teams, Zuschauern und den Offiziellen. Jetzt geht es in die wohlverdiente Sommerpause. Ab Ende August startet dann die Vorbereitung auf die neue Saison. Das erste Spiel wird Anfang Oktober stattfinden. Die SpVgg plant jedoch zur Vorbereitung ein Basketball-Camp für Jugendliche und ein Turnier am 17. und 18. September. red

SpVgg-Punkte

Gegen Germering: Amani 16, Winkler 12, Vadasz 10, Richardson 6, Ledbetter 5, Sukovic 4, Vidovic 3, Oumarou 2, Weber 2, Mitrovic, Luna Stein. Gegen München Baskets: Sukovic 13, Winkler 11, Weber 8, Amani 5, Richardson 4, Mitrovic 2, Oumarou 2, Ledbetter, Luna Stein, Vidovic, Vadasz.