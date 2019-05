Im Tennis-Erding regiert der „BTV 1.0“

Tennis

Landkreis– Endlich wieder Betrieb auf den Courts im Landkreis. Seit diesem Wochenende läuft die so genannte Medenrunde, der Punktspielbetrieb des Bayerischen Tennisverbands. Die zwei Dutzend Vereine aus dem Landkreis haben wieder zahlreiche Teams angemeldet.

Am höchsten spielen die die Damen 50 des SV Hörlkofen (Bayernliga). In die Landesliga Süd haben es die Herren 60 des TC Dorfen, die Herren 50 des TC Erding und TC Oberding, Damen 30 des TCE sowie die Damen 65 des FC Forstern geschafft. Der FCF erinnert sich übrigens gern an das Vorjahr, in dem er gleich vier Aufstiege feierte.

Doch Titel und Siege sind nicht das Maß aller Dinge. Im Gegensatz zu anderen Landkreisen sucht man in Erding vergebens nach superehrgeizigen Clubchefs, die Legionäre verpflichten. Sie vertrauen lieber auf eigene Spieler. Das stärkste Herren-Team stellt heuer der TC Erding, der in der Bezirksliga aufschlägt.

Die Teams müssen sich allerdings auf einige Neuerungen einstellen, von denen alle Vereine betroffen sind. Da wäre alleine schon der Spielball, den der Bayerische Tennisverband (BTV) seit 1. Januar 2019 im Mannschaftswettspielbetrieb oder bei Turnieren mit LK- und DTB-Status vorgibt.

In allen Spielklassen von Kreisklasse bis Regionalliga, egal ob Frauen oder Männer, wird mit dem offiziellen Spielball „BTV 1.0“ aufgeschlagen. „Diese Bezeichnung steht einerseits für die Einführung eines völlig neuen Produktes am Markt, andererseits für den absolut besten Ball für unsere Vereine und Spieler“, sagt BTV-Präsident Helmut Schmidbauer. Vorbei also die Zeit, in der ein Wechsel in eine andere Altersklasse auch einen (qualitativen) Ballmarkenwechsel zur Folge hatte. Nur die Jugendklassen U 12 und jünger spielen noch mit den farbigen Bällen (grün, orange, rot).

Apropos Nachwuchs: Hier greift in der Sommersaison bei den Bambini (U 12) eine neue Zählweise. In allen Ligen und Klassen wird im ersten und zweiten Satz die „No-Ad“-Regelung zum Tragen kommen.

Laut den Durchführungsbestimmungen des BTV bedeutet dies, dass immer beim Spielstand „Einstand“ (40:40) der Rückschläger entscheidet, auf welche Seite der Aufschläger aufzuschlagen hat. Der anschließende Ballwechsel entscheidet dann über den Gewinn dieses Spiels. Die Anwendung der „No-Ad“-Regelung hat keinen negativen Einfluss auf die Leistungsklassen- und Ranglisten-Wertung.

Neu ist ebenfalls: Die neue Mixed-Runde wird 2019 erstmals in ganz Bayern gespielt. Im Vorjahr wurde in Oberbayern-München noch als Pilotprojekt ausgetragen. In verschiedenen Leistungs- und Altersklassen wird in Vierer-Teams gespielt, absolviert werden je zwei Damen- und Herreneinzel sowie zwei Mixed-Doppel. Zeitraum der möglichen vier Spieltage ist August und September. Mehr Infos unter www.btv.de

