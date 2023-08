„In Erding gibt’s nichts, was nicht geht“

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Schnelle Übergabe: Die Hörlkofenerin Mona Mayer sowie Luna Thiel, Elisa Lechleitner, Skadi Schier und Alicia Schmid (vorne, v. l.) erwarten den Staffelstab von (hinten, v. l.) Manuel Sanders, Marc Koch, Jean Paul Bredau, Marvin Schlegel und Fabian Dammermann. © Dieter Priglmeir

Die deutschen Leichtathleten sind beeindruckt von der Gastfreundschaft und den sportlichen Möglichkeiten.

Erding – Leo Neugebauer, der neue Zehnkampf-Star, verblüffte Kerstin Weber schon, bevor er überhaupt da war. „Er hat sich vorab schon mal ein Stück Kuchen reservieren lassen“, erzählt sie. Ganz so überraschend ist das allerdings nicht: Die Erdinger Backwerke haben sich beim Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) rumgesprochen. Aber das ist freilich nicht der Hauptgrund, warum sich die 73 Sportler wie im Vorjahr im Sepp-Brenninger-Stadion auf ein Großereignis vorbereiten. Diesmal auf die WM in Budapest.

„Hier in Erding gibt’s nichts, was nicht geht“, sagt DLV-Pressesprecher Peter Schmitt beim Empfang. Das wirke sich auch auf die Stimmung im Team aus. Die sei „sehr entspannt, obwohl wir viele Verletzte haben“, und obwohl noch das enttäuschende Abschneiden der vergangenen WM in Eugene/USA nachhänge. Dass dann auch noch drei Wochen später eine EM stattfand, sei vorher noch nie da gewesen. Eine in jeder Hinsicht anstrengende Saison sei das gewesen. Und da tue die familiäre Atmosphäre hier in Erding so richtig gut.

Die schnellsten Sprinterinnen: Lisa Nippen, Sina Mayer, Gina Lückenkemper, Rebekka Haase und Louise Wieland trainieren für die 4 x 100-Meter-Staffel. © cw

Zum Beispiel bei den Wurfspezialisten, die sich am Montagvormittag mit Fußballtennis aufwärmen. Claudine Vita, Kristin Prudenz, Sara Gambetta, Henrik Janssen und Steven Richter beweisen dabei sehr viel Ballgefühl. „Naja, ob das jetzt gut war“, meint Janssen. Gleich geht’s für ihn ins Diskus-Spezialtraining auf den seiner Meinung nach erstklassigen Erdinger Wurfplätzen wirklich super. Seine Erwartungen für Budapest? „Die Quali überstehen und sechs Würfe im Finale. Zu sagen, ich will ganz vorne angreifen, wäre ein bisschen krass bei den Leuten, die dabei sein werden. Das Niveau ist doch sehr dolle.“

Ähnlich sieht es die junge Weitspringerin Mikaelle Assani, die völlig begeistert ist „von der schönen Altstadt. Die Leute sind auch wirklich nett. Es ist hier klein, aber fein – richtig schön“. Für die 20-Jährige wird es bereits am Samstag ernst. Deshalb gehe es jetzt im Training eher darum, „Sicherheit zu gewinnen, den gesamten Ablauf noch mal durchzugehen und zu schauen, ob alles passt“.

Eine Antwort, die Tanja Damaske nicht überraschen dürfte. Die Speerwurf-Europameisterin von 1998 arbeitet als Psychologin für den DLV und beobachtet das gesamte Geschehen. Dieses Precamp in Erding sei insbesondere für den Teamspirit wichtig, meint sie. „Wir sind zwar Individualsportler, aber dahinter steht dennoch eine Mannschaft.“ Diese könne einen Sportler ähnlich pushen wie es die Zuschauer bei der Heim-EM in München gemacht haben. „Wenn ich merke, das Team unterstützt mich, setzt das die entscheidenden Prozente frei. Trainiert haben alle gut, aber an dem Tag kann das den Zentimeter für eine Medaille bringen.“ Also tue der DLV alles für eine gute Stimmung.

