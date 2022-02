Im Wald verschollen, in Bucht versumpft

Von: Dieter Priglmeir

Dieter Priglmeir berichtet über Kuriositäten in der Saisonvorbereitung © Privat

Tja, die Saisonvorbereitung dauert nun mal ein paar Wochen.

Deshalb folgt hier Teil zwei der Fußballgeschichten rund um die Quälereien vor dem Punktspielstart. Da müssen Sie jetzt durch, denn das war ja an dieser Stelle schon vergangenen Samstag angekündigt. Und das ist übrigens keine Selbstverständlichkeit. Tobias Huber etwa erzählt, dass die Fünf-Kilometer-Läufe vom Oberdinger Sportplatz zum Flughafen-Aussichtshügel mit ausführlicher Erkundung der dortigen Stufen nicht auf dem Vorbereitungsplan standen. „Die haben wir lieber heimlich angesetzt“, sagt der TuS-Fußballchef. „Sonst hätte die Trainingsbeteiligung gelitten.“

Ortsnähe hat dagegen Hans Faltermaier für die Sprintübungen gewählt. „Ich will jetzt nicht sagen, dass Hans ein Schleifer war“, so Huber, „aber a harter Hund war er scho“. Und so trieb dieser seine Schäfchen das steile Gasserl hinauf zur Oberdinger Kirche. Eng und stark bewachsen sei das Wegerl gewesen – für die Schönheiten der Idylle hätten die keuchenden Kicker aber ebenso wenig einen Sinn gehabt wie für „die unendlichen Weiten des Oberdinger Moos’, das wir auch regelmäßig erkundigt haben“, sagt Huber.

Besonders beliebt in der Vorbereitung beim FC Erding ist die Unterführung bei der Anton-Bruckner-Straße, „zumindest bei den Trainern“, meint Max Malterer und erinnert sich an zahllose Steigerungsläufe bergauf. „Und wenn es noch nicht gereicht hat, dann wurden die Treppen auch schnell noch zum Trainingsgerät. Gerne auch mal mit Bleiweste oder dem Mannschaftskameraden auf dem Rücken.“ Besonders Robert Ostermair habe sich dieser Trainingsmethodik bedient. Und jetzt ist dessen Sohn Andreas der Coach. Könnte also wieder anstrengend werden.

Berglerner Fußballer laufen stets Richtung Wasser – Gutbrod oder Thenner Weiher. Trainer Franz Knittler kannte dabei auch bei Tiefschnee keine Gnade – naja, zumindest ein bisserl. „Er ist wenigstens mit dem Auto nachgefahren und hat diejenigen eingesammelt, die schlapp gemacht haben“, erzählt Hans Kriegmair. Das war in den frühen 2000ern, als auch auf dem Trainingsplatz mindestens 15 Zentimeter Schnee lag, was einen echten Eintrachtler aber nicht vom Kicken abhält. „Nach einigen Trainingseinheiten war der Platz aber dann doch recht uneben“, erzählt Kriegmair. „Also beschlossen wir, den Platz mit dem Auto und einer angehängten Baustahlmatte abzuziehen. Beschwert wurde die Matte mit Betonsteinen.“ Der viel zu früh verstorbene Andreas „Sumsi“ Huber kurvte so über den Platz. Hat’s geholfen? „Nein, aber über die Aktion reden und lachen wir noch heute.“

Schmunzeln muss auch Peter Werndl, wenn er an die Winterläufe zurückdenkt, die der FC Moosinning in seinem Kreisliga-Jahr gemacht hat. Es ging nach Eichenried und wieder zurück. Acht Kilometer waren das für die meisten. „Einige allerdings haben sich nach gut 300 Metern am Moosinninger Weiher in eine Bucht verabschiedet und sind dann wieder eingestiegen, als der Rest zurückgekehrt ist.“ Er selbst habe die „Parkmöglichkeit“ nicht genutzt, „aber ich kenne zumindest alle Buchten. Ich weiß ja nicht, was unsere Trainer heuer vorhaben“. Geschadet hat die Aktion dem FCM damals übrigens nicht. Er ist souverän in die Bezirksliga aufgestiegen.

Und da wäre noch jene schwarz-gelbe Geschichte, als Trainer Dieter Brenninger mit dem FCM zum Lauf in den Aufhausener Wald fuhr, sich eine Handvoll Kieselsteine schnappte und seine Burschen laufen ließ. Pro Runde ließ er einen Stein fallen. Zwei davon hatte er noch in der Hand, als einer der Kicker an ihm vorbeilief und sich dann im Wald versteckte. Was jetzt folgt, erinnert an die Altenerdinger Geschichte von der Vorwoche. Brenninger brach vorzeitig ab, schenkte die letzte Runde her. Der FCM-Tross fuhr nach Hause. Ein Spieler erinnert sich: „Erst als nach dem Duschen noch immer die Klamotten da hingen, wussten wir: Wir haben da jemanden im Wald vergessen.“