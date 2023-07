Über die Rampen und durch den Staub

Von: Bernd Heinzinger

Maßarbeit: Die BMX-und Dirt-Fahrer mussten unter anderem über schmale Balken fahren (Foto oben), danach ging es durch einen sandigen Parcours und über Sprunghügel. Dabei waren Geschicklichkeit und Wagemut gefordert. © Christian Riedel / fotografie-ri

Mächtig Betrieb herrschte auf der Strecke der „Redneck Trails“, der Radsportabteilung des FC Forstern.

Forstern – „King’n’Queen of the Dirt“ hieß die Veranstaltung des Münchner Unternehmens Shreddogs, das seit kurzem eine kleine Tour in und um die Landeshauptstadt anbietet.

Lorenz Nagler, der Forsterner Abteilungsleiter, freute sich über das Event auf dem heimischen Parcours: „Dass hier an zwei Tagen richtig was los ist, finde ich eine tolle Sache.“ In Forstern gibt es verschiedene „Lines“ – für die kleinsten BMX- und Dirt-Fahrer bis zu den absoluten Experten.

Die großen Könner machten sich beim Wettbewerb der Shreddogs auf die Strecke, und am ersten Tag hieß das Motto erst einmal „Best Trick Jam“. Dabei hatten die Teilnehmer eine gewisse Zeit, ihren besten Trick zu zeigen. Klappte dies, stand dieser in der Wertung. Am Ende durfte sich mit Jonathan Zawadke ein Lokalmatador von den Redneck Trails über den Sieg freuen.

Organisator Niko Kyriazis von Shreddogs betonte, dass dem Forsterner erst kurz vor dem Ablauf der Zeit der perfekte Versuch gelungen sei. Dabei handelte es sich um einen sogenannten 360 Windshield Wiper, und die Schwierigkeit bestand darin, dass Zawadke sein Rad „mid-air“ in die andere Richtung drehen musste. Bei den Nachwuchsfahrern durfte sich Felix Schraml über den Sprung aufs oberste Podest freuen.

Während am Samstag das hohe Risiko belohnt wurde, ging es sonntags mehr um die Konstanz. Die Fahrer durchfuhren in zwei Versuchen die komplette Strecke und zeigten dabei jeweils sieben Tricks in möglichst perfekter Ausführung. Dabei spielte natürlich die Sicherheit eine größere Rolle als am Vortag, denn jeder misslungene Trick schraubte die Wertung nach unten.

Das hinderte Sieger Pascal Kobl aber nicht daran, unter anderem einen 720er (zwei doppelte Umdrehungen) mit dem Namen „Superman Tail Wip“ auf den Parcours zu zaubern. Auf dem zweiten Rang platzierte sich Emanuel Mair vom gastgebenden Verein, der mit zwei 360ern namens „Superman Seatgrab“ und „Indian Air“ begeisterte. Bronze holte Best-Trick-Sieger Zawadke. „Zwischen den drei Erstplatzierten gab es einen sehr engen Kampf, und am Ende entschieden Kleinigkeiten über den Sieg“, sagte Kyriazis anschließend.

Spektakulär: Beim „Best Trick Jam“ hatten die Teilnehmer eine gewisse Zeit, ihren besten Trick zu präsentieren. Beim „Contest“ am zweiten Tag durchfuhren die Biker in zwei Versuchen die komplette Strecke und zeigten dabei jeweils sieben Tricks in möglichst perfekter Ausführung. © Christian Riedel / fotografie-ri

Bei der U12 gab es ebenfalls ein knappes Ergebnis. Mattis Friedrich gewann vor Felix Schraml und Emil Loth. Auch in der U15 zeigten die Fahrer Tricks am laufenden Band. Backflips gab es dabei praktisch jedes Mal zu sehen – und sogar den einen oder anderen Frontflip. Riccardo Gabriel setzte sich dabei gegen Tom Lemke und Benni Moosmüller (Forstern) durch.

Viele der Fahrer, besonders bei den Nachwuchstalenten, sind dabei noch gar nicht in Vereinen aktiv, betonte der Organisator: „Sie kommen einfach zu Wettbewerben und zeigen ihr Können.“ Von der Anlage in Forstern zeigte er sich begeistert, im kommenden Jahr könnte es ein Wiedersehen geben. Dann feiert die Abteilung des FC Forstern ihr zehnjähriges Bestehen. Nagler will erneut einen Wettbewerb zusammen mit Shreddogs auf die Beine stellen. „Nachdem es heuer alles etwas kurzfristig über die Bühne gegangen war, wollen wir es 2024 deutlich größer organisieren“, sagte er mit einer gewissen Vorfreude.

Organisator Kyriazis freut sich ebenfalls bereits darauf. Sein Unternehmen Shreddogs kümmert sich ansonsten vor allem um die Nachwuchsförderung im Bereich BMX, Dirt und auch Snowboard. Dafür bietet es unter anderem Feriencamps und auch verschiedene Trainingsmöglichkeiten in München an.