Die ersten Stunden im Erdinger Kraxel-Paradies

Von: Dieter Priglmeir

Die bunte Kletterwelt eroberten Kinder und Erwachsene während der Schnuppertage. © Dieter Priglmeir

120 Kletterfans weihen Alpenkranzl-Anlage ein – Im August kommt der Turm

Erding – Das haben sie sich wirklich selbst eingebrockt. Matthias Adelsberger und Wolfgang Lex hingen selbst in der Wand in der neuen Kletterhalle des Erdinger Alpenkranzls, die am Wochenende erstmals geöffnet wurde. Berufsschullehrer Adelsberger und Schreinermeister Lex sind seit dem Spatenstich im Herbst 2020 die Chefhandwerker, unter deren Leitung zahlreiche Mitglieder das Prunkstück am Kronthaler Weiher geschaffen haben (wir berichteten).

„Wichtig war auch, dass wir unter unseren Leuten so viele mit wertvollem Fachwissen hatten“, sagte Adelsberger. Ob Architektin, Statiker oder Elektriker – „ohne dieses Fachwissen wärst du einfach aufgeschmissen“, meinte auch Lex, der sich schon sehr freute, wie es dann wuselte in der Boulderairea, wie die Anlage offiziell heißt. Nach Ostern, wenn die Schließanlage angebracht ist, soll sie endgültig geöffnet werden.

Am Wochenende durften Interessierte schon mal reinschnuppern. „Die Boulder-Termine waren sehr schnell ausgebucht. Es stehen noch mehr als 50 Leute auf der Warteliste“, berichtete Pressesprecherin Christa Terleb. „Und die wird auch noch abgearbeitet“, versprach sie.

Das Kommen lohnte sich für die rund 120 Kletterfans. Das Trainer- und Betreuerteam nahmen sich viel Zeit für die Besucher. Erst ein kleines Aufwärmspielchen mit Ball – und dann ging’s an die Wand. Und schnell wurde klar: Der Mensch hat das Kraxel-Gen. Verletzungen habe es auch keine gegeben, so Terleb.

Das fröhliche Kraxeln beobachtete auch Hermann Schießl hoch erfreut. „Ich bin saufroh, dass es jetzt los gehen kann“, sagte er, blickte aber nur noch kurz auf die coronabedingten Schwierigkeiten zurück. Am Samstag war die Kletteranlage proppenvoll. „Es gibt nichts Schöneres, als wenn es so brummt“, meinte der Alpenkranzl-Bosss. Er sei sehr stolz drauf, wie viele Leute sich eingebracht hätten. „Und es ist schon auch erstaunlich: Vor 2019 hatten wir in Erding so gut wie keine Kletter-Community. Toll, wie sich das im Verein entwickelt hat.“

Auch Alpenkranzl-Chef Hermann Schießl (vorne) sowie die Bauleiter Wolfgang Lex (M.) und Matthias Adelsberger kraxelten kurz. Später kümmerten sie sich schon um das nächste Projekt des 3300 Mitglieder starken Vereins: Mitte August soll der 17 Meter hohe Kletterturm stehen. © Dieter Priglmeir

Schießl stellte den Gästen aber nicht nur die Boulderairea, sondern in Hausführungen auch die gesamte Vereinsanlage vor. Und im Stüberl warteten dann Kaffee und Kuchen für den gemütlichen Teil.

Fürs Zurücklehnen bleibt allerdings nur wenig Zeit. Am Samstag öffnete Schießl gemeinsam mit Schatzmeisterin Mareli Müller, Architektin Anja Kuhr, Bauleiter Wolfgang Lex und dem Kletterturm-Beauftragten Rainer Preis die Angebote zum Bau des rund 17 Meter hohen Kletterturms, der Mitte August dieses Jahres auf der Vereinsanlage stehen soll. Für die Auftragsvergabe war eine öffentliche Ausschreibung erfolgt. Jetzt befassten sich die Alpenkranzler mit den Angeboten. Schießl zeigte sich zuversichtlich, dass der Verein im Kostenrahmen bleibt. Für den Kletterturm sind 470 000 Euro veranschlagt.