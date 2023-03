Eine Eichenriederin im Flickflack zur WM nach Kroatien

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Annalena Hennig profitiert von ihrer Ausbildung als Turnerin und Tänzerin und siegte beim AcroDance in Wesseling. © Privat

Tanzen und Turnen? Annalena Hennig hat die Powerkombi drauf: AcroDance. Und sie ist bereits sehr erfolgreich.

Eichenried – Erst ein Flickflack, dann der Strecksalto – Annalena Hennig fegt über die Bühne. Über zwei Minuten gibt sie Vollgas, schleudert ihren durchtrainierten Körper durch die Luft – ohne dabei die einstudierte Choreografie zu vergessen und immer im Takt der wummernden Musik. „AcrobaticDance“ nennt sich die Disziplin, „und das ist genau mein Wetter“, sagt die 21-Jährige strahlend.

Blenden wir zurück: Die Eichenriederin tanzt seit frühester Kindheit – daheim, im Verein, aber auch als Tanzmariechen am Faschingssonntag vor Tausenden von Besuchern in der Erdinger Innenstadt. Annalena Hennig ist zudem eine Top-Turnerin, war Mitglied des Deutschen Sportaerobic-Kaders und mit der Nationalmannschaft bei der Cheerleading-WM in den USA. Gesundheitliche Probleme stoppten das Temperamentsbündel, doch längst ist sie wieder zurück – und hat mit AcroDance die für sie perfekte Kombination gefunden.

Beim Turnen, so gestand sie mal der Heimatzeitung, gefalle ihr eigentlich eh nur das Bodenturnen. Und genau das ist mit ihren vielen Elementen ausgesprochen wichtig beim AcroDance, der wegen seiner Bewegungen und Musiksynchronisation eine Verschmelzung aus Akrobatik und Tanz darstellt.

Dies erfordert nicht nur Talent, sondern enorm viel Training. Aber das sei für sie ohnehin kein Problem, meint Hennig. „Ich habe schon mein ganzes Leben lang gern trainiert. Das ist perfekt für mich“, sagt die Eichenriederin, die derzeit an der Kleine-Nestler-Schule in München eine Ausbildung zur staatlich geprüften Gymnastiklehrerin macht.

Vier Stunden feilt sie täglich an ihrer Performance. Am Wochenende übt sie mit Choreografen und ihren Freundinnen in der Dance Gallery in Eching. Und da wäre noch die ukrainische Tanzlehrerin, die inzwischen in Berlin lebt und regelmäßig in die Region kommt, um mit den Sportlerinnen zu trainieren und zum Beispiel für Annalena Hennig die Kür zu entwerfen.

Höhenflüge schauen bei Annalena Hennig so aus wie auf dem linken Bild. © Tony Maher

Aber nicht nur die Ukrainerin arbeitet mit der Eichenriederin. „Ich habe mehrere Soli, und für jedes Solo einen anderen Coach. Zusätzlich haben wir auch noch Experten, die mit uns Technik und Tanzen üben.“ Die besondere Musik, die Choreo dazu finden – Hennig liebt es, gemeinsam mit den Experten kreativ zu sein. „Es ist einfach toll, etwas gemeinsam zu schaffen.“

Bei den Wettbewerben gebe es auch keine Pflichtelemente. „Das bleibt den Sportlern völlig frei überlassen“, erklärt sie. „Die Jury bewertet dann Technik, Akrobatik und Ausdruck.“

Und offenbar gefällt den Wertungsrichtern, was die Eichenriederin kann. In der Kronenbuschhalle in Wesseling (bei Köln) gewann sie vergangene Woche nicht nur ihre Kategorie. Sie durfte auch an der Dance-Gala am Abend teilnehmen. „Eigentlich wäre das für meine Sparte gar nicht vorgesehen gewesen, aber die Organisatoren haben eine Ausnahme gemacht“, erzählt sie. Offenbar aus gutem Grund, denn „am Abend wurde ich dann für die beste Performance des gesamten Turniers ausgezeichnet“, berichtet Hennig. Bei diesem viertägigen Wettkampf hatten sich rund 1500 Tänzerinnen präsentiert.

Für Hennig war dies aber lediglich eine Zwischenstation. Die nächste folgte bereits am Wochenende in Zell am See, wo sie beim „DanceStar Austria“ die Kategorie AcroDance gewann und zudem noch im Contemporary den zweiten Platz unter 333 Teilnehmerinnen belegte. In beiden Kategorien hat sie sich dadurch für die Weltmeisterschaft in Kroatien qualifiziert. Und die Quali für den Dance World Cup, der heuer im portugiesischen Braga stattfindet, hat sie auch schon in der Tasche – im Eiltempo mit Flickflack und Strecksalto.