Im Viertelfinale wartet der Top-Favorit

EISHOCKEY - Frauen-WM: Nach dem 2:1 gegen Ungarn trifft Deutschland auf die USA

Von Wolfgang Krzizok schließen

Ihr großes Ziel hat die Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen schon erreicht, was jetzt kommt, ist Zugabe.

Toronto/Erding – Die Truppe von Bundestrainer Thomas Schädler ist nach dem 2:1-Erfolg gegen Ungarn bei der Weltmeisterschaft im kanadischen Toronto ins Viertelfinale eingezogen. Dort wartet heute allerdings mit den USA einer der Top-Favoriten auf den Titel.

Das deutsche Tor in der Partie gegen Ungarn hütete einmal mehr Sandra Abstreiter, die auch schon bei den beiden Siegen gegen Schweden (6:2) und Frankreich (3:0) zwischen den Pfosten stand. Mit dabei im Kader waren auch diesmal wieder ihre ehemaligen Erdinger Teamkameradinnen Tabea Botthof, Celina Haider, Berni Karpf und Franzi Feldmeier, die gegen Ungarn das 2:0 vorbereitete, das Nicola Eisenschmid erzielte. So lautete auch der Spielstand nach 20 Minuten.

„Unser erstes Drittel war sehr gut“, sagt Keeperin Abstreiter. „Das war auch wichtig nach dem Frankreich-Spiel, wo wir zwar gewonnen haben, aber nicht nicht so gut waren.“ Im zweiten Abschnitt kam Ungarn besser ins Spiel und konnte bereits nach 49 Sekunden auf 1:2 verkürzen. „Da waren sie wirklich besser, und wir haben dann auch noch ein paar Strafen kassiert, da wurde es ein wenig eng“, sagt die Nationaltorhüterin, die jetzt sehr beschäftigt war. „Die haben alles gegeben, denn die hätten noch den Sieg zum Klassenerhalt gebraucht, aber wir haben gut dagegen gehalten.“ Im Schlussdrittel hatten die Ungarn dann nicht mehr die Power. „Das war dann relativ ausgeglichen, wir haben es gut zu Ende gespielt, und es hat gereicht.“

Ähnlich analysiert Karpf die Partie. „Wir hatten einen super Start ins Spiel und haben ein richtig gutes erstes Drittel gespielt, viel Druck auf die Ungarn ausgeübt und das Spiel dominiert“, sagt die 26-jährige Stürmerin. „Im zweiten Drittel sind wir etwas von unserem Spielplan abgekommen und haben den Ungarn zu viel Raum und Zeit gegeben.“ Trotzdem habe man sich „mit einer sehr starken Teamleistung zurückgekämpft – und Sandra hat uns einen brutalen Rückhalt gegeben“. Für Karpf war der hart umkämpfte 2:1-Erfolg gegen Ungarn „der perfekte Abschluss unserer starken Vorrunde und hat den Einzug ins Viertelfinale komplett gemacht“.

Jetzt blicken die deutschen Eishockey-Frauen der nächsten, schier unlösbaren Aufgabe entgegen. „Wir sind in der Gruppe B Zweiter geworden und spielen jetzt gegen die USA – wir sind gespannt und motiviert“, erklärt Abstreiter selbstbewusst, aber wohlwissend, dass die USA neben Kanada zu den absoluten Titelfavoriten zählt. „Dann schau ma mal, was die USA so bringen“, meint sie lachend.

Über das bisherige Auftreten freut sich auch Karpf. „Wir können richtig stolz auf unsere bisherige Performance in diesem Turnier sein und zeigen in jedem Spiel Kampfgeist und Leidenschaft“, sagt sie stolz. „Nun bereiten wir uns auf unseren nächsten Gegner vor, und der ganze Fokus liegt auf dem Viertelfinale am Donnerstag.“

Das Viertelfinalspiel

Deutschland – USA findet heute um 19.30 Uhr deutscher Zeit statt.

Außerdem spielen Tschechien – Finnland, Kanada – Schweden und Schweiz – Japan.