Bereit für Budapest: Leo Neugebauer (M.) und sein texanischer Trainer Jim Garnham (l.). © cw

Für eine besondere Teambuilding-Maßnahme am Montagnachmittag ist der frühere Weltklasse-Sprinter Julian Reus zuständig. „Ein kurzes, knackiges Team-Event“, verspricht er, „kleine feine Spielchen, nichts körperlich Anstrengendes, etwas leicht Emotionales“. Und auch der deutsche Rekordhalter über 100 m (10,01 sec) betont: „Nur wenn du spürst, dass deine Mannschaft Vertrauen ausstrahlt, ist Höchstleistung möglich.“

Ihre Bestleistung hat Mona Mayer heuer ausschließlich mit der Mannschaft erreicht. In der Staffel stets hui, „aber im Einzel bin ich einfach nicht reingekommen“, gibt die Hörlkofenerin zu. Umso mehr habe sie sich über die Nominierung für die 4 x 400-Meter-Staffel gefreut. Montags Stabwechsel, dienstags Tempoläufe – so ihr Programm. Wer von den sechs Läuferinnen letztlich starten wird, „wird kurzfristig entschieden“, sagt Mayer, die Ungarn bisher nur von der U 18-EM in Györ kennt. „In Budapest war ich noch nie, aber es soll eine schöne Stadt sein. Derzeit genieße sie aber das Precamp und ihr Heimspiel im Sepp-Brenninger-Stadion, das auch Yannick Wolf, Sprinter der LG Stadtwerke München, von vielen Wettbewerben bestens kennt. Jetzt aber geht’s nicht mehr um eine bayerische Meisterschaft im Juniorenbereich. Jetzt will er mit der Staffel unbedingt das WM-Finale erreichen. „Und dann ist es ein Glücksspiel, denn die anderen müssen ja auch erst ihre drei Wechsel durchbringen.“ Ob er den Druck der Medien spüre? „Der mag da sein, aber die Vorfreude auf die WM überwiegt definitiv.“

Das Erdinger Helferteam (v. l.): Korbinian Worm, Chris Romeis, Tim, Christian, Lilli und Evi Weber, Helmuth Kammerer, Michael Reisinger, Robert Limmer, Kerstin Weber (davor), Nina Weber und Martin Rauschecker. Auf dem Bild fehlt Martin Krüger. © cw

Und so geht es auch Kristin Pudenz, Stammgast bei Großevents, aber erstmals in Erding. „Was die für uns hier auf die Beine stellen, ist ja fast schon Wahnsinn. Das ist sicher einmalig“, meint sie.

Kerstin Weber und ihrem Team müssten da die Ohren klingeln, aber da prasseln ja schon die nächsten Anfragen ein. Weitsprung-Balken umbauen, Shuttle-Service (drei Wagen vom Autohaus Maier und der Privat-Pkw) zum Schienenersatz-Verkehr erweitern, weil ausgerechnet in dieser Zeit die S-Bahn nur noch bis Berg am Laim fährt. Die Bahnen nach einem nächtlichen Sturm säubern. Dachträger aufs eigene Auto schnallen, um das Sportgerät der Stabhochspringer auf dem Dach zu transportieren – und nebenbei immer den Kaffeepegel und das Kuchenbüffet im Auge haben.

Radgeber: Als sich Trainer Andreas Knauer (im Bild) ein Fahrrad wünscht, um 800-m-Läuferin Majtie Kolberg zu begleiten, hilft Michael Reisinger aus. © cw

Und dann sind da noch die ganz besonderen Wünsche. „Ein Trainer wollte gern auf der Anlage der Alpenkranzler klettern. Ich habe das über meine gute Freundin Dani Mau gemanagt. Das war allerdings gar nicht so einfach, weil sie gerade in Norwegen ist. Aber für was gibt’s ja dieses Ding“, sagt Kerstin Weber und zeigt auf ihr Handy.

Auf dessen Display stand auch die Nachricht, dass ihre Tochter Evi als Chauffeurin plötzlich nicht einen Sportler, sondern gleich zwei in ihren Kleinwagen zwängen soll – samt zwei Riesentaschen und drei Koffern, aber auch das kriegen die Webers gebacken. Nichts wirft die um.

Nur manchmal bleibt der Mund vor Erstaunen offen. Womit wir wieder beim Zehnkämpfer Neugebauer wären. „Der ist einfach aus dem Stand mit einem Bein auf einen 65 Zentimeter hohen Kasten gesprungen“, schildert Kerstin Weber. Das seien für sie die Wow-Effekte, von denen sie sich gern verblüffen lasse.