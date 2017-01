Im Slalom gegen die deutsche Nachwuchs-Elite

Skifahrerin Marina Greimel

Lengdorf – Die Lengdorferin Marina Greimel hat in der laufenden Skirennsaison bislang starke Leistungen gezeigt. Beim Willi-Wein-Gedächtnisrennen am Spieljoch belegte die 14-jährige Schülerin des Gymnasiums Dorfen im Riesenslalom den dritten, im Slalom den ersten und im Parallelslalom den zweiten Platz.

„Das Willi-Wein-Gedächnisrennen ist ein sogenanntes SMV-Rennen des Skiverbands München“, sagt Greimel. Durch ihr starkes Auftreten dort qualifizierte sie sich für den deutschen Schüler-Cup in Kaltenbach. Dort räumte sie die beachtlichen Plätze elf, 20 und im Riesenslalom sogar den achten Rang ab. „Die 40 besten Schüler aus Deutschland nahmen an dem Rennen teil“, erklärt die junge Skifahrerin.

Auf den Lorbeeren ausruhen will sie sich jedoch nicht: Das nächste große Ziel sind die deutschen Schülermeisterschaften, die Mitte März im Allgäu stattfinden. Auch hier will die Lengdorferin wieder auftrumpfen. Ohnehin hat sie in den vergangenen Monaten eine starke Serie hingelegt. Beeindruckend war ihr Sieg im Regionalcup-Finale 2016, bei dem die damals 13-jährige den Gesamtsieg bei den Schülerinnen feierte. In den darauf folgenden acht Rennen fuhr sie sechsmal aufs Stockerl. Im Finale des Bayernliga-Cups triumphierte sie im Parallelslalom der U 14.

Greimel kommt aus der Skiabteilung des FC Lengdorf, wechselte aber vor zwei Jahren zum WSV Glonn. „Ich wollte einfach mehr trainieren, und in Glonn gibt es 40 bis 50 Trainingstage im Jahr – deutlich mehr als in Lengdorf“, erklärt Greimel ihre Entscheidung.

Die 14-Jährige trainiert samstags, sonntags und meistens auch noch dientags. Das Skifahren ist ihre große Leidenschaft. Da braucht es natürlich auch tatkräftige Unterstützung der Familie. Hier trifft es sich gut, dass auch die recht skibegeistert ist. Ihr Vater fährt sie zu jedem Training nach Ebersberg. Viele Bekannte, die Eltern sowie ihre 17-jährige Schwester Julia fahren auch alle Ski.

„Mit der Schule ist es nicht immer ganz so einfach, aber es funktioniert und das ist das Wichtigste“, gibt Greimel zu. Kein Wunder, bei so viel sportlichem Ehrgeiz. Denn auch im Sommer ruht sich die Lengdorferin nicht auf der faulen Haut aus. Dann spielt sie nämlich Tennis, bevor es im Winter wieder auf die Piste gehen kann.

Vanessa Huber